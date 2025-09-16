Entraron de madrugada y a los golpes para saquear

El Presupuesto de Milei, con foco en jubilados, salud y educación: "Lo peor ya pasó"
El Presupuesto de Milei, con foco en jubilados, salud y educación: "Lo peor ya pasó"
"Disco rayado": dura crítica de Kicillof a Milei, que dijo que "la economía está mucho peor"
VIDEO. A dos meses del incendio: diagonal 77 y 48 sigue en reconstrucción
Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata
VIDEO. Juraron los nuevos magistrados de La Plata: quiénes son y qué funciones asumirán
El accidente de Thiago Medina: qué pasó esa noche y la teoría de una pelea previa con Daniela Celis
Por qué este jueves no habrá clases en las escuelas primarias bonaerenses
Últimos días del invierno con altas temperaturas y amenaza de lluvias
En octubre, se viene otra suba en los micros: a cuánto se va el boleto en La Plata
Una innovadora terapia para regenerar huesos avanza en el país
¿Tu hijo juega en Roblox? Casos de acoso infantil encienden las alarmas
No pudo despedir a su hija en pandemia: absuelven a los funcionarios acusados
Vecinos en vilo: qué se sabe de los combates a tiros entre bandas motorizadas en La Plata
Cerveza saludable: buscan desarrollar una versión con beneficios para la salud
Bajan acciones y bonos y el riesgo país, camino a los 1.200 puntos básicos
Gradual aumento en el país de personas que separan los residuos hogareños
Se viene la 20º edición de la maratón “Delfor De la Canal” de la UNLP
Vacunación antirrábica en el Parque San Martín y en el barrio El Rincón
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Meridiano V volvió a convertirse en las últimas horas en epicentro de un hecho de inseguridad. Según pudo averiguar este diario, pasadas las 23.30, cuatro sujeto treparon por los techos de una vivienda en la calle 70, entre 23 y 24.
Una vez que lograron atravesar este primer escollo, los desconocidos avanzaron por un pasillo de forma sigilosa, levantaron la persiana y entraron armados a la vivienda.
Sin preámbulos, posiblemente para demostrar que tenían dominada la situación, al dueño de casa lo despertaron a golpes. El hombre no tuvo oportunidad de defenderse. De estar dormido pasó a recibir golpes en la cabeza y en los brazos.
La esposa también sufrió en carne propia el desdén de estos hampones. No hubo discusión, no hubo negociación: la violencia fue total y contundente. El objetivo no parecía solo robar; parecía imponer terror.
Una vez que sintieron que habían tomado el control de la morada, se dispusieron a registrar cada rincón acumulando cada objeto de valor que encontraban.
Se llevaron dinero en efectivo, dólares, joyas, televisores, una aspiradora, una pava eléctrica. Todo lo que pudieran cargar, sin demora. Pero todo eso no fue suficiente: también se apoderaron del auto de sus víctimas.
LE PUEDE INTERESAR
Avanza la investigación por el crimen de Mieres
En la huida usaron dos vehículos. Uno, el auto de la familia asaltada y el rodado en el que llegaron y en el que se cree que se encontraba el jefe de la banda. Es que, en todo momento los ladrones se comunicaron vía handy con un sujeto que estaba afuera haciendo las veces de campana e impartiendo órdenes. Se trata de una clara evidencia de planificación.
Una vez que los sujetos huyeron, la familia se comunicó al 911 y si bien se montó un operativo cerrojo para intentar recuperar el rodado, el procedimiento no arrojó resultado positivo.. No se registraron detenidos hasta el cierre del artículo. Las autoridades investigan la hipótesis de que se trató de un grupo organizado.
Mientras tanto, la familia, aún presa del terror, intentaba recuperarse de la golpiza que recibió. “No quisieron asistencia médica”, indicó una fuente consultada. Esa violencia que entró por los techos y salió en autos desconocidos deja algo más que pérdidas materiales y hematomas: deja miedo, desconfianza, una sensación de que lo cotidiano puede resquebrajarse en cualquier momento.
el hecho tuvo lugar en 70, entre 23 y 24 / web
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí