Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto: los números de hoy

La Ciudad |Reuniones e incertidumbre

Ferias francas: cruce entre la queja vecinal y puesteros que resisten

Quienes viven de la histórica modalidad de venta de frutas, verduras y frescos temen ser trasladados

Ferias francas: cruce entre la queja vecinal y puesteros que resisten

a los feriantes de 51 entre 21 y 23 les llama la atención que la obra sólo ocupe las cuadras en las que se arman los puestos/ el dia

16 de Septiembre de 2025 | 03:04
Edición impresa

Los puesteros de las ferias francas están en estado de alerta y preocupación. Aseguran que les llegó información sobre un presunto proyecto de la Municipalidad de trasladar el histórico modelo de venta de frutas, verduras y frescos a la periferia de la Ciudad. En el medio, las quejas de vecinos por la suciedad que suelen dejar en las ramblas donde se instalan o los problemas de circulación, entre otros reclamos.

En 51 entre 21 y 23 la Comuna ya colocó carteles de una obra de remodelación de la rambla, donde se instalan los feriantes miércoles y sábado, desde la mañana y hasta las primeras horas de la tarde. En ese espacio, además de los carteles oficiales, se observan montañas de escombros que el fin de semana pasado fueron corridos momentáneamente por los feriantes para armar sus puestos y permitir el paso peatonal de los potenciales clientes. Aún no tiene fecha de inicio la obra, pero presumen en el barrio que será inminente.

Ante ese panorama, los feriantes ya están juntando firmas entre los clientes para que no se pierda ese espacio que lleva décadas. “Nosotros pagamos a la Municipalidad por el lugar que ocupamos. No somos lo mismo que los manteros, no merecemos el mismo trato. Mandarnos a otro lugar sería un perjuicio para nosotros y para los vecinos”, dijo un feriante a este diario.

Desde la Municipalidad se indicó que “no hay un proyecto para sacarlos del lugar. Quizás habrá un traslado momentáneo en el momento que se realice la obra”. En la feria y en el barrio observan que la obra es de 21 a 23, donde se instalan los puestos y no incluye la cuadra de 20 a 21, donde no hay feria.

QUEJAS VECINALES

Distinto es el panorama que se vive en la feria de 38 de 9 a 11. Allí la semana pasada hubo reuniones de puesteros porque a la Municipalidad llegaron quejas de los vecinos de ese barrio por la falta de higiene a la hora de levantar las mercaderíasuna vez concluida la jornada laboral, ruidos molestos durante la madrugada cuando arman los puestos y hay quejas hasta porque algunos harían sus necesidades en las veredas de las viviendas y comercios. A ese espacio también llegó la versión de un posible traslado de los puestos a otras zonas de la periferia platense.

En el caso de diagonal 73 y 62 el problema pasaría por los problemas de convivencia con los ciclistas, quienes a pesar de los puestos armados tratan de pasar a su velocidad habitual y ya se produjeron algunos inconvenientes con los clientes, changarines, dueños y encargados de los puestos.

LE PUEDE INTERESAR

Últimos días del invierno con altas temperaturas y amenaza de lluvias

LE PUEDE INTERESAR

Reclaman el arreglo de una calle en San Carlos

En tanto, en diagonal 79 entre 116 y 117 el problema es la ocupación de los espacios para estacionar y la falta de cuidado a la hora de armar y desarmar los puestos. Los días de feria hay problemas viales, fundamentalmente los miércoles por su cercanía con un colegio, aseguran.

En tanto, no hay mayores inconvenientes con la feria que se monta los martes y viernes en el Parque Saavedra, sobre calle 68 entre las calles 12 y 14. En el caso de diagonal 79, hay dos escuelas en las cercanías. Pasan los micros y puede haber algún embotellamiento momentáneo, señalan en el barrio.

El sistema de Feria Franca en La Plata lleva más de un siglo en la Ciudad. Luego de la pandemia, recuperó terreno, aunque en algunos lugares bajó sensiblemente la cantidad de puestos que se instalan.

