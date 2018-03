River aprovechó el envión del triunfo ante Boca y le ganó bien a Belgrano

Con goles de Martínez (en el primer tiempo) y dos de Ignacio Scocco (en el segundo) el equipo de Gallardo festejó en la noche del domingo ante un Monumental colmado que no paró de festejar durante toda la noche

En uno de los últimos encuentros de ayer, River le ganó a Belgrano por 3 a 1 en un intenso encuentro jugado en el estadio Monumental ante una verdadera multitud, con goles de Gonzalo Martínez e Ignacio Scocco (2) en tanto que el empate transitorio del conjunto cordobés, lo marcó Epifanio García.

Está de más decir que además de celebrar el segundo triunfo consecutivo en la Superliga se festejó a viva voz durante todo el partido, la reciente consagración millonaria como flamante ganador de la Supercopa del fútbol Argentino.

Fe entrada nomás golpeó el equipo de Marcelo Gallardo, porque ante un yerro en la salida desde el fondo cordobés, primero actuó bien Lucas Pratto y mucho mejor Gonzalo Martínez, que definió con clase y justeza ante el arquero Acosta.

Este River parece otro al de hace sólo quince días, es evidente que el título ganado ante Boca, refrescó ideas y fortaleció actuaciones individuales, porque fue un monólogo millonario el del periplo inicial dónde a puro vértigo comandó todas las acciones de peligro en la noche del barrio de Nuñez.

De Belgrano poco y nada, sólo defenderse como podía y tratar que la ventaja no se disparara y lo consiguió a medias, entre pocas virtudes propias y muchos errores en el ataque de River, quizás la más clara, una de Nacho Fernández con el arquero desparramado en el piso cuando todo el estadio ya cantaba el segundo . Pero no fue y así como dio la sensación de que River fue mucho más que el Celeste, también dio la sensación que el local no aprovechó sus ocasiones.

Pero en una contra aislada, Epifanio García lo empató a los 9 minutos con una jugada que lo agarró caminando a Franco Armani que encima dio un rebote que fue a para a los pies del goleador cordobés.

El partido se hizo de ida y vuelta, pero River lo buscó más y lo consiguió; primero porque el Muñeco Gallardo movió el banco y le dio frescura al ataque de su equipo, con el ingreso de Ignacio Scocco que se despachó con dos goles para asegurar la victoria tras un segundo tiempo de alta intensidad.

El primero de ellos fue tras una pelota recuperada en mitad de cancha, que el goleador rosarino no dudó en terminar por el lado derecho del ataque de River.

Belgrano se sintió tocado por el gol y su entrenador Pablo Lavallén mandó a sus jugadores hacia adelante y el encuentro ganó en vértigo y velocidad.

Y cuando pareció que en el área de River se produjo un penal que el árbitro Diego Abal no cobró, tras esa jugada, otra contra letal encabezada por Nacho Scocco terminó con la pelota en el arco y el festejo final de la multitud.