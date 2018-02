Naiara Awada, furiosa en las redes porque Macri dijo no conocerla

Tras su encuentro con el mandatario, Mirtha Legrand reveló el comentario que deslizó respecto a su sobrina



Hace apenas unos días, Mirtha Legrand compartió un almuerzo con Mauricio Macri en Chapadmalal con otros invitados. Y en se marco, la diva aprovechó, entre otras cosas, para preguntarle por su sobrina, Naiara Awada.

Según reveló la Chiqui, ella le contó sobre la desilusión y enojo de Naiara -hija del actor Alejandro Awada y sobrina de la primera dama- por no haber recibido ningún saludo de cumpleaños de parte de la familia.

Luego, reveló que Macri dijo no conocer a la joven actriz en persona, a lo que Naiara respondió en Twitter con mucha furia.

"El señor presidente por supuesto me conoce, pero bueno", dijo Naiara.

Y siguió: "Mirtha Legrand, ¡qué gran mujer! Con respecto a lo otro, si no me conoce como dice, mejor. Lejos".

En otro mensaje, arremetió: "Y es mentira que no me conoce. La diferencia es que no me saludaba nunca por los dichos de mi padre y me miraba mal cuando jugaba con mi primita. En fin, cada uno sabe quién es. No pienso hablar de él señor presidente 'mi tío'".

Finalmente, expresó indignada: "Y por supuesto que me conoce Mauricio Macri, sólo que jamás me saludaba por las cosas que había dicho mi papá y después yo. Y yo jamás conté nada. Ese es el punto. No me interesa. Me generan mucho rechazo"