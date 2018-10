El precio del dólar anotó su quinta baja consecutiva

Alcanzó su nivel más bajo desde el nuevo esquema de política cambiaria. Volvieron a subir la tasa de las Leliq con un corte a 72,7%

| Publicado en Edición Impresa

El dólar perforó la barrera de los $ 38 y cerró en $ 37,76, su valor más bajo desde finales de agosto, según el promedio de entidades bancarias.

La cotización de la moneda estadounidense anotó ayer su quinta caída consecutiva y su nivel más bajo desde que se puso en marcha en el nuevo esquema de política monetaria establecido el 1 de octubre por el Banco Central de la República Argentina.

En el Banco Nación, la divisa finalizó en $ 37,50.

Mientras que en el segmento mayorista cerró en $ 36,57, 68 centavos debajo del final del miércoles. En esta plaza el dólar retornó también a niveles de la última semana de agosto.

El volumen operado en el mercado de contado fue de US$ 570 millones.

En el mercado de futuros, el precio pactado a diciembre fue de $41,10, una baja de 2,31% respecto del precio de anteayer.

La cotización del llamado dólar paralelo o blue cerró estable a $ 38 -y hasta unos centavos más- según el relevamiento con “arbolitos” y en “cuevas”.

Ayer el Banco Central, mientras, adjudicó Letras de liquidez (Leliq) a 7 días de plazo por un total de 98.843 millones de pesos a una tasa promedio de corte de 72,7%, siendo la tasa máxima adjudicada de 73,9%.

La autoridad monetaria realiza desde comienzos de octubre subastas diarias de Leliq para los bancos con el objetivo de, vía este instrumento entre otros, controlar el costo de vida.

“El objetivo principal del Banco Central es reducir la inflación”, dijo el presidente de la entidad, Guido Sandleris, al momento de ser nombrado en ese cargo.

La tasa de las Leliq habían tenido una leve baja en las jornadas del martes y el miércoles. Sin embargo, el recorte promedio que pagó en la víspera el Banco Central es el segundo más alto desde que se implementó el sistema de control de la base monetaria.

Las reservas internacionales del Banco Central finalizaron en US$ 48.869 millones, aumentando US$ 102 millones respecto del miércoles. En el mercado de cambios, no tuvo participación.