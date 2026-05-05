Tregua bajo amenaza entre Rusia y Ucrania

La guerra sumó ayer un nuevo capítulo de gestos y amenazas. Rusia anunció una tregua unilateral de dos días con Ucrania para el 8 y 9 de mayo, fechas cargadas de simbolismo por la conmemoración del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, el anuncio llegó acompañado de una dura advertencia: Moscú amenazó con un “ataque masivo con misiles” contra Kiev si la pausa es vulnerada.

La decisión fue atribuida al presidente Vladimir Putin y comunicada por el Ministerio de Defensa ruso. Según el Kremlin, el alto el fuego busca garantizar unas celebraciones seguras del Día de la Victoria, una de las fechas más importantes del calendario ruso.

Este año, incluso, se limitará la exhibición de equipamiento militar en la Plaza Roja ante lo que Moscú describe como una “amenaza terrorista”.

Pero el tono conciliador convive con un mensaje de máxima presión. Las autoridades rusas advirtieron que cualquier intento de interferir en las celebraciones será respondido con fuerza, e incluso recomendaron a civiles y diplomáticos abandonar Kiev ante un posible ataque. La advertencia refleja la fragilidad del anuncio y el clima de desconfianza que domina el conflicto.

La propuesta de tregua había sido mencionada días atrás en una conversación telefónica entre Putin y Donald Trump, en un contexto de negociaciones estancadas.

Kiev, por su parte, había pedido más detalles y reclamado una pausa más extensa que permita avanzar hacia un acuerdo de paz duradero.

RESPUESTA DE ZELENSKI

En ese escenario, la respuesta ucraniana no se hizo esperar. El presidente Volodimir Zelenski anunció que su país aplicará su propia tregua, aunque en fechas diferentes: hoy 5 y mañana 6 de mayo.

Según explicó, no recibieron información clara sobre las condiciones del alto el fuego ruso, por lo que decidieron actuar de forma independiente.

Zelenski señaló que la medida busca reducir la violencia de manera concreta, aunque dejó en evidencia la falta de coordinación entre ambas partes.

Así, mientras Moscú fija su calendario y lanza advertencias, Kiev opta por una pausa anticipada. En medio de esta superposición de treguas, el conflicto sigue marcado por la incertidumbre, donde incluso los gestos de distensión llegan cargados de tensión.