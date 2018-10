| Publicado en Edición Impresa

“Me llamaron para reemplazar a Moria, pero no puedo. Era por dos semanas y era mucho para mí. Y Moria es Moria, viste... No me animé por eso”, aseguró ayer Soledad Silveyra sobre por qué no aceptó reemplazar a Moria en “Incorrectas” durante sus vacaciones.