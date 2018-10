San Luis le ganó a Hindú en Don Torcuato y se aseguró el primer puesto en el Top 12

El Marista venció en un partido electrizante, al campeón porteño por 30-29 y le demuestra a todos que quiere dar la vuelta

| Publicado en Edición Impresa

En el marco de la penúltima fecha del URBA Top 12, metió un triunfazo de aquellos y venció en Don Torcuato a Hindú por 30 a 29.

La victoria es parte de un eslabón mágico que tiene por las nubes a todos los hinchas maristas y que están viviendo una campaña 2018 realmente histórica, porque tras vencer al Elefante ayer, el quince de Pablo Cáffaro y Luciano Lazzarini se aseguró terminar en la primera posición del campeonato más exigente de la Unión de Rugby de Buenos Aires.

San Luis con la victoria de ayer, se posicionó como el mejor de la fase regular, algo que ya había conseguido en el primer semestre, pero en el ámbito del Torneo Nacional de Clubes que organiza la Unión Argentina de Rugby.

Lo dicho: San Luis está en boca de todos y es hasta el momento, el conjunto que más efectividad ha tenido en la temporada y todo realizado en el máximo nivel.

Jugando realmente un rugby de altísimo vuelo-que no sorprende ya a nadie-y que por esas cosas de un torneo pésimamente organizado, inexplicablemente, deberá revalidar su condición de mejor equipo del 2018 en dos partidos: una semifinal y una posible final.

GRAN PARTIDO

Ayer en la localidad de Don Torcuato, desde el kick off mismo del encuentro, mostró sus credenciales ante el equipo más ganador de los últimos quince años y lo puso de rodillas marcándole tries para todos los gustos.

Primero con un try de Pedro Giannini (cada vez más decisivo) después de una buena combinación desde la base entre backs y forwards. Después llegó el exquisito try de Nano Aguilar tras un kick quirúrgico de Felipe Campodónico y la obra maestra de Facundo Cúcolo, intercambiando la pelota de mano en mano para sacarse a cuatro jugadores de Hindú y anotar para el delirio de la gran cantidad de hinchas que acompañaron al equipo (partieron once micros desde nuestra ciudad).

¿Hindú? solo destellos de Cancelliere y algo de Santiago Fernández, pero así y todo se las arregló para no quedar lejos en el marcador tras un parcial que se cerró en 21 a 12 a favor de la visita.

SE DESPERTÓ EL ELEFANTE

Pero si algo tiene este gran equipo que es Hindú, es que nunca, pero nunca hay que darlo por muerto; porque más allá de los nombres, tiene en su ADN una estirpe ganadora, que es el gran alimento de su espíritu campeón y si San Luis quiere desbancarlo para ser el nuevo “Rey” del rugby porteño, realmente tendrá que dar todo y un poco más también.

Hindú es como esos boxeadores que parecen estar “groggys” y cuando menos se espera, sacan un golpe de knock out que da vuelta cualquier contienda.

Y ayer estuvo a punto, porque se le vino a San Luis, lo arrinconó y le hizo pagar caro cada uno de sus errores. Así no solo se le acercó sino que se lo dio vuelta gracias a un corazón grande como Don Torcuato.

Un párrafo aparte merece la actuación del buen árbitro Juan Alemán (ayer necesitó varias veces apelar al VAR) que pareció ser parcial en un par de fallos. El más claro el try anulado sobre el final a Bautista Magliano por una supuesta pantalla en una fase previa ¿Le hablaron mucho los jugadores de Hindú? Sí y mucho, particularmente Lucas Camacho y Santiago Fernández, algo a tener en cuenta para las finales, porque digamoslo: San Luis-Hindú, tranquilamente puede llegar a definir al mejor de todos. Pero esa, esa será otra historia.