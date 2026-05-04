La mitad de los personas con asma no la controla

En la Argentina, cerca de 4 millones de personas padecen asma, pero según la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), alrededor del 50% no logra mantener la enfermedad bajo control. Cada año se producen más de 15.000 internaciones por crisis asmáticas y unas 300 personas mueren por esta causa, pese a que existen tratamientos eficaces para la gran mayoría de los casos.

El principal obstáculo ya no es la ausencia de medicación, sino su uso inadecuado. El abuso de broncodilatadores de alivio rápido —como el salbutamol— y el abandono de los tratamientos antiinflamatorios explican la mayoría de los casos mal controlados. A esto se suman el subdiagnóstico y las dificultades de acceso a la atención médica, problemas que persisten tanto a nivel nacional como global.

La enfermedad afecta principalmente a niños y adultos jóvenes, con consecuencias directas en la vida cotidiana. Se estima que el 60% de los niños asmáticos falta con frecuencia a la escuela y que el 35% de los adultos sufre pérdida de productividad laboral. Sus síntomas —dificultad para respirar, tos persistente, opresión en el pecho y silbidos al respirar— pueden limitar desde la práctica deportiva hasta las actividades más simples.

El asma puede controlarse en más del 90% de los casos con diagnóstico adecuado y tratamiento oportuno. Sin embargo, un problema frecuente es que, al desaparecer los síntomas, muchos pacientes abandonan la medicación. Por eso, los especialistas destacan la importancia de mantener el seguimiento médico y conocer las señales de empeoramiento.

En ese marco, el lema global de la Semana del Asma 2026 -que comienza hoy- pone el foco en garantizar el acceso a los inhaladores antiinflamatorios y, sobre todo, en promover su uso correcto.

“El asma es una de las enfermedades respiratorias más frecuentes, pero también una de las más subdiagnosticadas y mal controladas. La consulta precoz, el uso correcto de la medicación y el seguimiento médico pueden cambiar de manera significativa la calidad de vida de los pacientes”, resaltan desde la Asociación.