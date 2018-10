El acusado de matar al joven de Tandil dijo que los sorprendió una patota

| Publicado en Edición Impresa

Un sospechoso de 19 años fue detenido ayer por el crimen de Jorge Adrián Bustamante, el joven encontrado asesinado en un arroyo cercano a la ciudad bonaerense de Tandil, y los peritos determinaron que la víctima murió por estrangulamiento y grave traumatismo de cráneo, informaron fuentes policiales y judiciales.

El acusado es Nahuel Morales (19), la última persona en mantener una charla telefónica con la víctima antes de desaparecer, quien se presentó junto a su abogado particular ante el fiscal de la causa y quedó apresado. Al momento de la detención se realizaba en el centro de Tandil una marcha de silencio de familiares, amigos y vecinos de Bustamante (24), quienes al enterarse de la captura estallaron en un fuerte aplauso. El cuerpo de Bustamante fue trasladado ayer a la morgue de la Policía Científica en La Plata, donde los médicos legistas practicaron la autopsia y confirmaron que el joven murió a causa de “estrangulamiento por lazo y un grave traumatismo de cráneo”.

Al ser hallado el domingo en el arroyo Langueyú, a unos 25 kilómetros de Tandil, el cuerpo presentaba lesión contuso cortante de unos 2,5 centímetros sobre el ojo derecho, un dogal realizado con un cinturón de cuero con hebilla metálica, flojo, y un principio de putrefacción. Además, el cadáver estaba con el torso desnudo y un pantalón oscuro.

El fiscal general del Departamento Judicial de Azul, Marcelo Sobrino, viajó a Tandil para brindarle recursos y colaboración al fiscal de la causa, Gustavo Morey. Sobrino se reunió con el intendente Miguel Angel Lunghi y puso a disposición de la familia Bustamante a profesionales del Programa de Asistencia a la Víctima de la fiscalía general. “Los padres se encuentran, dentro del dolor que tienen, muy enteros”, describió.

Por su parte, el abogado de Morales, Claudio Castaño, dijo antes de que su defendido quedase preso, que el chico no tiene relación con el crimen aunque reconoció que estuvo con Bustamante al momento en el que supuestamente lo capturó un grupo de atacantes. “Nahuel está shockeado todavía y hay distintas hipótesis de por qué no le hicieron nada. Él también conoce a los atacantes y tuvo la cautela de no nombrarlos para no exponerse a consecuencias indeseables”, dijo el letrado.

“Debe ser shockeante que te bajen de los pelos con los pantalones por las rodillas”, señaló el abogado y agregó que la actitud de su cliente “puede dar para un encubrimiento, pero no un homicidio estas características”.

El abogado agregó que él va a “colaborar para que el iPhone de Jorge aparezca porque ahí puede estar parte de la verdad”.