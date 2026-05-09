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El gobierno de EEUU reportó que atacó y hundió otra "narcolancha" en el Pacífico

El gobierno de EEUU reportó que atacó y hundió otra "narcolancha" en el Pacífico
9 de Mayo de 2026 | 13:22

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El ejército de Estados Unidos informó el viernes que atacó otra presunta embarcación de tráfico de drogas en el Pacífico oriental, con un saldo de dos muertos y un sobreviviente. 

Este nuevo ataque se da después de docenas de otros golpes similares en los últimos meses a presuntas narcolanchas, operativos que ya contabilizan al menos 189 muertos en el marco de una ofensiva militar lanzada por Washington. 

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) comunicó que una persona sobrevivió al impacto, aunque no especificó su estado de salud, y añadió que se había notificado a la Guardia Costera estadounidense para que iniciara una misión de búsqueda y rescate en la zona del incidente.

Como en ataques anteriores, el Comando señaló a través de sus canales oficiales que la embarcación era "operada por organizaciones designadas como terroristas" y sostuvo que "la inteligencia confirmó que el navío transitaba por rutas de narcotráfico conocidas". 

Un video que acompaña la publicación del organismo muestra a un pequeño bote antes de ser alcanzado por un proyectil, seguido inmediatamente por una fuerte explosión.

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La administración del presidente Donald Trump comenzó con este tipo de ataques a inicios de septiembre e insiste en que, en la práctica, está en guerra con lo que denomina "narcoterroristas" que operan desde América Latina, sin proporcionar hasta el momento evidencias de que dichas naves en efecto transporten sustancias ilegales.
 

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