La rutina de los feriantes es compleja. Aunque cambiaron un poco los hábitos, en la madrugada van al mercado, compran la mercadería para reponer su stock y pasadas las 6 de la mañana comienzan con el armado de los puestos. No todos aguantan ese ritmo los seis días de la semana y se sabe que las nuevas generaciones optan por otros trabajos porque prefieren no seguir con la tradición familiar.

Otro tema tiene que ver con lo económico impositivo: la mayoría de los puesteros aseguran pagar como responsables inscriptos porque por el volumen de mercadería que manejan superan las escalas del monotributo. Dicen que tienen una poda del fisco del 30 por ciento de las recaudaciones que logran a través del pago con billeteras virtuales. También es cierto que al pago en efectivo, las facturas no abundan.

Más de media docena de ferias francas funcionan de martes a domingo en La Plata. Los martes y viernes en Parque Saavedra (68 entre 12 y 14) y en barrio Hipódromo (38 entre 116 y 117). Los miércoles y sábado en 51 entre 21 y 23, y en diagonal 79 entre 116 y 117. Jueves y domingo en 38 entre 9 y 11, y en diagonal 73 y 4.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

IPS: el 29 y 30 de septiembre pagan a los jubilados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

VIDEO. ¡Milagro de Dios!: la "peor vereda" de La Plata empieza a tener cambios y sorprendió a vecinos

Dónde voto: habilitaron el padrón definitivo para las elecciones nacionales del 26 de octubre

VIDEO.- El insólito caso del "defecador serial" que hace sus necesidades en la puerta de las viviendas: un barrio en vilo

Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata

Brasil, una frontera esquiva para el León

Ferias francas: cruce entre la queja vecinal y puesteros que resisten

Arden los hinchas del Pincha: juntan firmas en contra del nuevo escudo

Una innovadora terapia para regenerar huesos avanza en el país
Últimas noticias de La Ciudad

Vacunan gratis contra el dengue en La Plata: paso a paso cómo inscribirse y a quiénes la aplican

Entidad de médicos rechaza la consulta virtual y abre nuevo debate: "Pone en riesgo la salud del paciente"

VIDEO. ¡Milagro de Dios!: la "peor vereda" de La Plata empieza a tener cambios y sorprendió a vecinos

¿Se adelanta el festejo por el Día de la Primavera en La Plata? 
Deportes
Mundial de Vóley: Argentina le ganó a Corea del Sur y quedó muy cerca de la clasificación
Brasil, una frontera esquiva para el León
Gimnasia y la autocrítica: Seoane entiende la bronca de los hinchas
River ultima detalles para recibir a Palmeiras
Palacios, otro que deberá pedir disculpas en Boca
Policiales
"Tortazos por doquier" y otro triple choque en una avenida de La Plata: un auto terminó tumbado en una zanja
VIDEO.- Llantos, gritos y desesperación por un dramático choque en La Plata: tres nenes recibieron asistencia médica
Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata
No pudo despedir a su hija en pandemia: absuelven a los funcionarios acusados
Vecinos en vilo: qué se sabe de los combates a tiros entre bandas motorizadas en La Plata
Espectáculos
De qué murió Robert Redford
VIDEO. Murió Robert Redford: una por una, las mujeres que lo acompañaron a lo largo de su vida
Confirmaron la biopic de Gerardo Sofovich: "Mujeres, estrellas y casinos"
Sorpresivo pico de rating de la cadena nacional de Javier Milei: los números en la pantalla 
Cinco películas de Robert Redford para ver en streaming
Información General
La ANMAT prohibió el uso y comercialización de filtros de agua de conocidas marcas: los motivos
El legado continúa: tras años, se llevó adelante el Simposio Cardiovascular Favaloro
VIDEO.- El insólito caso del "defecador serial" que hace sus necesidades en la puerta de las viviendas: un barrio en vilo
Atentado a Wall Street en 1920: explosión en el corazón financiero, muertes y el primer coche bomba en EEUU
Cerveza saludable: buscan desarrollar una versión con beneficios para la salud

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla