Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que se publicaron hoy en EL DIA

Policiales |La Justicia busca confirmar si fue femicidio

Testimonio clave por el caso Rocío Alvarito: mientras agonizaba, su novio "estaba alterado buscando el celular de ella"

8 de Mayo de 2026 | 10:41

Escuchar esta nota

La investigación por la muerte de Rocío Alvarito sumó en las últimas horas un nuevo testimonio clave que podría complicar aún más la situación judicial de Marcos García, el único imputado en la causa en la que la Justicia intenta determinar si se trató de un femicidio. El caso ocurrió en el segundo piso en un departamento de calle 47 y Diagonal 76 y desde el inicio estuvo rodeado de dudas por las circunstancias en las que fue encontrada la joven.

Según pudo saber EL DÍA, declaró ante la fiscalía un agente de la Secretaría de Seguridad de La Plata que fue uno de los primeros en llegar a la escena. Su relato aportó detalles sobre los minutos previos al desenlace fatal y sobre el estado en el que se encontraban tanto Alvarito como García al momento de la intervención. El testigo aseguró que “Rocío estaba respirando con dificultad” y que el imputado “tenía sangre en la ropa”.

De acuerdo a esa declaración, Marcos García se encontraba “alterado” y, mientras la víctima seguía con signos vitales, “buscaba la llave porque se quería ir a trabajar”. El agente también afirmó que el acusado “estaba buscando el celular de Rocío”, una conducta que ahora quedó bajo análisis de los investigadores, quienes intentan reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda y cuál fue el accionar del imputado en las horas críticas.

La fiscalía considera que este nuevo testimonio puede resultar determinante para establecer la secuencia de hechos y confirmar la hipótesis de femicidio.

En paralelo, continúan incorporándose pruebas y peritajes sobre los videos y otros elementos reunidos durante la investigación, mientras la causa avanza con García como principal sospechoso por la muerte de la joven platense.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO. Abrieron el celular de Rocío Alvarito y sacaron un material impactante

VIDEO.- La muerte de Rocío Alvarito en La Plata: se conocieron las imágenes de los minutos previos al desenlace fatal
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Revelan que Manuel Adorni tendría otro departamento en La Plata

Frío polar, lluvia y viento este viernes en La Plata de la mano de la ciclogénesis: ¿se viene un finde helado?

DIM vs Flamengo, suspendido: el antecedente y una posible sanción que podría dejar casi clasificado a Estudiantes

Gimnasia y el Código Penal: historias de cal y de arena en las definiciones

VIDEO.- Estiman que en La Plata cierran entre 1 y 3 comercios por día: radiografía de la crisis

Millonario golpe en un local cerca de Plaza Güemes

Horror en un crucero de Disney: 28 detenidos por pornografía infantil

Despidos y burlas: picante interna entre Fabbiani y Mazzocco
+ Leidas

VIDEO.- Estiman que en La Plata cierran entre 1 y 3 comercios por día: radiografía de la crisis

DIM vs Flamengo, suspendido: el antecedente y una posible sanción que podría dejar casi clasificado a Estudiantes

“Más del 70% de los ingresantes no pasa al segundo año”, advirtió el nuevo decano de Medicina

Revelan que Manuel Adorni tendría otro departamento en La Plata

Máximo Kirchner se somete a una "cirugía programada" en La Plata

Horror en un crucero de Disney: 28 detenidos por pornografía infantil

Hallaron 400 kilos de monedas en el lecho de las Cataratas del Iguazú

Frío polar, lluvia y viento este viernes en La Plata de la mano de la ciclogénesis: ¿se viene un finde helado?
Últimas noticias de Policiales

VIDEO.- Destrozos, robo y mucha bronca a pasos del centro comercial de calle 12

Misterioso robo millonario en una vidriería de La Plata: más detalles del ataque y hay detenidos

Pedido de información: un fiscal federal puso la lupa en el entramado de las fotomultas

El juicio por la muerte del hincha de Gimnasia Lolo Regueiro, al fuero correccional
Espectáculos
Mirtha Legrand recibirá la Cruz de Oficial de Isabel la Católica otorgada por el Rey Felipe VI
Envidiosa lo más visto de Netflix, se convirtió en uno de los estrenos más fuertes del momento
Shakira presentó Dai Dai, la canción oficial del Mundial FIFA 2026, el video
Jesica Cirio contó cómo vive su segundo embarazo y confesó que no quiere volver a los medios
Volvió El Encargado: la nueva temporada da que hablar, tensión, humor negro y giros inesperados
La Ciudad
Llaman a participar de una encuesta sobre cómo nos movilizamos los platenses
El oficialismo del Colegio de Abogados de La Plata presentó lista y propuestas de cara a las elecciones
Alertan por pared con "riesgo de  derrumbe" y vereda "destrozada" en 56 entre 7 y 8
Día Mundial de la Cruz Roja: habrá una jornada abierta con talleres y actividades en Plaza Malvinas
Denuncian que un incesante desborde cloacal provoca un "foco infeccioso" en 56 entre 5 y 6
Deportes
¿Por qué los hinchas de Independiente Medellín boicotearon a su equipo en la Libertadores?
DIM vs Flamengo, suspendido: el antecedente y una posible sanción que podría dejar casi clasificado a Estudiantes
A Estudiantes el punto ante Cusco le dio aire para lo que se viene
VIDEO. “En el segundo tiempo pudimos reaccionar”
El Pincha le renovó a una pieza clave del plantel
Información General
Cambian las reglas para Uber, Cabify y Didi: los 5 requisitos clave para los choferes
La ciclogénesis golpea a la Costa bonaerense: se esperan olas de más de 5 metros
Fentanilo contaminado: hace un año explotaba el escándalo judicial por el desastre sanitario con impacto mortal en La Plata
Ciclogénesis: el temporal golpeó duro en el centro del país
Hallaron 400 kilos de monedas en el lecho de las Cataratas del Iguazú

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla