Más del 3 por ciento: ganancia en bonos, acciones y cómo quedó el dólar tras los anuncios de Milei
Más del 3 por ciento: ganancia en bonos, acciones y cómo quedó el dólar tras los anuncios de Milei
VIDEO.- Llantos, gritos y desesperación por un dramático choque en La Plata: tres nenes recibieron asistencia médica
Karina Milei metió marcha atrás con la prohibición de difundir sus audios pero denunció operación en su contra
VIDEO. Murió Robert Redford: una por una, las mujeres que lo acompañaron a lo largo de su vida
Vacunan gratis contra el dengue en La Plata: paso a paso cómo inscribirse y a quiénes la aplican
VIDEO. ¡Milagro de Dios!: la "peor vereda" de La Plata empieza a tener cambios y sorprendió a vecinos
Arden los hinchas del Pincha: juntan firmas en contra del nuevo escudo
En Gimnasia preocupa la deuda con los empleados: cómo está la situación
La salud de Thiago Medina: Alberto Cormillot explicó qué implica vivir sin bazo y advirtió sobre los cuidados indispensables
La ANMAT prohibió el uso y comercialización de filtros de agua de conocidas marcas: los motivos
VIDEO.- Pelea de trapitos en 1 y 60: golpearon a efectivos policiales y hay un detenido
VIDEO. A dos meses del incendio: diagonal 77 y 48 sigue en reconstrucción
Ferias francas: cruce entre la queja vecinal y puesteros que resisten
¿Se adelanta el festejo por el Día de la Primavera en La Plata?
VIDEO.- El insólito caso del "defecador serial" que hace sus necesidades en la puerta de las viviendas: un barrio en vilo
A 70 años del bombardeo, llega a Ensenada la obra “Proyecto Campamento”
El legado continúa: tras años, se llevó adelante el Simposio Cardiovascular Favaloro
Empleos ofrecidos en La Plata: GRATIS, el listado completo de EL DIA para los que están en la búsqueda laboral
VIDEO. Juraron los nuevos magistrados de La Plata: quiénes son y qué funciones asumirán
Entidad de médicos rechaza la consulta virtual y abre nuevo debate: "Pone en riesgo la salud del paciente"
Murió el chef Ramiro Rodríguez Pardo: pionero de la cocina en la televisión y socio del Gato Dumas, tenía 87 años
Confirmaron la biopic de Gerardo Sofovich: "Mujeres, estrellas y casinos"
"En llamas": las tropas israelíes avanzan para tomar la ciudad de Gaza
Atentado a Wall Street en 1920: explosión en el corazón financiero, muertes y el primer coche bomba en EEUU
Por qué este jueves no habrá clases en las escuelas primarias bonaerenses
¿Tu hijo juega en Roblox? Casos de acoso infantil encienden las alarmas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Quienes viven de la histórica modalidad de venta de frutas, verduras y frescos temen ser trasladados
Los puesteros de las ferias francas están en estado de alerta y preocupación. Aseguran que les llegó información sobre un presunto proyecto de la Municipalidad de trasladar el histórico modelo de venta de frutas, verduras y frescos a la periferia de la Ciudad. En el medio, las quejas de vecinos por la suciedad que suelen dejar en las ramblas donde se instalan o los problemas de circulación, entre otros reclamos.
En 51 entre 21 y 23 la Comuna ya colocó carteles de una obra de remodelación de la rambla, donde se instalan los feriantes miércoles y sábado, desde la mañana y hasta las primeras horas de la tarde. En ese espacio, además de los carteles oficiales, se observan montañas de escombros que el fin de semana pasado fueron corridos momentáneamente por los feriantes para armar sus puestos y permitir el paso peatonal de los potenciales clientes. Aún no tiene fecha de inicio la obra, pero presumen en el barrio que será inminente.
Ante ese panorama, los feriantes ya están juntando firmas entre los clientes para que no se pierda ese espacio que lleva décadas. “Nosotros pagamos a la Municipalidad por el lugar que ocupamos. No somos lo mismo que los manteros, no merecemos el mismo trato. Mandarnos a otro lugar sería un perjuicio para nosotros y para los vecinos”, dijo un feriante a este diario.
Desde la Municipalidad se indicó que “no hay un proyecto para sacarlos del lugar. Quizás habrá un traslado momentáneo en el momento que se realice la obra”. En la feria y en el barrio observan que la obra es de 21 a 23, donde se instalan los puestos y no incluye la cuadra de 20 a 21, donde no hay feria.
Distinto es el panorama que se vive en la feria de 38 de 9 a 11. Allí la semana pasada hubo reuniones de puesteros porque a la Municipalidad llegaron quejas de los vecinos de ese barrio por la falta de higiene a la hora de levantar las mercaderíasuna vez concluida la jornada laboral, ruidos molestos durante la madrugada cuando arman los puestos y hay quejas hasta porque algunos harían sus necesidades en las veredas de las viviendas y comercios. A ese espacio también llegó la versión de un posible traslado de los puestos a otras zonas de la periferia platense.
En el caso de diagonal 73 y 62 el problema pasaría por los problemas de convivencia con los ciclistas, quienes a pesar de los puestos armados tratan de pasar a su velocidad habitual y ya se produjeron algunos inconvenientes con los clientes, changarines, dueños y encargados de los puestos.
LE PUEDE INTERESAR
Últimos días del invierno con altas temperaturas y amenaza de lluvias
LE PUEDE INTERESAR
Reclaman el arreglo de una calle en San Carlos
En tanto, en diagonal 79 entre 116 y 117 el problema es la ocupación de los espacios para estacionar y la falta de cuidado a la hora de armar y desarmar los puestos. Los días de feria hay problemas viales, fundamentalmente los miércoles por su cercanía con un colegio, aseguran.
En tanto, no hay mayores inconvenientes con la feria que se monta los martes y viernes en el Parque Saavedra, sobre calle 68 entre las calles 12 y 14. En el caso de diagonal 79, hay dos escuelas en las cercanías. Pasan los micros y puede haber algún embotellamiento momentáneo, señalan en el barrio.
El sistema de Feria Franca en La Plata lleva más de un siglo en la Ciudad. Luego de la pandemia, recuperó terreno, aunque en algunos lugares bajó sensiblemente la cantidad de puestos que se instalan.
La rutina de los feriantes es compleja. Aunque cambiaron un poco los hábitos, en la madrugada van al mercado, compran la mercadería para reponer su stock y pasadas las 6 de la mañana comienzan con el armado de los puestos. No todos aguantan ese ritmo los seis días de la semana y se sabe que las nuevas generaciones optan por otros trabajos porque prefieren no seguir con la tradición familiar.
Otro tema tiene que ver con lo económico impositivo: la mayoría de los puesteros aseguran pagar como responsables inscriptos porque por el volumen de mercadería que manejan superan las escalas del monotributo. Dicen que tienen una poda del fisco del 30 por ciento de las recaudaciones que logran a través del pago con billeteras virtuales. También es cierto que al pago en efectivo, las facturas no abundan.
Más de media docena de ferias francas funcionan de martes a domingo en La Plata. Los martes y viernes en Parque Saavedra (68 entre 12 y 14) y en barrio Hipódromo (38 entre 116 y 117). Los miércoles y sábado en 51 entre 21 y 23, y en diagonal 79 entre 116 y 117. Jueves y domingo en 38 entre 9 y 11, y en diagonal 73 y 4.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí