Vecinos en vilo: qué se sabe de los combates a tiros entre bandas motorizadas en La Plata

Así quedó la ventana de la pieza de la nena / web

En la madrugada del domingo, el barrio El Retiro volvió a vivir una noche que desesperación e intranquilidad: decenas de motos retumbando, “gritos de guerra”, y los estampidos de disparos que atraviesan paredes y lastiman el deseo de vivir tranquilo.

Una escena de terror cotidiano, de esas que marcan a quienes la presencian, incluso sin ser protagonistas.

Según pudo saber este diario, eran alrededor de las 12 de la noche cuando dos bandas motorizadas, en su mayoría compuestas por jóvenes, se enfrentaron a tiros cerca de la intersección de las calles 159 y 41.

Amenazas despiadadas, insultos, ráfagas de armas de fuego, corridas desesperadas, aceleradas y rebajes fueron parte de la escena de una película de drama y suspenso que vivieron los vecinos del sector por un espacio de al menos 15 minutos.

Siempre en base a los testimonios de los frentistas que se comunicaron con este diario, muchos de los que allí residen se despertaron sobresaltados, confundidos y embargados por la sensación de peligro.

“Nos tiramos debajo de las camas”, contó una mujer que vio la escena desde su casa y que, casi al instante, cayó en que podría convertirse en una víctima sino buscaba un lugar seguro para esconderse.

Justamente, en este clima de “guerra” que se vivió en esa intersección de la Ciudad se dio una de las situaciones más espeluznantes.

Una bala calibre 22 encontró camino hacia una vivienda y atravesó la ventana de una habitación infantil.

Allí dormía una nena, ajena a la guerra callejera que rugía afuera.

El proyectil terminó incrustado a pocos centímetros de su cama, un recordatorio brutal de lo cerca que estuvo la desgracia. “Podría haber sido una tragedia”, repitieron los vecinos.

El eco de la balacera dejó al descubierto un patrón ya conocido: disputas territoriales, ajustes de cuentas, rencores que se traducen en tiros frente a la mirada impotente de la comunidad.

Según pudo confirmar este diario, no se registraron detenidos ni heridos reportados.

El episodio no es aislado. Desde hace semanas, distintos puntos de La Plata vienen denunciando caravanas de motos que convierten las madrugadas en un escenario de carreras ilegales y estridencia insoportable. A ese descontrol se suma el condimento letal de las armas, que transforma la protesta vecinal en un grito de desesperación. “Vivimos con miedo de que una bala entre por cualquier ventana”, confesó un frentista.

Si bien los vecinos reconocen que se llevan adelante operativos, la sensación barrial es que los controles llegan tarde y duran poco. En el mientras tanto, aseguran que “las calles se vuelven territorio de nadie”. “Tenemos miedo de que sigan pasando estos episodios”, afirman.