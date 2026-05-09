Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene el Mundial! En EL DIA del domingo, un cupón de descuento para comprar la pelota

Política y Economía |Un guiño a martín llaryora, con quien no se reunió

Kicillof, en Córdoba, planteó ampliar su armado: “Vamos a hablar con todos”

Kicillof, en Córdoba, planteó ampliar su armado: “Vamos a hablar con todos”

Kicillof en córdoba junto al sindicalista de sanidad, Héctor daer / X

9 de Mayo de 2026 | 02:14
Edición impresa

“Lo de Milei es un experimento de la ultra derecha que fracasó y le queda poco. Vamos a hablar con todo el mundo y vamos a ir a las urnas con una mejor propuesta. Vamos a construir un futuro mejor para la Argentina”. Axel Kicillof dio indicios de su candidatura, pero rechazó confirmar que competirá por la Presidencia en 2027.

Fue en Córdoba, donde el gobernador bonaerense pisó ayer un territorio tradicionalmente hostil al kirchnerismo del que Kicillof busca tomar distancia.

La visita tuvo varias aristas. En primera instancia, en La Falda participó del Congreso Sindical de Sanidad. Allí, el secretario general del gremio de Sanidad y ex triunviro de la CGT, Héctor Daer, proclamó a Kicillof como el candidato presidencial del peronismo para las elecciones del año que viene. “Lo hemos debatido esta mañana y creemos que vos el mejor candidato que tiene el peronismo para conducir los destinos de la Argentina”, dijo Daer ante el auditorio que empezó a corear “Axel presidente”.

Kicillof, con todo, evitó confirmaciones. En los diversos contactos con la prensa esquivó dar el sí. “Es tiempo de construcción, no de candidaturas”, dijo.

Sin embargo, insistió en “hablar con todos”, en lo que pareció un guiño a su par Martín Llaryora, un peronista históricamente enfrentado al kirchnerismo.

Además de la actividad en La Falda, también tuvo en agenda un encuentro con el intendente de Cosquín, Raúl Cardinalli, que responde al ex senador nacional Carlos Caserio. Allí firmó un convenio de carácter turístico y cultural para promover la participación de artistas bonaerenses en el certamen Pre-Cosquín y en el Festival Nacional de Cosquín.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Indultos, búsqueda de paz y el “país del odio”: la mirada de Ceferino Reato

LE PUEDE INTERESAR

ARCA acusa a Tapia y a Toviggino de evasión y asociación ilícita

La agenda de Kicillof incluyó también la presentación de su libro “De Smith a Keynes” en el Auditorio de la Universidad Tecnológica Nacional en Ciudad Universitaria de Córdoba Capital, además de firmar convenios con las autoridades de esa casa de estudio.

Durante su incursión por Córdoba, Kicillof volvió a apuntar contra el gobierno libertario. “Nos ha sacado las obras, nos ha sacado los remedios, nos ha sacado incluso programas, muchísimos programas que estamos todos los gobernadores en la Corte Suprema”, dijo.

Y añadió: “Piensan que gobernar el país es andar viajando por el mundo dando conferencias y que la salud, la educación, el laburo, la infraestructura son problemas de los gobernadores o son problemas directamente de los vecinos, o son problemas de los intendentes, a los que al mismo tiempo los deja sin un mango”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Denuncian incidentes y agresiones entre alumnos en la Facultad de Psicología de la UNLP

VIDEO.- Alquiló un departamento temporario en La Plata y escapó con televisores, muebles y electrodomésticos

Música, teatro, shows y más en La Plata: la agenda de espectáculos para el fin de semana

A Estudiantes el punto ante Cusco le dio aire para lo que se viene

La Municipalidad demandará a los herederos de Aloise para recuperar casi 250 millones de pesos de la demolición del depósito incendiado

Cuál fue la respuesta de Cristina Pérez tras ser acusada por Adorni de “traición”

VIDEO. La Plata: se metió a un departamento trepando un poste, entró por la ventana y terminó escondido debajo de la cama
+ Leidas

Hubo acuerdo y Emiliano Balbín presidirá la UCR bonaerense

“Buscaba las llaves para irse”: un relato clave en la causa Rocío Alvarito

Federico Ayllón será el nuevo titular del radicalismo platense

Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia

VIDEO.- Los importados ganan la calle: cuando “lo de afuera” arrasa con lo local

La trama secreta de las SIRA: coimas y un circuito paralelo para acceder al dólar oficial

Reclamos por una supuesta caída de cobertura del IOMA

El Pincha espera atento el fallo de Conmebol
Últimas noticias de Política y Economía

Milei blinda a Adorni: pero no logra aplacar el escándalo

La trama secreta de las SIRA: coimas y un circuito paralelo para acceder al dólar oficial

Hubo acuerdo y Emiliano Balbín presidirá la UCR bonaerense

Escala la disputa en el PJ por el control de comisiones en el Senado
Policiales
“Buscaba las llaves para irse”: un relato clave en la causa Rocío Alvarito
Feroz asalto a alumnos a metros de una comisaría
La historia criminal de “Mantecoso” en La Plata
Nuevo golpe de los “falsos inquilinos” en La Plata
Golpe tras golpe: desbaratan parte de una banda que atacó comercios en la zona de Plaza Rocha
Espectáculos
Brillando fuerte Mirtha se curó y ya está lista para volver
“Hoy no”: la respuesta de Pampita cuando le preguntaron por un nuevo amor
¿El fantasma de Brandoni?: un suceso ¿paranormal? en el Multitabarís generó revuelo
El ratón quiere a Wanda: Disney habría rechazado un reality de Mauro y La China
“Estoy pleno”: Guillermo Francella, feliz por el Platino de Honor
Información General
Influencers creados con IA: un fenómeno que mueve millones
Los números de la suerte del sábado 9 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Por el temporal, más de 170 barcos extranjeros buscaron refugio en aguas bajo control argentino
Cambian las reglas para Uber, Cabify y Didi: los 5 requisitos clave para los choferes
La ciclogénesis golpea a la Costa bonaerense: se esperan olas de más de 5 metros
Deportes
Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia
El Pincha espera atento el fallo de Conmebol
Guillermo y el Pata, amigos son los amigos
Última práctica para que Pereyra defina los once
Boca busca algo más que la clasificación

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla