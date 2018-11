Estudiantes no la pasó bien pero rescató un valioso empate en Varela

El local fue más que el Pincha, que terminó jugando con nueve jugadores (Pavone y Braña fueron expulsados) y casi no generó peligro. Con este empate suma seis encuentros consecutivos sin perder en la Superliga

| Publicado en Edición Impresa

Por LAUTARO SEGURA

lsegura@eldia.com

Estudiantes no jugó bien en Florencio Varela y en varios pasajes del partido fue acorralado por Defensa y Justicia pero, con más garra que fútbol, logró mantener durante los 64 minutos el 1-1 logrado aquel 22 de septiembre. Mariano Pavone, al inicio del segundo tiempo, y Rodrigo Braña, ya en tiempo de descuento, vieron la tarjeta roja y dejaron al equipo albirrojo con nueve hombres. Con este empate el Pincha suma seis encuentros consecutivos sin conocer la derrota con tres triunfos y tres igualdades.

El duelo entre ambos comenzó hace dos meses por la fecha 6 de la actual Superliga y, por una fuerte tormenta, debió suspenderse. En esos 26 minutos que se jugaron bajo el agua ambos equipos lograron marcar un gol: Matías Rojo abrió el marcador para el local y, Fabián Noguera, empató las acciones para el Pincha tras una pelota parada. Anoche recién se pudo completar lo que faltaba jugarse.

El primer tiempo fue un monólogo de Defensa, que tuvo casi el 80% de la posesión de la pelota y marcó el ritmo de juego, además de tener las situaciones de riesgo más claras. Los jugadores de Estudiantes corrieron de un lado para el otro siguiendo el toqueteo del rival y, las pocas veces que lograron hacerse del balón, lo perdieron rápidamente. La paridad no se rompió en esos 32 minutos porque el conjunto que comanda Sebastián Becaccece no estuvo preciso en el último cuarto de cancha.

La idea de Leandro Benítez era clara: presionar alto y aprovechar los huecos de la defensa del Halcón cuando pasa al ataca con muchos hombres. Pero en los hechos eso no ocurrió. El Pincha no podía tener la pelota en su poder más que un puñado de segundos y solamente agarró mal parada a la última línea local a los 20, cuando el arquero Ezequiel Unsain evitó en tres cuartos de cancha que Lucas Rodríguez se vaya derecho al gol. Para colmo tuvo una sola pelota parada que no llevó demasiado peligro al arco local.

Lo mejor del León en el primer tiempo estuvo en el fondo: Mariano Andújar respondió cada vez que lo llamaron a intervenir y los centrales, con algunos errores, se mostraron sólidos. La mayoría de los ataques de Defensa se dieron por el lado derecho y, por eso Facundo Sánchez fue el que peor la pasó de los dos laterales. Fernando Evangelista, que volvió a jugar después de tres meses, estuvo más tranquilo en el primer período y le sirvió para ganar confianza.

Con este panorama, el entretiempo fue aire fresco para el equipo que comanda Leandro Benítez, que se desgastó físicamente pero no pudo tener tranquilidad en el juego. El trámite del segundo tiempo, igualmente, no cambiaría demasiado.

UNA ROJA QUE COMPLICÓ AÚN MÁS LAS COSAS

Si algo le faltaba a Estudiantes era sufrir una expulsión y, encima, del hombre que más peligro podía generar: Mariano Pavone. Cuando iba menos de un minuto de la segunda etapa, el Tanque forcejeó dentro del área con Lisandro Martínez y, este último, cayó al piso acusando un falso codazo que compró el árbitro Pablo Dóvalo. Tarjeta roja directa y al vestuario. En ese instante Benítez miró al banco de los suplentes, pero luego decidió esperar un poco para realizar la primera modificación.

Quien sí metió mano rápidamente fue Beccacece, quien entendió que a partir de la salida de Pavone le sobraban jugadores en el fondo. Por eso sacó a sus dos laterales, Martín Tripichio y Rafael Delgado, y puso en cancha dos atacantes para tener más peso en ofensiva: Mauricio Tévez y Marcelo Larrondo. Defensa, por momentos, quedaba marcando con sus dos centrales nada más.

El conjunto pincharrata continuó con poca posesión de la pelota y, para colmo, tenía menos posibilidades en ofensiva sin uno de sus delanteros. Por este motivo el entrenador decidió meter a Lucas Albertengo a falta de veinte minutos en lugar de la Gata, quien estaba agotado físicamente por el desgaste hecho a la hora de presionar. El ex atacante de Atlético de Rafaela e Independiente intentó darle aire fresco al equipo en ofensiva, pero por momentos quedó muy solo y poco pudo hacer para llevar peligro.

Nahuel Estévez y Lucas Rodríguez estaban más abocados a la marca que a la ofensiva, mientras que Iván Gómez fue quien intentó en varias ocasiones acompañar al único delantero albirrojo pero sin demasiada suerte. Unsain tuvo un segundo tiempo sumamente tranquilo y terminó siendo un espectador de lujo en la noche de Florencio Varela.

Defensa intentó adueñarse de la victoria hasta el último minuto, pero la última línea de Estudiantes se mostró sólida en los segundos 32 minutos y fue penetrada en pocas ocasiones. Las situaciones más claras del local terminaron siendo disparos desde fuera del área o algún centro que terminó descolgando Andújar.

Cuando faltaban cinco minutos para que termine el partido Benítez decidió bajar definitivamente la persiana del partido y sacó a Tití para poner otro defensor, Gastón Campi, conformando una línea de cinco jugadores. Cuando ya se jugaban el tiempo adicionado (el juez agregó cuatro más), Braña cometió una infracción en la mitad de cancha que le valió el cartón rojo por doble amonestación.

Por cómo se dio el partido, el empate terminó siendo positivo para Estudiantes, que el próximo viernes volverá a jugar en condición de visitante. Por el momento suma seis encuentros consecutivos sin perder y se acomoda en la mitad de tabla de un campeonato que había comenzado mal.