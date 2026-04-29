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Elecciones en el Colegio de Abogados de La Plata: quiénes son los candidatos

Será el 14 y 15 de mayo, donde, además de la lista oficialista, se presentan, al menos, tres sectores opositores a la contienda 

Elecciones en el Colegio de Abogados de La Plata: quiénes son los candidatos
Laura Romoli

Laura Romoli
lromoli@eldia.com

29 de Abril de 2026 | 13:52

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El Colegio de Abogados de La Plata se encamina a una nueva elección los próximos 14 y 15 de mayo, para la renovación del Consejo Directivo y del Tribunal de Disciplina. Para la contienda de medio término en la institución que abarca, además de nuestro distrito, otros 13 municipios, se presentan el oficialismo y, al menos, tres listas opositoras.

La elección definirá la renovación de autoridades clave del Colegio, incluyendo la integración del Consejo Directivo -principal órgano de conducción- y otros espacios institucionales relevantes como el Tribunal de Disciplina.

Se trata de una disputa estratégica: no solo se pone en juego la conducción de la Institución, sino también  la capacidad de representación de los abogados en el ámbito local y provincial, ya que es el Colegio de Abogados de La Plata es el mas grande de La Provincia, integrado por 13 municipios más y centro de atención permanente por ser el Colegio de la Ciudad Capital de La Provincia de Buenos Aires. 

Si bien todavía no se han presentado las listas, hoy se conoció que la nómina “Abogacía Unida-Abogar-Renovación Colegial”, el espacio del oficialismo que conduce la presidenta del Colegio, Marina Mongiardino, está integrado por 16 vertientes internas, como Abogacía Activa, Abogar, Compromiso Profesional, Frente de Abogados, UAJ, Propuesta Colegial, Letra Viva,  Profesionales por la Justicia Social, Espacio I Profesionales de Derecho, Renovación Colegial, Abogacía por la Igualdad, Abogadas Penalistas La Plata, Generación Nuevo Derecho , Abogacía para la Victoria y FAJUS, entre otros.

Desde este sector apuntan a la reelección del espacio para “ratificar el rumbo iniciado en 2024, capitalizando una gestión que puso el foco en la transparencia y modernización institucional, la ampliación de servicios para matriculados y una mayor apertura del Colegio hacia la comunidad jurídica”.

Del otro lado, la oposición llega dividida en al menos tres expresiones que intentan captar la atención de parte de la matrícula.

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Uno de los espacios emergentes es “Defensa del Abogado”, encabezado por el abogado penalista Alejandro Montone, con un perfil muy parecido a lo que supo ser el Movimiento Innovador  Este sector busca posicionarse como una alternativa con eje en la defensa del ejercicio profesional y la recuperación del protagonismo del matriculado.

En paralelo, el histórico “Movimiento Innovador” -que condujo el Colegio durante más de cinco décadas- atraviesa un proceso de reconfiguración interna e intentará recuperar presencia institucional tras haber perdido el control en la última elección, sin siquiera alcanzar la minoría. Su desafío es doble: reconstruir liderazgo y aggiornar su propuesta en un escenario distinto al que dominó durante años.

Por su parte, el espacio “Avanza Cambio Colegial”, referenciado en Marcelo Peña, competirá con un candidato propio -aún bajo su conducción política- en una estrategia que busca representar un espacio más alineado con ideas de corte liberal dentro de la institución. El sector apunta a consolidarse como una referencia ideológica clara en el tablero colegial.

El cierre de listas está previsto para el martes 4 de mayo, por lo que, hasta entonces, la inscripción de nuevos candidatos está abierta.

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