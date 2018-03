Para De Vido, la actual situación del PJ se debe a los dirigentes que "simulan" ser peronistas

El ex ministro de Planificación Julio De Vido escribió hoy una carta desde el penal de Marcos Paz al ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, en la que afirmó que “a algunos les conviene debilitar y destruir al peronismo”, al mismo tiempo que consideró que la situación actual de ese movimiento se debe a que “a algunos dirigentes actúan en tiempos electorales, pero no son, ni serán, ni fueron nunca peronistas”.

Mientras los diferentes sectores del peronismo intentan rearmar un frente opositor para competir en 2019 con Cambiemos, De Vido salió al cruce de la idea de que 'con el peronismo sólo no alcanza', al asegurar que “es una verdad a medias y que, como tal, es una mentira que tiende a escriturar una debilidad que hoy tiene el peronismo, y es consecuencia de haber hecho propio del colectivo aquello que apunta a debilitar y a destruir al peronismo como hecho político”.

Con un mensaje que apunta a los legisladores peronistas por la Ciudad de Buenos Aires, el ex funcionario kirchnerista preso disparó: “Consiguen su banca de senador o de diputado y conforman luego bloques minoritarios absolutamente funcionales al oficialismo gorila de turno. Pensemos en todos los gobiernos de la CABA, desde la Constitución del '94, especialmente los de Mauricio Macri, y pensemos cómo pudieron gobernar y llegar a la primera magistratura de la República”.

Al respecto, sentenció: “No tendremos otra respuesta que la defección de estos mamarrachos, porque ni traidores los podemos llamar, que contribuyeron con su connivencia a construir el poder de nuestros carceleros de hoy”.

La crítica a los legisladores peronistas porteños también incluyó a los cordobeses y santafesinos al señalar: “Analicemos las performances electorales del peronismo en la CABA, Córdoba, Santa Fe, y allí entenderemos por qué estamos donde estamos y por qué perdimos en 2009, 2013, 2015 y 2017”.

Sobre construir un frente electoral con la unidad del peronismo, remarcó: “Debemos recuperar nuestra vocación de construir una mayoría con otras fuerzas políticas, pero no desde la debilidad de pensar que si no perdemos, sino desde nuestra vocación de sabernos mayoritarios desde nuestro dominio concreto del territorio y desde allí si entonces, reconstruir el movimiento nacional y popular, fuerte e invencible que construyó Perón y continuó Néstor Kirchner”.

“El peronismo es una fuerza nacional y popular que crece y se construye en el territorio y no un movimiento posmoderno que comunica con trolls a través de posverdades o con aquellos a los que no les conviene un peronismo ganador, sino que solo lo quieren a su servicio y donde solo ellos ganan”, aseveró. De Vido concluyó la carta publicada en su cuenta de Facebook con la típica frase justicialista “Viva Perón” y agregó “Viva Néstor”, pero excluyó de su esquela a la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.