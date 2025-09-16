Carlos III y Trump, coincidencias y diferencias

El Presupuesto de Milei, con foco en jubilados, salud y educación: "Lo peor ya pasó"
El Presupuesto de Milei, con foco en jubilados, salud y educación: "Lo peor ya pasó"
"Disco rayado": dura crítica de Kicillof a Milei, que dijo que "la economía está mucho peor"
VIDEO. A dos meses del incendio: diagonal 77 y 48 sigue en reconstrucción
Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata
VIDEO. Juraron los nuevos magistrados de La Plata: quiénes son y qué funciones asumirán
El accidente de Thiago Medina: qué pasó esa noche y la teoría de una pelea previa con Daniela Celis
Atentado a Wall Street en 1920: explosión en el corazón financiero, muertes y el primer coche bomba en EEUU
Por qué este jueves no habrá clases en las escuelas primarias bonaerenses
Últimos días del invierno con altas temperaturas y amenaza de lluvias
En octubre, se viene otra suba en los micros: a cuánto se va el boleto en La Plata
Una innovadora terapia para regenerar huesos avanza en el país
¿Tu hijo juega en Roblox? Casos de acoso infantil encienden las alarmas
No pudo despedir a su hija en pandemia: absuelven a los funcionarios acusados
Vecinos en vilo: qué se sabe de los combates a tiros entre bandas motorizadas en La Plata
Cerveza saludable: buscan desarrollar una versión con beneficios para la salud
Bajan acciones y bonos y el riesgo país, camino a los 1.200 puntos básicos
Gradual aumento en el país de personas que separan los residuos hogareños
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Brigitte Dusseau
AFP
Donald Trump se siente fascinado por la familia real británica, aunque el presidente estadounidense es muy diferente de Carlos III, un rey apasionado por el medioambiente y cortés en público.
Trump tiene 79 años, y Carlos III 76. Ambos son extremadamente ricos, se han divorciado y se han vuelto a casar, dos veces el presidente estadounidense y una el rey británico. Y ambos sienten afinidad por Escocia, donde nació la madre de Trump.
Pero los puntos en común parecen detenerse ahí, más allá de que el rey haya invitado a Trump a una segunda visita oficial, algo sin precedentes para un presidente estadounidense.
Trump, que debe llegar hoy, se define como “un gran fan de la familia real británica”, a la que elogia siempre que puede. “Es gente maravillosa”, declaró en julio en Escocia. “Tenemos puntos de vista diferentes, pero nos llevamos bien”, afirmó Trump en 2024 en el canal conservador GB News, reconociendo al mismo tiempo que el rey “está más apegado a las restricciones ambientales”.
El respeto por el planeta, que el rey defiende desde hace más de 50 años, no es lo único que los aleja.
LE PUEDE INTERESAR
Opinan los lectores
LE PUEDE INTERESAR
Esta vez, ¿será distinto?
Cuando Trump habló de anexar Canadá, país del que Carlos III es jefe de Estado, como miembro de la Commonwealth, el rey viajó allí en mayo -a pesar del cáncer que padece, del que se desconoce su naturaleza y por el que aún recibe tratamiento- para leer el discurso del Trono en la reapertura del Parlamento.
El rey es el “gobernador supremo” de la Iglesia de Inglaterra y un “anglicano comprometido”, pero considera un “deber” proteger la diversidad religiosa en Reino Unido.
Por su parte, Trump, presbiteriano por parte de su madre, pero que se describió como no confesional en 2020, prefiere defender los “principios judeocristianos de los padres fundadores” de Estados Unidos, como declaró recientemente en el Museo de la Biblia en Washington.
Trump afirmó en su día que los cristianos estaban “perseguidos” bajo la presidencia de su predecesor Joe Biden, y creó un grupo de trabajo para erradicar los “prejuicios anticristianos” en Estados Unidos.
Durante su discurso de investidura en enero, seis meses después de ser víctima un intento de asesinato, Trump declaró haber “sido salvado por Dios para devolverle la grandeza a Estados Unidos”.
Trump, condenado penalmente por un caso de sobornos que involucraba a una actriz pornográfica, tiende a proferir insultos, lo que lo pone en el extremo opuesto de un rey cortés en público.
Los ataques del multimillonario estadounidense, que durante años han apuntado a opositores políticos y medios de comunicación, se han extendido recientemente al presidente ruso, Vladimir Putin, al que acusó de decir “muchas tonterías” sobre Ucrania, así como a Irán e Israel, que “llevan tanto tiempo peleando que no saben lo que hacen”.
La jardinería, pasión de Carlos III, tampoco parece un terreno común. La rosaleda centenaria de la Casa Blanca fue recientemente adoquinada y transformada en un patio con sillas y sombrillas, mientras que un magnolio gigante del siglo XIX fue talado este año por considerarse peligroso.
Carlos III disfruta plantando árboles tanto en Reino Unido como cuando viaja al extranjero.
“Carlos III y Trump son personalidades muy diferentes. Pero no es el rey quien elige a los dignatarios extranjeros en visita oficial. Ese es el papel del gobierno”, recuerda Ed Owens, historiador y comentarista real.
Trump llega esta noche, invitado por Carlos III, pero las visitas de Estado se organizan por recomendación del Ministerio de Relaciones Exteriores británico, para fortalecer las relaciones bilaterales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí