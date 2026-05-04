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Fin de semana largo con movimiento pero bajo gasto

Fin de semana largo con movimiento pero bajo gasto

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4 de Mayo de 2026 | 00:28
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El fin de semana largo del Día del Trabajador movilizó a 1.066.464 personas en todo el territorio nacional, con un gasto total de 235.008 millones de pesos. Sin embargo, el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) marcó una desaceleración en la actividad turística respecto de feriados anteriores.

El informe señala que “se viajó menos, con estadías más cortas (dos días en promedio) y un gasto real en baja”, y que “predominaron las escapadas de cercanía”. La estadía promedio de dos noches representó una caída del 25,9% frente al mismo período de 2025.

En la comparación interanual, la cantidad de viajeros bajó un 8% respecto del año anterior, aunque CAME aclaró que en 2025 el feriado tuvo cuatro días. Si se coteja contra el mismo fin de semana largo de 2023 —también de tres jornadas—, el crecimiento en la cantidad de turistas fue del 16%.

El gasto promedio diario por turista alcanzó los 110.181 pesos, con una caída real del 1,6% frente a 2025. El gasto total real en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras fue un 32,9% menor al del año pasado.

Los destinos tradicionales —Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Bariloche y Puerto Iguazú— mantuvieron su capacidad de atracción. Pero el mayor dinamismo se registró en localidades con eventos puntuales: Goya, con la Fiesta Nacional del Surubí; La Cumbre, con el Desafío del Río Pinto; Concordia, con el TC2000; y Yerba Buena, en Tucumán.

En la provincia de Buenos Aires se destacaron San Antonio de Areco, Cañuelas y Baradero, impulsadas por propuestas gastronómicas, ferias y eventos culturales.

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El gasto promedio diario por turista fue de $110.181 pesos, un 1,6% menor que en 2025

 

Aerolíneas Argentinas transportó más de 158.000 pasajeros en cuatro días, con una ocupación promedio del 82% y picos superiores al 90% en vuelos de cabotaje.

En lo que va del año, los cuatro fines de semana largos acumularon 7.940.720 turistas y un gasto de 2.282.083 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 8,1% en viajeros respecto del mismo período de 2025.

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