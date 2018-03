Del Potro reconfirmó un presente brillante tras una épica batalla

Fue el guión perfecto. En el paraíso del tenis. Ante el número del ranking mundial en una batalla épica en la que tuvo que salvar tres (¡sí, tres!) puntos de partido, Juan Martín del Potro logró su primer ATP World Tour Masters 1000 en el torneo de Indian Wells, en pleno desierto de California, y lo hizo con todas las de ley, venciendo al cinco veces campeón el suizo Roger Federer, el mismo hombre que no había perdido en todo 2018. El tandilense supo recomponerse a tiempo y tras dos horas y 42 minutos de combate sin cuartel, se impuso por 6-4, 6-7 (8) y 7-6(2).

Y la cuarta fue la vencida para el jugador de Tandil, quien tras caer en Montreal 2009 (cayó ante Andy Murray), el propio Indian Wells 2013 (perdió la final con Rafael Nadal) y Shanghái 2013 (Djokovic lo superó en el partido decisivo), consiguió el tan ansiado Masters 1000. Su segundo título en importancia tras el US Open de 2009. Y los dos trofeos, ante el mismo jugador: Roger Federer; aunque el suizo sigue dominando el historial con 18 victorias y 7 derrotas), Del Potro es quien domina el duelo entre ambos tenistas l cara a cara de finales con un récord de 4 a 2 a favor de Delpo.

De esta manera, Del Potro se convierte en el primer argentino en lograr el prestigioso título de Indian Wells (vigente desde 1976) en una semana en la que ha superado la barrera de los 400 triunfos y ha dejado (de momento) en 11 la racha de victorias consecutivas y dos títulos seguidos en Acapulco e Indian Wells. O lo que es lo mismo, 1500 puntos.

Fue una verdadera batalla la que libraron en el court central del majestuoso complejo de Indian Wells. El primer quiebre del encuentro llegó cuando el parcial rozaba el cuarto de hora. Del Potro aprovechó la primera oportunidad que dispuso para hacerse con el “break”, atacando el segundo servicio del suizo. Desde el fondo de la cancha, Del Potro dominó los intercambios y se hizo más fuerte cuanto más lejos de la red estuvo.

En 34 minutos, con ese único quiebre, el argentino se hacía con el primer set: 10 golpes ganadores por tan solo 3 errores no forzados ante un Federer que dejó su contador a cero. Firmó 11 golpes ganadores pero sumó el mismo número de errores no forzados.

El segundo set empezó con opciones de quiebre para Del Potro, pero esta vez Federer le negó la oportunidad de escaparse en el marcador. El parcial, muy parejo, llegó al undécimo juego, cuando Del Potro dudó por primera vez en todo el encuentro y concedió sus primeras situaciones de “break”, que además significaban dos pelotas de set para el suizo. Primero con un derechazo y después forzando el error de su rival, el argentino salvó ambas. Con total resiliencia.

El set llegó a su punto álgido: el “tie-break”. El momento clave. El desempate en sí fue un “thriller” en el que Federer “danzó” hasta el 6-3, Del Potro regresó de sus cenizas salvando cuatro puntos de set más hasta poner el 7-7 y hacerse con punto de campeonato. De nuevo volvió el suizo para negarle esa opción y en su séptima oportunidad, en su séptima ocasión igualó el encuentro.

El tercer y definitivo set fue una demostración de resistencia de ambos jugadores, que no quisieron dar una grieta a su rival. Los ocho primeros juegos transitaron con Federer y Del Potro sosteniendo sus servicios con decisión y compostura, entrando en la fase decisiva del torneo con nervios de acero. ¿Quién pestañearía? ¿Quién dudaría por un segundo? De nuevo, como en la segunda set, la tensión y electricidad fueron creciendo. Primero quebró Federer -su primer break en todo el partido-, momento que pareció decisivo pues el suizo serviría por el triunfo. Pero eso no entraba en el guión de Del Potro, que tras salvar tres puntos de partido, quebró a su rival para poner el 5-5. Las pulsaciones se disparaban a ambos lados de la red.

Como no podía ser de otra manera, el título se decidió en otro “tie-brek”. Todo o nada. La gloria para un solo jugador tras una batalla entre dos gladiadores. La fe inquebrantable de Del Potro tuvo sus frutos, pues en un despliegue de poderío en esta situación, resucitó para reinar en el paraíso.

Datos

6

En el ránking A partir de hoy Juan Martín Del Potro será uno de los primeros seis del mundo. Sin lugar a dudas un gran momento luego de haber tocado el fondo de la tabla e, incluso, plantearse una retirada apresurada. Y ahora va por más.



22

Títulos ATP En toda su carrera como profesional el tandilense festejó 22 veces. El más importante fue el US Open de 2009. Ahora éste Masters 1000. También se recuerdan las medallas olímpicas y la Copa Davis, pero no cuentan como títulos.



11

Partidos invicto Con su triunfo de ayer, el tandilense Juan Martín Del Potro lleva once partidos invicto en el circuito. Además, le cortó una racha positiva de 17 encuentros al suizo, que perdió en Indian Wells su primer partido del año.