Testimonio clave por el caso Rocío Alvarito: mientras agonizaba, su novio "estaba alterado buscando el celular de ella"

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La investigación por la muerte de Rocío Alvarito sumó en las últimas horas un nuevo testimonio clave que podría complicar aún más la situación judicial de Marcos García, el único imputado en la causa en la que la Justicia intenta determinar si se trató de un femicidio. El caso ocurrió en el segundo piso en un departamento de calle 47 y Diagonal 76 y desde el inicio estuvo rodeado de dudas por las circunstancias en las que fue encontrada la joven.
Según pudo saber EL DÍA, declaró ante la fiscalía un agente de la Secretaría de Seguridad de La Plata que fue uno de los primeros en llegar a la escena. Su relato aportó detalles sobre los minutos previos al desenlace fatal y sobre el estado en el que se encontraban tanto Alvarito como García al momento de la intervención. El testigo aseguró que “Rocío estaba respirando con dificultad” y que el imputado “tenía sangre en la ropa”.
De acuerdo a esa declaración, Marcos García se encontraba “alterado” y, mientras la víctima seguía con signos vitales, “buscaba la llave porque se quería ir a trabajar”. El agente también afirmó que el acusado “estaba buscando el celular de Rocío”, una conducta que ahora quedó bajo análisis de los investigadores, quienes intentan reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda y cuál fue el accionar del imputado en las horas críticas.
La fiscalía considera que este nuevo testimonio puede resultar determinante para establecer la secuencia de hechos y confirmar la hipótesis de femicidio.
En paralelo, continúan incorporándose pruebas y peritajes sobre los videos y otros elementos reunidos durante la investigación, mientras la causa avanza con García como principal sospechoso por la muerte de la joven platense.
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