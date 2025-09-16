Reclaman el arreglo de una calle en San Carlos

Vecinos del barrio San Carlos denuncian el mal estado de la calle en la esquina de 39 y 137, donde el asfalto está destruido y apuntan a una filtración de agua. La postal expone una situación compleja para el tránsito desde hace al menos dos semanas.

La situación se agrava porque a pocos metros la avenida 38 se encuentra en obra, lo que deja a los conductores prácticamente sin alternativas para circular.

“No se puede pasar. Muchos autos ya se rompieron. Queremos soluciones y que se arregle cuanto antes”, reclamó una vecina de esa zona de San Carlos.

En el barrio exigen una respuesta urgente por parte de las autoridades municipales y de la empresa ABSA si es que tiene que reparar caños que cruzan por la zona.

“La Municipalidad tiene que reparar reparar la calle cuánto antes para garantizar la seguridad vial en el barrio y permitir que la gente salga al trabajo o a estudiar cuanto antes”, agregaron.