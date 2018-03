Desplazaron a la bombero de la postal de los incendios forestales que recorrió el mundo

Luciana Rizzo, la joven que el año pasado saltó a la fama mundial por una foto que le tomó su novio que reflejaba la incansable lucha de los bomberos por combatir los incendios forestales que azotaron a la zona pampeana, denunció en las últimas horas que fue desplazada de su cargo.

A casi un año de aquel momento que quedó inmortalizado en una foto, Rizzo, que formaba parte del cuerpo de bomberos de Pedro Luro desde los quince años, brindó una entrevista en la que contó los detalles de su salida de la institución y el maltrato que sufrió de parte de sus compañeros y autoridades.

Como expresa Rizzo, la foto fue el desencadenante de su salida. Contó que después de que la imagen recorriera el mundo, cientos de medios la contactaron para que diera detalles de aquel momento que había conmovido a miles de usuarios en las redes sociales. Con un carro bomba y pastizales de fondo, la joven aparece tirada sobre el suelo durmiendo tras una extenuante jornada de combate.

Tal repercusión mediática tuvo la joven que en cuestión de días, la noticia llegó a oídos del presidente Mauricio Macri, quien la convocó a un acto para felicitarla públicamente por su contribución. Esa foto, que le había dado la posibilidad de conocer al presidente, también le permitió poner en perspectiva la dura tarea que realizaron miles de bomberos para sofocar las llamas.

Pero al parecer sus compañeros no lo entendieron así ya que, según cuenta la joven, después de que se hiciera pública la postal comenzó un fuerte asedio hacia su persona y hacia su novio. Incluso afirma que llegaron a decirle lo que tenía que hablar frente a las cámaras.

Después del contacto que mantuvo con el presidente, asegura que la tensión aumentó. “Decidimos dejar de ir por un tiempo al cuartel por el maltrato que recibíamos por parte de algunos de mis superiores”, dijo Rizzo.

"Me miraban con mala cara y me decían “¡Mirá lo que hiciste! Todo por tu culpa. Te dijimos que no sacaras fotos”, contó. “A mi novio llegaron a esconderle los guantes, le cambiaban las botas de lugar o se encontraba con guantes quemados y a la hora de salir a un siniestro no tenía su equipo en condiciones”, denunció.

La agresión llegó hasta el punto -comentó- en que un compañero le hizo a su novio un "chiste" de mal gusto: “Tené cuidado que te podés quemar en un incendio”. Ellos lo tomaron como una amenaza y decidieron ponerle fin al acoso y dejar de ir al cuartel.

Rizzo contó que hace unos días su novio se reunió con Luciano Flocco, jefe del cuartel. Si bien esperaba que le iba a hacer una propuesta para volver al cuerpo, cuenta que justamente ocurrió todo lo contrario. El hombre dijo que tanto él como Luciana ya no podían regresar al cuartel, que ya no los necesitaba. Como si la deshonra no fuera poca, Rizzo contó que en el mismo acto Flocco invitó a la joven pareja a que devolvieran la ropa de gala que tenían.