Duplantis: la táctica millonaria detrás de cada récord

Armand Duplantis, que domina el salto con garrocha y es una de las principales atracciones del atletismo internacional, volvió a romper su propio techo deportivo. En este caso fue en el Estadio Nacional de Tokio, durante el Campeonato Mundial de Atletismo. El sueco registró otro hito al superar los 6,30 metros y establecer el décimo cuarto récord del mundo. Un detalle que dio de que hablar y llamó la atención, sobre todo por el hecho de romper su propia marca una y otra vez de a un centímetro de altura.

Por ese motivo, medios internacionales revelaron que la clave de su estrategia de Duplantis para quebrar siempre su marca por ese escaso margen y en cada competencia no solo reside en los aspectos técnicos o deportivos, sino que responde en gran medida a un incentivo económico cuidadosamente aprovechado.

Duplantis, conocido en el circuito internacional como Mondo, ha convertido la evolución progresiva de sus registros en un caso singular en la élite atlética. Desde que el 8 de febrero de 2020 superó los 6,16 metros, propiedad del francés Renaud Lavillenie, nadie ha logrado desplazarlo de la cima de la especialidad. El fenómeno va mucho más allá de la proeza física: cada vez que impone un nuevo récord mundial, la World Athletics le otorga un bono de 100.000 dólares, según confirmaron el diario británico The Sun y la revista Forbes.

A la fecha, estas bonificaciones han superado los 1.200.000 de dólares, ya que desde 2020, el sueco ha pulverizado su propia marca en catorce ocasiones, progresando siempre por un centímetro en cada salto récord.

La mecánica detrás del fenómeno responde también a una normativa que impide que los atletas cobren más de un “bono por récord” dentro de una misma competencia, incluso si logran superar su marca varias veces en esa jornada. Así, Duplantis distribuye sus progresos en distintas pruebas a lo largo del año, optimizando sus niveles de ingreso.

Además del incentivo institucional, las empresas que lo patrocinan también recompensan cada uno de sus avances en materia de récords. Por ejemplo, la firma Puma, una de sus principales auspiciantes, hizo referencia al hecho de que rompa constantemente sus marcas y reaccionó con humor a los últimos saltos de Duplantis: “Por favor, danos un descanso”.

Las propias palabras del atleta reflejan la complejidad del reto que, de la mano de la estrategia económica, lo mantiene en la élite. “Tengo que mejorar en tantas cosas para saltar un centímetro más alto. Parece poco, pero se convierte en algo grande”. Remarcó Duplantis tras alcanzar los 6.28 metros en junio de este año. “Es muy insignificante, pero marca una diferencia mucho mayor de la que te imaginas. Aunque sea un centímetro, llega un punto en el que lo alcanzas y de repente se vuelve mucho más difícil”, agregó el atleta de 25 años.

El listado de registros confirma el avance centímetro a centímetro: desde los 6,17 metros conseguidos en Torun (Polonia) en febrero de 2020, hasta los 6,30 metros logrados en Japón. En el trayecto, cada nueva altura se transformó en récord y en ingreso. Múltiples reportes, entre ellos el de Forbes, indicaron que la estrategia ha convertido a Duplantis en un caso excepcional de longevidad y rentabilidad en el atletismo moderno.

Entre otros logros recientes, el sueco sumó 37 victorias consecutivas desde agosto de 2023, defendió su medalla de oro olímpica en los Juegos de París 2024 y acumuló títulos en mundiales de aire libre, pista cubierta y campeonatos europeos. “Siempre quiero saltar lo más alto posible y seguir esforzándome. Nunca he hecho un salto absolutamente perfecto. Así que siempre siento que puedo hacerlo mejor”, declaró tras fijar en agosto de 2024 el registro de 6,26 metros.

Cabe mencionar que en Japón, Duplantis marcó otro “récord”, ya que se convirtió en el atleta con mayor cantidad de medallas doradas de la especialidad en campeonatos mundiales al totalizar tres, ya que previamente lo había concretado en Eugene 2022 (Estados Unidos) y Budapest 2023 (Hungría).

Duplantis marcó el nuevo récord de 6,30 metros, en el Mundial de Atletismo de Japón