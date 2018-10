Troglio: "Contra Vélez será un partido duro y de seis puntos"

Pedro Troglio habló en conferencia de prensa en la previa del choque de mañana ante Vélez y manifestó que esta clase de juegos son de 6 puntos por lo que está en disputa.

"Estos son todos partidos de seis puntos. Hay que tratar de salir de la mejor manera posible, son partidos difíciles y duros", dijo el entrenador mens sana.

Asimismo confió que el Lobo se topará con un equipo complicado que se hace fuerte como local: "Jugaremos buscando espacios ante un equipo que presiona bien, con una salida rápida. Vélez es un equipo rápido, que persigue marcas, dinámico, es difícil, va a ser duro, sobre todo en su cancha. Tiene algunas bajas importantes como Vargas y Salinas. Pero la idea de Heinze no va a variar".

Sobre la idea del entrenador velezano, manifestó: "Estamos en un ambiente de falsos moralistas donde todos vemos al otro. Cada uno dirige y se maneja como quiere. Yo opino de lo que hago yo y como muchas veces me he equivocado, soy prudente al hablar de los demás".

Respecto a la inclusión de Hurtado por Guevgeozián por una decisión táctica, dijo que "tuvimos en cuenta el desgaste de Mauro, que viene jugando con una rodilla hinchada, tuvimos pocos días de recuperación después de un partido a eliminación directa que no es habitual. Es un puesto abierto en la disputa, como en la mayoría de los puestos. De acuerdo al lugar y al rival, empleamos lo que creemos mejor. Tiene que ver con la intuición también y a veces lo resuelve el que entra de afuera. Hay que ver quién agarra el puesto y se hace fuerte".

COPA ARGENTINA, DÍA, SEDE Y POLÉMICA

El partido contra River por la semifinal de la Copa Argentina tiene como escenario posible el estadio de Salta y como fecha el próximo 14 de noviembre. Ambas cosas hoy le quedan incómodas a Gimnasia según la percepción del entrenador.

"No quiero jugar el 14 porque el 11 juego contra Racing y nos estamos jugando la vida en cada partido. No podemos no poner un equipo titular contra Racing. No sería justo para la gente tampoco, me dijeron que Mar del Plata no se podía porque no era sede y para el Clásico de Rosario van a votar para jugar en Central o Newell's que tampoco son sede. Hay que buscar lo mejor para los dos planteles y para la gente. Si no tendremos que correr el partido de Racing para atrás. Estaría bueno que para la gente de Gimnasia se busque un camino fácil una vez".

"Ya lo hablé con Gabriel Pellegrino, pero no es una cuestión de peso o no, la realidad indica que corremos de atrás en estos temas. Nosotros necesitamos no jugar el 14 y si jugamos ese día correr el de Racing por lo menos un día para atrás. Pensando en la gente, peleo la sede para que sea par para las dos hinchadas. Yo quiero jugar el 15, 16, 17 ó 18 y si no correr el de Racing", cerró.