Kicillof, en Córdoba, planteó ampliar su armado: “Vamos a hablar con todos”

“Lo de Milei es un experimento de la ultra derecha que fracasó y le queda poco. Vamos a hablar con todo el mundo y vamos a ir a las urnas con una mejor propuesta. Vamos a construir un futuro mejor para la Argentina”. Axel Kicillof dio indicios de su candidatura, pero rechazó confirmar que competirá por la Presidencia en 2027.

Fue en Córdoba, donde el gobernador bonaerense pisó ayer un territorio tradicionalmente hostil al kirchnerismo del que Kicillof busca tomar distancia.

La visita tuvo varias aristas. En primera instancia, en La Falda participó del Congreso Sindical de Sanidad. Allí, el secretario general del gremio de Sanidad y ex triunviro de la CGT, Héctor Daer, proclamó a Kicillof como el candidato presidencial del peronismo para las elecciones del año que viene. “Lo hemos debatido esta mañana y creemos que vos el mejor candidato que tiene el peronismo para conducir los destinos de la Argentina”, dijo Daer ante el auditorio que empezó a corear “Axel presidente”.

Kicillof, con todo, evitó confirmaciones. En los diversos contactos con la prensa esquivó dar el sí. “Es tiempo de construcción, no de candidaturas”, dijo.

Sin embargo, insistió en “hablar con todos”, en lo que pareció un guiño a su par Martín Llaryora, un peronista históricamente enfrentado al kirchnerismo.

Además de la actividad en La Falda, también tuvo en agenda un encuentro con el intendente de Cosquín, Raúl Cardinalli, que responde al ex senador nacional Carlos Caserio. Allí firmó un convenio de carácter turístico y cultural para promover la participación de artistas bonaerenses en el certamen Pre-Cosquín y en el Festival Nacional de Cosquín.

La agenda de Kicillof incluyó también la presentación de su libro “De Smith a Keynes” en el Auditorio de la Universidad Tecnológica Nacional en Ciudad Universitaria de Córdoba Capital, además de firmar convenios con las autoridades de esa casa de estudio.

Durante su incursión por Córdoba, Kicillof volvió a apuntar contra el gobierno libertario. “Nos ha sacado las obras, nos ha sacado los remedios, nos ha sacado incluso programas, muchísimos programas que estamos todos los gobernadores en la Corte Suprema”, dijo.

Y añadió: “Piensan que gobernar el país es andar viajando por el mundo dando conferencias y que la salud, la educación, el laburo, la infraestructura son problemas de los gobernadores o son problemas directamente de los vecinos, o son problemas de los intendentes, a los que al mismo tiempo los deja sin un mango”.