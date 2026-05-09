Milei no quiere "tirar a Adorni por la ventana" y se puso el traje de escudero ante el "fuego amigo"

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“No voy a tirar a un honesto por la ventana", le dijo el presidente a la primera línea de su gobierno en medio del escándalo por presunto enriquecimiento ilícito y dádivas que hace tambalear al platense jefe de Gabinete. Arde la interna libertaria
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La Casa Rosada volvió a ser escenario de una reunión de ministros cargada de voltaje político, la primera que se realiza con el equipo completo desde principios de abril. En un clima que, según trascendió, estuvo marcado por la irritación presidencial, Javier Milei buscó cerrar filas en torno a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya situación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y dádivas mantiene en vilo al oficialismo.
“No voy a tirar a un honesto por la ventana”, habrían sido las palabras que el mandatario lanzó a los gritos frente a sus colaboradores. De acuerdo con una versión periodística, el Presidente no solo defendió la integridad del ex vocero, sino que elevó la apuesta con una definición que dejó preocupados a varios de los presentes: "Prefiero perder las elecciones a echar a alguien que no lo merece". La contundencia del respaldo, sin embargo, no habría logrado disipar las dudas sobre el costo político que el "caso Adorni" está empezando a traccionar sobre la imagen del Gobierno.
La interna oficialista, lejos de apaciguarse, estaría atravesando su momento más crítico. Si bien Manuel Adorni se refirió a Patricia Bullrich como una “fenómena” en declaraciones recientes, la realidad intramuros sería distinta. Se comenta en los pasillos de Balcarce 50 que la ministra de Seguridad habría intentado tomar la palabra tras la arenga presidencial, pero el mandatario se retiró del salón sin darle espacio al debate, sumergiéndose de inmediato en su actividad en las redes sociales.
La postura de Bullrich, que trascendió a través de fuentes cercanas a su cartera, sería la de propiciar una renuncia del jefe de Gabinete para "descomprimir" la presión social y mediática. Esta tensión se trasladó al plano legislativo: la jefa de la bancada de senadores libertarios -alineada con la línea dura de la vicepresidenta y sectores del PRO- pidió públicamente que Adorni presente su Declaración Jurada para transparentar su patrimonio.
En medio del barro político, el Gobierno intentó retomar la iniciativa con anuncios económicos. Luis Caputo y Alejandra Monteoliva encabezaron una conferencia de prensa bajo un nuevo esquema de comunicación que restringe el acceso de los acreditados. Según se pudo saber, el ministro de Economía habría negado en privado que el ruido judicial afecte las inversiones, aunque según una versión que circula en el entorno económico, su verdadera preocupación radica en la sustentabilidad política del modelo frente al "riesgo K".
Caputo aprovechó para diferenciar la situación de Adorni de la de Carlos Frugoni, ex secretario de Infraestructura, quien debió dejar su cargo tras revelarse propiedades no declaradas en el exterior. Habría señalado que la renuncia de Frugoni fue aceptada de inmediato para no contaminar el anuncio del "Super RIGI", un régimen de incentivos con el que Milei espera ampliar la llegada de capitales y que buscaría, en última instancia, que la agenda pública deje de girar en torno a las refacciones en el country Indio Cuá.
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El análisis que empieza a ganar terreno entre los consultores políticos sugiere que Milei está rompiendo una regla de oro: la de usar al jefe de Gabinete como fusible. En lugar de eso, el Presidente se habría convertido en el principal escudo humano de Adorni. Trascendió que la reciente entrevista televisiva del mandatario, donde se lo vio visiblemente incómodo, fue interpretada por algunos sectores del oficialismo como una exposición innecesaria que "esmerila" la figura presidencial.
Mientras Adorni ensaya una estrategia de "humanización" en programas de streaming amigos, la sombra de las inconsistencias patrimoniales y los testimonios de los contratistas en la Justicia siguen vigentes. Según versiones periodísticas, el Gobierno se prepara para una semana de alta hostilidad parlamentaria, donde la defensa de la "honestidad" de Adorni será puesta a prueba frente a una oposición que ya empieza a trazar paralelismos con los escándalos éticos que la propia gestión libertaria prometió erradicar.
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