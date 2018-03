Profesionales extranjeros atraídos por el imán científico de las aulas platenses

Dos médicas colombianas vienen a estudiar por la excelencia universitaria de la gastroenterología, “la mejor en Latinoamérica”

Sus razones fueron distintas a la de los miles de estudiantes latinoamericanos que vienen a estudiar a la Universidad Nacional de La Plata convocados, básicamente, por el hecho de que es gratuita y pueden obtener sus diplomas sin pagar un solo peso. La historia de Claudia Liliana Losada Gómez y Karol Martínez -dos jóvenes médicas colombianas, pediatras-, es diferente: vinieron desde su país, en cambio, atraídas por la calidad de la gastroenterología que se enseña en la misma casa de altos estudios y la que se ejerce en hospitales de la zona. Recibidas en Colombia como médicas, se encuentran en nuestra ciudad realizando cursos de posgrado por los cuales pagan unos 10 mil pesos mensuales.

A su manera, Claudia y Karol –que se conocieron aquí, que volverán pronto a su Colombia natal- reproducen el fenómeno de las antiguas migraciones de jóvenes peruanos, ecuatorianos, paraguayos y de tantos otros países de América que en las primeras décadas del siglo pasado y quizás hasta la del 50 venían a La Plata imantados por la calidad de la enseñanza que se impartía en sus distintas facultades, tanto las humanísticas como las de ciencias duras. Esa excelencia, que provenía de cátedras y programas sumamente exigentes, sin concesiones de ninguna índole.

“Aquí en la Universidad se encuentra la mejor gastroenterología infantil que se enseña y aplica en Latinoamértica. Nosotras vinimos interesadas por esa realidad y, además, porque el fundador del posgrado, que vive y enseña aún aquí, es el platense Eduardo Cueto Rúa, uno de los principales referentes de esa rama médica en Latinoamérica”, dice Claudia mientras Karol asiente. Según señalaron, Cueto Rúa, ya jubilado como médico –fundador del posgrado y de la Asociación Celíaca Argentina, entre otros antecedentes académicos- se retira de la cátedra a la brevedad.

Claudia es nacida en Bogotá y vive en Huila, a unos 350 kilómetros de la capital colombiana. Karol es de Pasto, al sur, contra la frontera de Ecuador. La primera vino casada con Oscar Fajardo, médico colombiano gastroenterólogo y tienen dos hijas: Sofía de 9 y Mía de 2. El matrimonio trabaja aquí, en varios hospitales de la zona, además de realizar el posgrado en el Hospital de Niños. Karol es soltera, vive por la zona de Parque Saavedra y no trabaja, mientras avanza en el posgrado. “Me mantengo con los ahorros que traje de Colombia”, dice.

¿Cuál fue la primera referencia que tuvieron sobre la Argentina?, es la pregunta para las dos. Ambas sonríen y contestan casi a la vez, en forma coincidente: “El fútbol...eramos niñas con aquel famoso 5 a 0 (cuando Colombia derrotó en cancha de River a la selección argentina)...Y la otra referencia, bueno...la guerra de Malvinas”.

CONTENIDAS

A casi todo inmigrante se le plantea un dilema inevitable: oscilar entre ser discriminados o sentirse bien contenidos en el país al que viajaron. Ambas coincidieron en decir que se sienten mucho más contenidas que discriminadas, que el círculo social platense que las rodea las trata como iguales.

Colombia sufrió en los últimos años distintos tipos de migraciones. Uno de ellos basado en razones de seguridad, por obra de la presencia del narcotráfico y de la guerrilla que llenaron de pesadumbre y muertes al país. Se habla aquí del casi endémico estado de conflicto social y armado que se extendió por décadas hasta colocar a Colombia ante el umbral del abismo.

Derivada de esas circunstancias, se suscitó una emigración de tipo económica y política, tanto por el alto desempleo que llegó a existir como por la gran cantidad de personas que eligieron viajar hacia el exilio y evitar largas condenas o represalias mas trágicas. No obstante, dicen que en la actualidad Colombia se encuentra mucho mejor, que la inseguridad desapareció casi por completo y que tanto la guerrilla como el narcoterrorismo se encuentran neutralizados. Estimaron que un médico generalista debe ganar un sueldo de 1.500 dólares mensuales.

En la actualidad existe una migración más calificada, que apunta a la obtención de conocimientos en países del exterior . Por razones educativas y profesionales se cuadruplicó en los últimos años el número de jóvenes que ha emigrado a países como España, Estados Unidos, Australia, Brasil y ahora a la Argentina.

Los hospitales públicos de Colombia no son gratuitos. Se mantienen mediante un sistema de subsidios que se otorgan a quienes carecen de recursos suficientesa, concentrados a través del sistema de “entidades promotoras de salud”, mediante el cual la gente recibe atención en base a una denominada tabla de capacidad de pago.

LAS PLAZAS

Claudia sonríe al señalar lo siguiente: “les quiero decir a los platenses que tienen una ciudad maravillosa. Acá existe lo que en Colombia no tenemos en absoluto: hay una gran cultura de las plazas...Cada seis cuadras hay un paseo al que uno puede ir tranquila con sus hijos a pasear. Y hay paseos muy bellos como el Bosque o la República de los Niños. Desgraciadamente en Colombia no tenemos nada de eso y cuando vuelva a mi país sé que vamos a extrañar mucho a La Plata”.

Lo que sí extrañan de Colombia es la vida familiar –”más intensa que la de ustedes, nosotros nos reunimos siempre entre todos, con abuelos, tíos y los demás parientes” y también extrañan el clima de allá “porque no tenemos casi estaciones, como estamos cerca del Ecuador la temperatura es templada todo el año, y no es totalmente calurosa porque Colombia tiene muchas montañas y entonces hay picos térmicos que refrescan el clima”,

¿Por qué hay tanta celiaquía en la Argentina? “Acá se come mucho pan. Nosotros miramos una panadería argentina y no podemos creer la cantidad de productos que venden. Allá en Colombia las panaderías sólo venden pan, nada de facturas y esas cosas...Y se come una galleta elaborada a base del maíz. Pero además creemos que ahora el trigo que se consume en la Argentina está mas industrializado, es un trigo enano con una genética diferente y más nocivo”.

ALGUNAS CIFRAS E INTERROGANTES

En un reciente artículo publicado por el Colegio de Médicos de nuestro distrito se señaló: “No deja de ser llamativo, al observar la nómina de los médicos que se matriculan cada año en La Plata. la alta presencia de profesionales extranjeros. Centros como la Universidad Metropolita de Barranquilla, la Universidad de Guayaquil, la Universidad San Francisco de Chuquisaca y la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba aparecen de manera recurrente entre sus lugares de formación. De hecho, los extranjeros matriculados en nuestro distrito superan este año a los que provienen de la Universidad de Buenos Aires, la segunda casa de estudios que más médicos suele aportar a la región”.

En cuanto a los cursos de posgrado, dictados para alumnos que pueden haberse no graduados en la UNLP, dice el mismo artículo: “Mientras llegan cada vez más profesionales extranjeros a especializarse en la Ciudad.... ¿a dónde se está yendo cada año cerca de un centenar de otros médicos formados en la UNLP?”