El Presupuesto de Milei, con foco en jubilados, salud y educación: "Lo peor ya pasó"
El Presupuesto de Milei, con foco en jubilados, salud y educación: "Lo peor ya pasó"
"Disco rayado": dura crítica de Kicillof a Milei, que dijo que "la economía está mucho peor"
VIDEO. A dos meses del incendio: diagonal 77 y 48 sigue en reconstrucción
Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata
VIDEO. Juraron los nuevos magistrados de La Plata: quiénes son y qué funciones asumirán
El accidente de Thiago Medina: qué pasó esa noche y la teoría de una pelea previa con Daniela Celis
Atentado a Wall Street en 1920: explosión en el corazón financiero, muertes y el primer coche bomba en EEUU
Por qué este jueves no habrá clases en las escuelas primarias bonaerenses
Últimos días del invierno con altas temperaturas y amenaza de lluvias
En octubre, se viene otra suba en los micros: a cuánto se va el boleto en La Plata
Una innovadora terapia para regenerar huesos avanza en el país
¿Tu hijo juega en Roblox? Casos de acoso infantil encienden las alarmas
No pudo despedir a su hija en pandemia: absuelven a los funcionarios acusados
Vecinos en vilo: qué se sabe de los combates a tiros entre bandas motorizadas en La Plata
Cerveza saludable: buscan desarrollar una versión con beneficios para la salud
Bajan acciones y bonos y el riesgo país, camino a los 1.200 puntos básicos
Gradual aumento en el país de personas que separan los residuos hogareños
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En quirófanos y laboratorios argentinos viene gestándose una terapia que podría cambiar el tratamiento de fracturas complejas. Un equipo de científicas de la Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), en Junín, desarrolla una técnica que combina células madre del cordón umbilical con ácido hialurónico para regenerar tejido óseo. La investigación ya superó pruebas en laboratorio y en animales.
Como informó la Agencia CyTA-Leloir, la innovación surgió tras diez años de trabajo en el Centro de Investigaciones Básicas y Aplicadas (CIBA) de la UNNOBA. Allí, la doctora en Inmunología Laura Alaniz y su equipo comprobaron que las células madre mesenquimales —presentes en tejidos adultos y con capacidad de transformarse en hueso, cartílago o grasa— responden de manera excepcional al ácido hialurónico.
“Observamos que el ácido les envía señales para que se conviertan en óseas. Ahí vimos una potencialidad enorme para regenerar huesos dañados”, contó Alaniz.
Los experimentos iniciales mostraron que, al aplicar esta combinación en modelos animales, no sólo se reparaba el hueso, sino que la estructura resultante era incluso más resistente y flexible que la original.
Para trasladar el hallazgo a los pacientes, Alaniz fundó la start-up MesencHyal-T, que busca transformar la investigación en un producto médico viable. La materia prima elegida son las células madre obtenidas de la sangre del cordón umbilical, un material que suele desecharse tras el parto.
El paso siguiente fue encontrar un socio que garantizara calidad y trazabilidad. “Así llegamos al Banco Público de Sangre de Cordón Umbilical del Hospital Garrahan”, relató Alaniz.
LE PUEDE INTERESAR
Videojuegos que entrenan el cerebro: una nueva opción contra la demencia
“Nuestro Banco está acreditado por la Asociación para el Avance de la Sangre y las Bioterapias y habilitado por el INCUCAI, lo que asegura que cada muestra cumpla los más altos estándares de seguridad”, explicó la bióloga Roca, responsable del equipo especializado que aporta los controles para una futura aplicación clínica.
La etapa actual implica reproducir en condiciones de producción lo que se probó en el laboratorio, volver a ensayar en animales y garantizar que las células sean aptas para ensayos clínicos. Si se confirman los resultados, en un año y medio comenzaría la prueba en humanos.
Para Roca, el valor del proyecto excede lo científico: “Lo que estamos haciendo es un tratamiento realmente innovador, no hay productos similares en el resto del mundo. Y que se concrete en Argentina, con una universidad y un hospital públicos, demuestra la capacidad que hemos construido en investigación y salud”.
Si los próximos pasos se cumplen, el país podría brindar al mundo la primera terapia de regeneración ósea basada en células del cordón, un avance que promete devolver movilidad y calidad de vida a quienes hoy no encuentran solución en los tratamientos tradicionales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí