“Quieta o te disparo”: feroz robo a una motociclista

Un violento asalto tuvo lugar ayer por la madrugada en la calle 54, entre 26 y 27. Una joven de 26 años que circulaba en su moto se detuvo en dicha cuadra alrededor de las 21:00 para mirar su teléfono y fue sorprendida por dos hombres de contextura delgada que se acercaron a pie. Sin previo aviso, la tomaron del cuello, la tiraron al suelo y la apuntaron con un arma de fuego, diciéndole: “Quedate quieta o te pego un tiro”.

Los delincuentes se apoderaron de la motocicleta y de todos los documentos vinculados al rodado y a la víctima: título, cédula verde, registro de conducir, tarjeta de asignación y documento de identidad.

La huida no fue rápida como sucede en otros episodios de este tipo. Primero obligaron a la mujer a que se retirara de la escena sin hacer ruido y sin mirar hacia atrás bajo la amenaza de que si lo hacía le iban a “vaciar el cargador”. Tras asegurar el botín, escaparon por calle 54 hacia 24, para luego doblar hacia calle 53, perdiéndose en la noche.

La causa fue caratulada como “robo calificado por el uso de arma de fuego”.