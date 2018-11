¡Sin paz! Rial calificó a la relación de sus hijas como "distante"

El enfrentamiento de Morena con su padre las enemistó y todavía no llegó la paz

Jorge Rial se refirió, finalmente, al conflicto que mantienen sus hijas Morena y Rocío, cuyas posiciones en torno a diferentes temas son sumamente opuestas, como la legalización del aborto y la lucha feminista, que la primera apoya mientras que la otra rechaza; y que se tensó por la fuerte pelea de la cara de Intrusos con su hija mayor.

“La relación es distante, porque hay enojos que traspasan cualquier cosa. Y yo no me meto ahí. Me encantaría que estuvieran bárbaras, pero las respeto. Pasa con todos los hermanos, se pelean, se quieren, pero yo no me meto porque no tengo nada que ver. Cuando hay amor todo se supera, y con el tiempo espero que suceda”, expresó el conductor en diálogo con Paparazzi.

En redes sociales, las dos jóvenes han demostrado su enojo. Cuando Morena anunció su embarazo, Rocío publicó: “Para todos esos que me están diciendo felicidades y que no sé qué cosa, córtenla, por favor y gracias. Como ya sabrán, la persona involucrada y yo no tenemos una buena relación, así que basta (…) Lo único que digo es que dejen de felicitarme porque para mí no es nada lindo”.

Morena, en tanto, respondió: “¡Gracias a Dios ya estamos lejos de ellos y no tenemos relación! Porque una buena persona no hace lo que ellos hicieron conmigo, solo porque los maté por las redes sociales. Y ni siquiera es mentira todo lo que dije”.