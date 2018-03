Las explicaciones que dio el municipio de Moreno por el poste que electrocutó a un joven

El municipio del partido bonaerense de Moreno insistió hoy en que "no existen denuncias" que se hayan hecho sobre "estructuras rotas y faltantes" en la plaza en el que el sábado pasado murió electrocutado un joven al apoyarse en un poste luz, mientras los vecinos destacaron que la zona "es la más abandonada del distrito". Los vecinos se reunieron esta con el concejal Martín Osorio (FpV) a quien le expresaron su preocupación no sólo por el estado del predio sino también por la falta de atención en toda la zona de Cuartel V de Moreno.

"Los reclamos previamente realizados ante el municipio son acerca de la falta de iluminación que no es lo mismo que denuncias por descarga eléctrica”, aseguró Osorio a la prensa. Indicó además que la falta de iluminación "es un problema recurrente dada la vandalización de las luminarias públicas en todas las plazas de Moreno".

"En el barrio no existe delegación municipal cercana, siendo que se encuentra ubicado a unos 25 kilómetros del centro de Moreno" destacó Sergio Palacios, director de la escuela secundaria Técnica 5 ubicada frente a la plaza donde el adolescente perdió la vida. El sábado pasado Kevin jugaba con amigos en la Plaza ubicada entre las calles Murillo, León Bouche, Río de la Plata y Salaberry, en la localidad de Cuartel V cuando se apoyó para descansar en un poste de luz y recibió una descarga eléctrica que lo electrocutó en forma instantánea.

Fuentes del municipio dijeron a la prensa que aguardan los resultados de las pericias para determinar las responsabilidades del hecho "ya que también puede implicar además a la empresa distribuidora", que en la zona es Edenor. Yésica Palacios, hermana de Kevin, aseguró hoy que el joven "murió en el acto", a pesar de que amigos y vecinos intentaron reanimarlo. "Lucas lo agarró de la zapatilla y lo despegó, veía que le salía chispas de los oídos; Axel, que es su sobrino, intentó hacerle respiración boca a boca.

Empezaron a gritar y otro vecino se acercó y le hizo reanimación, pero no se movía", describió entre llantos Yésica, la hermana mayor de Kevin. En comunicación con la señal de noticias TN mientras aguardaban que les entreguen el cuerpo del adolescente de 15 años, la mujer describió que "al ver que no reaccionaba la policía lo llevó en un patrullero con mis papás hasta el UPA (Unidad de Pronta Atención), pero cuando llegó ya estaba muerto". "Podría haber muerto también mi sobrino, mi hijo, le tocó a Kevin, pero no queremos más Kevins. La plaza queda frente a la escuela 51, a 30 metros de una guardería. Todo el día hay niños acá", expresó Yésica.