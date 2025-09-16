Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto: los números de hoy

Policiales |El Retiro

Vecinos en vilo: qué se sabe de los combates a tiros entre bandas motorizadas en La Plata

La tragedia estuvo a centímetros de concretarse cuando una bala calibre 22 atravesó la ventana de la habitación de una nena

Vecinos en vilo: qué se sabe de los combates a tiros entre bandas motorizadas en La Plata

Así quedó la ventana de la pieza de la nena / web

16 de Septiembre de 2025 | 03:10
Edición impresa

En la madrugada del domingo, el barrio El Retiro volvió a vivir una noche que desesperación e intranquilidad: decenas de motos retumbando, “gritos de guerra”, y los estampidos de disparos que atraviesan paredes y lastiman el deseo de vivir tranquilo.

Una escena de terror cotidiano, de esas que marcan a quienes la presencian, incluso sin ser protagonistas.

Según pudo saber este diario, eran alrededor de las 12 de la noche cuando dos bandas motorizadas, en su mayoría compuestas por jóvenes, se enfrentaron a tiros cerca de la intersección de las calles 159 y 41.

Amenazas despiadadas, insultos, ráfagas de armas de fuego, corridas desesperadas, aceleradas y rebajes fueron parte de la escena de una película de drama y suspenso que vivieron los vecinos del sector por un espacio de al menos 15 minutos.

Siempre en base a los testimonios de los frentistas que se comunicaron con este diario, muchos de los que allí residen se despertaron sobresaltados, confundidos y embargados por la sensación de peligro.

“Nos tiramos debajo de las camas”, contó una mujer que vio la escena desde su casa y que, casi al instante, cayó en que podría convertirse en una víctima sino buscaba un lugar seguro para esconderse.

LE PUEDE INTERESAR

“Quieta o te disparo”: feroz robo a una motociclista

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Entraron de madrugada y a los golpes para saquear

Justamente, en este clima de “guerra” que se vivió en esa intersección de la Ciudad se dio una de las situaciones más espeluznantes.

Una bala calibre 22 encontró camino hacia una vivienda y atravesó la ventana de una habitación infantil.

Allí dormía una nena, ajena a la guerra callejera que rugía afuera.

El proyectil terminó incrustado a pocos centímetros de su cama, un recordatorio brutal de lo cerca que estuvo la desgracia. “Podría haber sido una tragedia”, repitieron los vecinos.

El eco de la balacera dejó al descubierto un patrón ya conocido: disputas territoriales, ajustes de cuentas, rencores que se traducen en tiros frente a la mirada impotente de la comunidad.

Según pudo confirmar este diario, no se registraron detenidos ni heridos reportados.

El episodio no es aislado. Desde hace semanas, distintos puntos de La Plata vienen denunciando caravanas de motos que convierten las madrugadas en un escenario de carreras ilegales y estridencia insoportable. A ese descontrol se suma el condimento letal de las armas, que transforma la protesta vecinal en un grito de desesperación. “Vivimos con miedo de que una bala entre por cualquier ventana”, confesó un frentista.

Si bien los vecinos reconocen que se llevan adelante operativos, la sensación barrial es que los controles llegan tarde y duran poco. En el mientras tanto, aseguran que “las calles se vuelven territorio de nadie”. “Tenemos miedo de que sigan pasando estos episodios”, afirman.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Terror en La Plata por una caravana de motos que pasó a los tiros: una bala entró por la ventana y casi mata a una nena
Multimedia

Así quedó la ventana de la pieza de la nena / web

uno de los proyectiles que quedó en el lugar/web

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

El Presupuesto de Milei, con foco en jubilados, salud y educación: "Lo peor ya pasó"

Brasil, una frontera esquiva para el León

Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata

Emprende el viaje hacia Río con dos bajas

VIDEO. A dos meses del incendio: diagonal 77 y 48 sigue en reconstrucción

Por qué este jueves no habrá clases en las escuelas primarias bonaerenses

Últimos días del invierno con altas temperaturas y amenaza de lluvias

Una innovadora terapia para regenerar huesos avanza en el país
Últimas noticias de Policiales

Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata

No pudo despedir a su hija en pandemia: absuelven a los funcionarios acusados

“Quieta o te disparo”: feroz robo a una motociclista

VIDEO. Entraron de madrugada y a los golpes para saquear
Deportes
Brasil, una frontera esquiva para el León
Seoane entiende la bronca de los hinchas
River ultima detalles para recibir a Palmeiras
Palacios, otro que deberá pedir disculpas en Boca
Vélez y Racing abren la serie de cuartos de final
La Ciudad
Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto: los números de hoy
VIDEO. A dos meses del incendio: diagonal 77 y 48 sigue en reconstrucción
En octubre, se viene otra suba en los micros: a cuánto se va el boleto en La Plata
Ferias francas: cruce entre la queja vecinal y puesteros que resisten
Últimos días del invierno con altas temperaturas y amenaza de lluvias
Espectáculos
El accidente de Thiago Medina: qué pasó esa noche y la teoría de una pelea previa con Daniela Celis
Andres Veiel director de “Riefenstahl”: “No se puede separar la ideología de la estética”
Micah Palace: “Soñaba con llevar la cultura argentina al escenario mundial”
Vuelve el ciclo Teatro x la Identidad La Plata
La peor noticia: Mirtha, denunciada por despido ilegal y fraude
Información General
Cerveza saludable: buscan desarrollar una versión con beneficios para la salud
¿Tu hijo juega en Roblox? Casos de acoso infantil encienden las alarmas
Una innovadora terapia para regenerar huesos avanza en el país
Videojuegos que entrenan el cerebro: una nueva opción contra la demencia
Los números de la suerte del martes 16 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla