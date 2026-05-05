Tregua bajo amenaza entre Rusia y Ucrania

VIDEO. Paradas llenas en el debut del nuevo aumento en el pasaje de los micros locales
VIDEO. Abrieron el celular de Rocío Alvarito y sacaron un material impactante
Medida polémica: abren la venta de vapeadores y bolsitas de nicotina en el país
Intendentes bonaerenses desafían la historia y van por la gobernación
Amparo del intendente Gray contra despidos en el Servicio Meteorológico
Una multitud en una tradicional fiesta en Uribelarrea, Cañuelas
Otro repudio por los ataques a Max Nordau y a Jabad Lubavitch
Taller de salud mental en la biblioteca Mariano Moreno de Tolosa
Realizarán una jornada de RCP abierta a la comunidad en Los Tilos
Este jueves celebrarán el Día del Taxista con entrega de alimentos
VIDEO. “Infancia perdida”: la increíble historia del bebé y el arma
Una banda de cinco encapuchados actuó a plena luz del día en Gonnet
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La guerra sumó ayer un nuevo capítulo de gestos y amenazas. Rusia anunció una tregua unilateral de dos días con Ucrania para el 8 y 9 de mayo, fechas cargadas de simbolismo por la conmemoración del fin de la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, el anuncio llegó acompañado de una dura advertencia: Moscú amenazó con un “ataque masivo con misiles” contra Kiev si la pausa es vulnerada.
La decisión fue atribuida al presidente Vladimir Putin y comunicada por el Ministerio de Defensa ruso. Según el Kremlin, el alto el fuego busca garantizar unas celebraciones seguras del Día de la Victoria, una de las fechas más importantes del calendario ruso.
Este año, incluso, se limitará la exhibición de equipamiento militar en la Plaza Roja ante lo que Moscú describe como una “amenaza terrorista”.
Pero el tono conciliador convive con un mensaje de máxima presión. Las autoridades rusas advirtieron que cualquier intento de interferir en las celebraciones será respondido con fuerza, e incluso recomendaron a civiles y diplomáticos abandonar Kiev ante un posible ataque. La advertencia refleja la fragilidad del anuncio y el clima de desconfianza que domina el conflicto.
La propuesta de tregua había sido mencionada días atrás en una conversación telefónica entre Putin y Donald Trump, en un contexto de negociaciones estancadas.
LE PUEDE INTERESAR
Decenas de personas aisladas en altamar tras muertes por hantavirus
LE PUEDE INTERESAR
Una avioneta se estrelló contra un edificio y dejó dos muertos en Brasil
Kiev, por su parte, había pedido más detalles y reclamado una pausa más extensa que permita avanzar hacia un acuerdo de paz duradero.
En ese escenario, la respuesta ucraniana no se hizo esperar. El presidente Volodimir Zelenski anunció que su país aplicará su propia tregua, aunque en fechas diferentes: hoy 5 y mañana 6 de mayo.
Según explicó, no recibieron información clara sobre las condiciones del alto el fuego ruso, por lo que decidieron actuar de forma independiente.
Zelenski señaló que la medida busca reducir la violencia de manera concreta, aunque dejó en evidencia la falta de coordinación entre ambas partes.
Así, mientras Moscú fija su calendario y lanza advertencias, Kiev opta por una pausa anticipada. En medio de esta superposición de treguas, el conflicto sigue marcado por la incertidumbre, donde incluso los gestos de distensión llegan cargados de tensión.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí