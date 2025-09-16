VIDEO. Juraron los nuevos magistrados de La Plata: quiénes son y qué funciones asumirán

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires llevó a cabo la jura y toma de posesión de los nuevos magistrados que se incorporan al Departamento Judicial La Plata. La ceremonia, realizada en el Salón de Audiencias del Tribunal y transmitida en vivo, fue encabezada por la presidenta de la Corte, Hilda Kogan, junto al vicepresidente Sergio Gabriel Torres, el ministro Decano Daniel Fernando Soria y el procurador general Julio Conte-Grand.

Entre los jueces que asumieron se encuentran María Ventura Martínez, Pablo Muñoz y Gerónimo Arias en la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo - Sala Segunda; Juan Agustín Silva en la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial - Sala Primera; Pablo Gamboa y Carina Verónica Gil en la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal - Salas Segunda y Cuarta, respectivamente; y Mariano Martín Camilo López (Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 2), Guillermina Belén Di Luca (Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 23), Mario Raúl Camerini (Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 13), Hugo Damián Taranto (Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 9), Lucas Massaccesi (Tribunal en lo Criminal Nº 5), Claudia Eugenia Portillo (Juzgado de Familia Nº 3), Güendalina Sessarego (Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 3) y Analía Inés Carrillo (Tribunal en lo Criminal Nº 2) en distintos juzgados y tribunales del Departamento Judicial La Plata.

Durante su discurso la Presidenta de la Corte se dirigió a los flamantes jueces y juezas.