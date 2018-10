El cumplimiento sería lo único nuevo bajo el sol

Por LAURA ROMOLI

| Publicado en Edición Impresa

Por LAURA ROMOLI

lromoli@eldia.com

¿Se reflejará en la calle una real diferencia una vez que el nuevo Código de Convivencia se sancione y cobre vigencia? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cruzar la luz roja, arrojar basura, romper el mobiliario urbano e impedir la circulación del tránsito están tan mal como estacionar ante una rampa de discapacitados, no dar la prioridad al peatón o tomar alcohol cuando vamos a conducir. Ni hablar de no hacernos cargo de la suciedad de nuestras mascotas o grafitear una pared. Nada de esto es nuevo y todo está regulado por distintas ordenanzas o el antiguo y vigente Código Contravencional. Lo que sí sería nuevo es si la instalación de este tema pudiera generar su y cumplimiento.

Como hijos del rigor que somos, es visible que los platenses estamos pidiendo a gritos que nos multen. Y tal vez así -por lo menos debido al sufrimiento del bolsillo- nos volvamos mejores vecinos y transeúntes.

La clave estará, como siempre, no en modificaciones a ordenanzas sino en establecer un control que efectivamente vele por su cumplimiento. Y al fin y al cabo, de tanto evitar sanciones, se nos haga costumbre el respeto por estas pautas que no es más que el respeto por el otro, el que no sólo nos llevará a vivir en una ciudad más bella y amable, sino que por sobre todo contribuirá a salvar la vida de tantos que año a año perdemos por imprudencias de tránsito. Cuidarnos nosotros y cuidar nuestra casa es una premisa conocida, cumplirla sería lo único nuevo bajo el sol.