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Deportes |TORNEO APERTURA - FECHA 9

Defensa e Instituto se ilusionan con los playoffs

Defensa e Instituto se ilusionan con los playoffs

Mariano Soso, DT defensa

4 de Mayo de 2026 | 01:49
Edición impresa

La fecha 9, que quedó pendiente tras la suspensión por decisión de AFA, tras lo que fue el procesamiento de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, bajará el telón hoy con tres partidos. En primer turno, Gimnasia de Mendoza y Defensa y Justicia se enfrentarán en suelo mendocino a las 17:00 hs, en donde el Halcón buscará un triunfo que lo meta en el octavo lugar de la zona B y por consiguiente, desplazar a Unión o San Lorenzo como el último clasificado a playoff en dicho grupo. El local, por su parte, ya no cuenta con chances de clasificación, pero deberá dejar los tres puntos en su estadio pensando en la lucha por la permanencia.

El Lobo Mendocino, formará con: César Rigamonti; Ismael Cortez, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Luciano Paredes; Fermín Antonini, Ignacio Sabatini, Esteban Fernández, Facundo Lencioni; Blas Armoa, Agustín Módica.

Los dirigidos por Mariano Soso, irán con: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Ayrton Portillo; Santiago Sosa, Aarón Molinas; Darío Cáceres, Rubén Botta, Agustín Hausch; Juan Manuel Gutiérrez.

A las 19:15, en el José Amalfitani, Vélez recibirá a Newell’s. El Fortín tiene chances de arrebatarle el segundo lugar del grupo a Boca, pero para eso deberá convertir ocho goles o más para superar por diferencia de gol al Xeneize, para esta misión Guillermo Barros Schelotto no podrá contar con Braian Romero, que padece una distensión en el isquiotibial derecho, ni con Rodrigo Piñeiro que sufre una sinovitis de rodilla.

La Lepra, ya se quedó sin chances de seguir camino en el Torneo Apertura 2026 pero quiere confirmar su remontada, en la que acumula cinco presentaciones sin derrotas.

Por último, desde las 21:30 hs, Instituto irá por la épica cuando visite a Estudiantes de Río Cuarto. En este choque, la Gloria necesita ganar para llegar a los 21 puntos (mismas unidades que Unión), pero además tendrá que convertir siete goles o más para relegar al Tatengue y meterse a la siguiente fase por la ventana. Para lograr esto, la Gloria no tendrá a disposición a Alex Luna, que llegó a la quinta amarilla en el empate ante Newell’s.

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