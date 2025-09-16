Brasil, una frontera esquiva para el León

Las estadías de Estudiantes en Brasil no han sido favorables disputando la Copa Libertadores, ya que de las 16 visitas que realizó cosechó 11 derrotas, 3 empates y 2 victorias (la primera le otorgó la gloria eterna). A pesar de esto, el Pincha buscará achicar la brecha el jueves desde las 21.30, cuando se mida ante el poderoso Flamengo en el Estadio Maracaná.

La historia entre el León y la República Federativa en la máxima competencia del continente tiene su inicio en el siglo XX con dos partidos. El primero se dio en la vuelta de la final de 1968, cuando los albirrojos se enfrentaron ante Palmeiras en San Pablo. El Verde se impuso 2-0 y forzó la definición del título a un partido desempate, en el cual, el Pincha se tomó revancha al jugarlo en Montevideo. Por su parte, la segunda visita fue en junio de 1983, por la segunda ronda de la competencia, y en donde consumó su segunda derrota: 2-1 ante Gremio.

Tuvieron que pasar 23 años para que Estudiantes vuelva a cruzar la frontera, y una vez más, el resultado fue negativo, ya que no pudo ante Sao Paulo por los cuartos de final. En este sentido, los dirigidos por el Cholo Simeone no pudieron mantener la ventaja en el global, por lo que en el tiempo reglamentario perdieron 1-0 en el Morumbi. Mientras que cayó 4-3 desde el tiro del penal.

En la edición de 2009 tuvo dos visitas al país vecino y frente al mismo rival: Cruzeiro. El primer partido derrota 3-0. Mientras que el segundo, es el más recordado por los hinchas estudiantiles, que, además, marcó el primer triunfo del equipo en Brasil. Aquella noche en el Mineirao Estudiantes se impuso 2-1 ante 2-1 ante la Bestia Negra. En primera instancia, la Gata Fernández igualó el marcador, tras el gol de Henrique a los 6 minutos del complemento, mientras que Mauro Boselli dio vuelta el resultado, para que el Pincha vuelva a rugir por cuarta vez en América.

En la Libertadores siguiente no pudo repetir la heroica, y cayó por 1-0 ante el Inter de Porto Alegre por la ida de los cuartos de final, resultado que influyó en su eliminación, ya que a pesar del triunfo 2-1 en La Plata se quedó con las manos vacías, por el famoso y extinto gol de visitante.

Por su parte, en 2011 sufrió la peor goleada de su historia en la competencia, tras ser vapuleado por Cruzeiro, que en una especie de revancha, goleó 5-0 a los dirigidos por el Toto Berizzo. A pesar de este golpe, el equipo se clasificó a la siguiente instancia del torneo, ya que el partido correspondía a la primera fecha.

En 2017, por fase de grupos, el Pincha perdió 2-1 ante Botafogo. En la edición siguiente tuvo dos partidos en Brasil, por la zona regular y octavos de final. Primero se enfrentó con Santos, donde perdió 2-0, en tanto que por los playoff a pesar del intento perdió 2-1 con Botafogo.

La segunda victoria llegó en 2022, cuando los dirigidos por Ricardo Zielinski con gol de Gustavo Del Prete, volvieron a darle un triunfo al Pincha luego de 13 años sin alegrías. A su vez, ese año fue el que más veces Estudiantes pisó esos pagos, ya que en los octavos de final empató 1-1 con Fortaleza. Mientras que por los cuartos de final también igualó pero sin goles ante el Atlético Paranaense.

Las últimas dos visitas fueron entre 2024 y este año, donde cosechó un empate y una derrota respectivamente. A su vez, ambos encuentros se dieron en fase de grupos. En este sentido, con Gremio igualó 1-1 con el gol de Mauro Méndez. Cabe mencionar que fue un partido diferente, ya que Estudiantes llegaba a la última fecha sin chances de clasificar a la siguiente instancia.

Siguiendo esta línea, el último partido en Brasil fue en el pasado mayo, en un encuentro electrizante ante Botafogo. El Pincha comenzó perdiendo 2-0, aunque Tiago Palacios fue el encargado de darle una reacción al equipo, convirtiendo dos goles. Pese a esto, a falta de 8 minutos del cierre del partido, y tras un error defensivo y una mala respuesta de Matías Mansilla, el Fogao selló el triunfo en su casa.

