Estudiantes se volvió con un empate como punto de partida

Apostó por no perder y lo consiguió. Pero si hubiese tenido más suerte se traía los tres puntos

URUGUAY

Enviados especiales

Por MARTÍN CABRERA

mcabrera@eldia.com

En Estudiantes el recuerdo de la derrota contra Botafogo en la Copa Libertadores pasado dejó una enseñanza. Anoche, el equipo entró a la cancha con ese partido en la memoria y perder no estaba en los planes. En una zona tan pareja, resignar puntos en el inicio es suicida. Será por eso que anoche el equipo apostó por el empate como punto de partida. Y lo consiguió con un 0 a 0 que será más valorado en el final que ahora.

El año pasado el Pincha perdió un partido increíble en Río de Janeiro, que significó quedarse con menos chances de clasificar a octavos de final y, como contrapartida, le dio demasiado envión al equipo brasileño. Dos veces en tan poco tiempo no podía ocurrir, sostuvieron los protagonistas luego del partido. Y así fue.

Estudiantes jugó un correcto partido en materia defensiva. Jonatan Schunke y Leandro Desábato la sostuvieron que, salvo en la primera jugada de la noche no tuvo fisuras. Al minuto Matías Zunino y Tabaré Viudez hicieron una buena jugada colectiva que terminó con un riesgosa falta de Gastón Campi a centímetros del área. Si el árbitro hubiese tenido mala intención hasta podría haber sido penal.

Salvo esa distracción, que coincidió con un arranque bien picante de los dueños de casa, el Pincha no volvió a pasar sobresaltos. Es verdad que Nacional manejó la pelota todo el partido y tuve en los dos jugadores mencionados y en lateral Jorge Fucile a sus mejores hombres, no supo cómo romper la defensa y mucho menos cómo lastimar a Mariano Andújar.

Con el correr de los minutos la visita se fue sintiendo mejor. Lucas Diarte supo neutralizar a Fucile y Sánchez logró soltarse por la banda derecha. Para que un esquema con cinco defensores pueda ser redituable es vital la performance de los laterales. Y Estudiantes se mostró mejor cuando por las bandas pasó al ataque.

En ese primer tiempo Gastón Giménez se mostró como el jugador más claro para hilvanar una jugada. Pero no pudo o no supo cómo asociarse con Lucas Rodríguez, que en una corrida espectacular dejó mano a mano a Lucas Melano con Esteban Conde. El cordobés, como ya le había pasado contra Newell’s, se nubló en los metros finales y no pudo conectar la pelota ante la desesperada salida del arquero.

Esa jugada, a los 24 minutos del primer tiempo, pudo cambiar totalmente el rumbo del partido. Pero no pudo ser, aunque fue un llamado de atención para el local, que empezó a sentirse menos poderoso y más vulnerable. Fue, además, un impulso para Estudiantes de saber que, de ser preciso en los metros finales, podía dar el zarpazo.

En el segundo tiempo el partido fue igual. Nacional tuvo la iniciativa y buscó abrir la defensa por las puntas pero no supo. El ingreso de Gonzalo Bueno le dio rédito por la izquierda del ataque pero aun así no tuvo peso dentro del área. En esos 45 minutos el equipo del Cacique Medina insinuó mucho y concretó poco.

Estudiantes empezó a perder esperanzas de llevarse los tres puntos porque ni Giménez ni Tití Rodríguez pudieron juntarse. Eso sí, el juvenil fue de los mejores aun jugando en la derecha, un lugar del campo donde no sabe destacarse tanto como por el opuesto.

Pero todo el equipo, Lucas Bernardi y el propio protagonista no pudieron dormir anoche con la jugada que se desperdició en el final. Un pelotazo de Fernando Zuqui provocó la falla de Arismendi y Juan Otero quedó mano a mano con Conde. La pelota le picó mal o definió peor, pero el balón se fue a la tribuna. Todos se tomaron la cabeza porque pudo ser un gol de más de un partido.

De todos modos el empate no fue un mal negocio. Sumó un punto y le quitó dos a quien asoma como el rival principal en este mano a mano que también tiene a Santos y Real Garcilaso. Por eso, recordando aquella derrota de marzo de 2017, el 0-0 de anoche es un muy bien resultado. Ahora tendrá tiempo y si el 14/3 logra derrotar en el estadio Único a los peruanos de Garcilaso, entonces sí habrá empezado con el pie derecho soñando con el objetivo planteado para este semestre: clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.