El accidente de Thiago Medina: qué pasó esa noche y la teoría de una pelea previa con Daniela Celis

16 de Septiembre de 2025 | 07:29

Thiago Medina se encuentra peleando por su vida tras sufrir un violento accidente con su moto en la localidad de Moreno. El influencer está internado en terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega y su pronóstico es reservado.

En Puro Show revelaron que previo al accidente, el ex Gran Hermano habría tenido una discusión con su ex pareja Daniela Celis en su casa. “Esa noche se juntaron Daniela y Thiago, parece que hubo una discusión y él se fue con la moto de allí”, contaron.

Según explicaron, la conductora de Luzu intentó comunicarse con el padre de sus hijas: “Ella insistió, insistió, insistió, hasta que finalmente la atendieron y ahí se enteró de que había tenido un accidente”. 

Al principio no habían logrado comunicarse con ella para notificarla del accidente, por lo que intentaron comunicarse con Romina Uhrig, quien fue ex funcionaria del municipio: “Le dicen: ‘Mirá, no podemos desbloquear el teléfono y no tenemos contacto con nadie de la familia para avisarles’”.

“Daniela ya la atiende llorando porque se había enterado por esto que había pasado”, señalaron. 

