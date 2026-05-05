Por Ormuz, se extiende la tensión EE UU-Irán

Cargueros en el mar cerca del estrecho de Ormuz, vistos desde una costa rocosa cerca de Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos / AP

La tensión en el Golfo Pérsico escaló al máximo ayer tras una dura advertencia de Donald Trump, quien aseguró que si Irán ataca barcos estadounidenses en el estrecho de Ormuz será “borrado de la faz de la Tierra”.

El mandatario lanzó la amenaza en medio del despliegue del llamado “Proyecto Libertad”, una operación militar destinada a escoltar buques comerciales y reabrir una de las rutas energéticas más estratégicas del planeta.

“Irán ha recibido solo 24 horas (de plazo). Después de eso, el mundo podría presenciar uno de los ataques aéreos más devastadores jamás vistos”, afirmó Trump, quien además defendió la capacidad militar de su país: “Tenemos más armas y municiones de mucha mayor calidad que antes… podemos usar todo eso, y lo haremos, si es necesario”. El operativo, según el Comando Central de Estados Unidos, incluye destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves y unos 15.000 efectivos.

RESPUESTA DE TEHERÁN

Del lado iraní, la respuesta fue inmediata. Teherán advirtió que cualquier embarcación que intente cruzar el estrecho sin coordinación será atacada. “Advertimos que cualquier fuerza militar extranjera… será atacada”, declaró el general Ali Abdollahi.

En paralelo, medios iraníes aseguraron que una fragata estadounidense fue alcanzada por misiles tras ignorar advertencias, aunque Washington no confirmó ese incidente.

Los enfrentamientos ya son una realidad. El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, confirmó que Irán lanzó misiles de crucero, drones y pequeñas embarcaciones contra buques comerciales y militares.

“Todas y cada una de las amenazas fueron derrotadas”, aseguró, al detallar que fuerzas estadounidenses destruyeron seis lanchas rápidas iraníes que intentaban interferir en la navegación.

La violencia también se extendió a países vecinos. Emiratos Árabes Unidos denunció el lanzamiento de al menos 15 misiles y cuatro drones iraníes, mientras un ataque con drones provocó un incendio en una instalación petrolera en Fujairah y dejó heridos.

Además, dos buques de carga resultaron incendiados frente a sus costas y se reportaron daños en Omán, con civiles heridos.

En este contexto, Washington logró escoltar con éxito a dos buques mercantes a través del estrecho, en un intento por romper el bloqueo impuesto por Irán, que controla de facto esta vía clave por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

La interrupción del tránsito ya impacta en los precios de la energía y genera preocupación global.

Irán, sin embargo, acusa a Estados Unidos de provocar la escalada. “Lo ocurrido es producto del aventurerismo militar estadounidense”, señaló un alto mando citado por la televisión estatal, negando que existiera un plan previo para atacar instalaciones petroleras en la región.

EL FANTASMA DE UNA GUERRA GLOBAL

Mientras tanto, la posibilidad de una guerra a gran escala vuelve a sobrevolar la zona. Aunque ambas partes mantienen contactos indirectos, las exigencias siguen lejos: Teherán pide el levantamiento de sanciones y el fin del bloqueo, mientras Washington presiona con medidas militares y económicas. En ese delicado equilibrio, el estrecho de Ormuz se convierte otra vez en el epicentro de una crisis con impacto mundial.