Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto: los números de hoy

Policiales |Meridiano V

Entraron de madrugada y a los golpes para saquear

16 de Septiembre de 2025 | 03:08
Edición impresa

Meridiano V volvió a convertirse en las últimas horas en epicentro de un hecho de inseguridad. Según pudo averiguar este diario, pasadas las 23.30, cuatro sujeto treparon por los techos de una vivienda en la calle 70, entre 23 y 24.

Una vez que lograron atravesar este primer escollo, los desconocidos avanzaron por un pasillo de forma sigilosa, levantaron la persiana y entraron armados a la vivienda.

Sin preámbulos, posiblemente para demostrar que tenían dominada la situación, al dueño de casa lo despertaron a golpes. El hombre no tuvo oportunidad de defenderse. De estar dormido pasó a recibir golpes en la cabeza y en los brazos.

La esposa también sufrió en carne propia el desdén de estos hampones. No hubo discusión, no hubo negociación: la violencia fue total y contundente. El objetivo no parecía solo robar; parecía imponer terror.

Una vez que sintieron que habían tomado el control de la morada, se dispusieron a registrar cada rincón acumulando cada objeto de valor que encontraban.

Se llevaron dinero en efectivo, dólares, joyas, televisores, una aspiradora, una pava eléctrica. Todo lo que pudieran cargar, sin demora. Pero todo eso no fue suficiente: también se apoderaron del auto de sus víctimas.

LE PUEDE INTERESAR

Avanza la investigación por el crimen de Mieres

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Juraron los nuevos magistrados de La Plata: quiénes son y qué funciones asumirán

En la huida usaron dos vehículos. Uno, el auto de la familia asaltada y el rodado en el que llegaron y en el que se cree que se encontraba el jefe de la banda. Es que, en todo momento los ladrones se comunicaron vía handy con un sujeto que estaba afuera haciendo las veces de campana e impartiendo órdenes. Se trata de una clara evidencia de planificación.

Una vez que los sujetos huyeron, la familia se comunicó al 911 y si bien se montó un operativo cerrojo para intentar recuperar el rodado, el procedimiento no arrojó resultado positivo.. No se registraron detenidos hasta el cierre del artículo. Las autoridades investigan la hipótesis de que se trató de un grupo organizado.

Mientras tanto, la familia, aún presa del terror, intentaba recuperarse de la golpiza que recibió. “No quisieron asistencia médica”, indicó una fuente consultada. Esa violencia que entró por los techos y salió en autos desconocidos deja algo más que pérdidas materiales y hematomas: deja miedo, desconfianza, una sensación de que lo cotidiano puede resquebrajarse en cualquier momento.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

el hecho tuvo lugar en 70, entre 23 y 24 / web

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

El Presupuesto de Milei, con foco en jubilados, salud y educación: "Lo peor ya pasó"

Brasil, una frontera esquiva para el León

Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata

Emprende el viaje hacia Río con dos bajas

VIDEO. A dos meses del incendio: diagonal 77 y 48 sigue en reconstrucción

Por qué este jueves no habrá clases en las escuelas primarias bonaerenses

Últimos días del invierno con altas temperaturas y amenaza de lluvias

Ferias francas: cruce entre la queja vecinal y puesteros que resisten
Últimas noticias de Policiales

Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata

No pudo despedir a su hija en pandemia: absuelven a los funcionarios acusados

Vecinos en vilo: qué se sabe de los combates a tiros entre bandas motorizadas en La Plata

“Quieta o te disparo”: feroz robo a una motociclista
Deportes
Brasil, una frontera esquiva para el León
Seoane entiende la bronca de los hinchas
River ultima detalles para recibir a Palmeiras
Palacios, otro que deberá pedir disculpas en Boca
Vélez y Racing abren la serie de cuartos de final
La Ciudad
Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto: los números de hoy
VIDEO. A dos meses del incendio: diagonal 77 y 48 sigue en reconstrucción
En octubre, se viene otra suba en los micros: a cuánto se va el boleto en La Plata
Ferias francas: cruce entre la queja vecinal y puesteros que resisten
Últimos días del invierno con altas temperaturas y amenaza de lluvias
Espectáculos
El accidente de Thiago Medina: qué pasó esa noche y la teoría de una pelea previa con Daniela Celis
Andres Veiel director de “Riefenstahl”: “No se puede separar la ideología de la estética”
Micah Palace: “Soñaba con llevar la cultura argentina al escenario mundial”
Vuelve el ciclo Teatro x la Identidad La Plata
La peor noticia: Mirtha, denunciada por despido ilegal y fraude
Información General
Cerveza saludable: buscan desarrollar una versión con beneficios para la salud
¿Tu hijo juega en Roblox? Casos de acoso infantil encienden las alarmas
Una innovadora terapia para regenerar huesos avanza en el país
Videojuegos que entrenan el cerebro: una nueva opción contra la demencia
Los números de la suerte del martes 16 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla