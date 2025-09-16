Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto: los números de hoy

La Ciudad |Servicios públicos en la Región

En octubre, se viene otra suba en los micros: a cuánto se va el boleto en La Plata

Se estima que será del 3,9% en base a la fórmula mensual que se utiliza: inflación del mes anterior más un 2% adicional

En octubre, se viene otra suba en los micros: a cuánto se va el boleto en La Plata
16 de Septiembre de 2025 | 03:05
Edición impresa

Tal como se viene desarrollando desde marzo, se estima que el transporte público volverá a golpear el bolsillo de los usuarios en octubre.

Para el décimo mes del 2025, se evalúa un nuevo un aumento del 3,9 por ciento en los boletos de colectivos, que se suma a la seguidilla de incrementos acumulados a lo largo del año.

Desde principio del 2025 se aplica una fórmula automática que integra la inflación del mes previo -en este caso agosto, que al igual que julio fue del 1,9 por ciento según el Indec- más un adicional del 2 por ciento.

A pesar de que aún no hubo una confirmación oficial, se prevé que el aumento se llevará a cabo, tal como viene ocurriendo desde hace varios meses.

Una fuente del sector empresarial expresó que el incremento se llevará a cabo “con normalidad”, pero sin dar mayores precisiones.

Recordemos que, para justificar el aumento del boleto en septiembre, desde Transporte explicaron que la suba se llevó a cabo “con el objeto de garantizar la continuidad y regularidad de los servicios provinciales, mejorar la calidad y las condiciones en la prestación de los mismos, y preservando asimismo, la naturaleza de la prestación obligatoria para la satisfacción de las necesidades colectivas primordiales”.

LE PUEDE INTERESAR

Ferias francas: cruce entre la queja vecinal y puesteros que resisten

LE PUEDE INTERESAR

Últimos días del invierno con altas temperaturas y amenaza de lluvias

Uno por uno, los aumentos

Con la suba estimada, el pasaje mínimo (0-3 kilómetros) pasará de 576,41 pesos a 599,10. Para quienes acceden a la tarifa social, el mismo tramo se irá de 259,47 pesos a 269,59 pesos.

La segunda sección (3 a 6 kilómetros), una de las más utilizadas, pasará de 629,47 pesos a 654,02 con la tarjeta registrada, mientras que sin la tarjeta nominada tendrá un costo de 1039,89 pesos (Ver gráfico).

Lo cierto es que la situación preocupa especialmente a las familias y a quienes utilizan el transporte a diario, ya que los aumentos se sienten con más fuerza en los presupuestos mensuales.

Un viaje ida y vuelta ya implica más de mil pesos en muchos casos, lo que suma un gasto fijo considerable para estudiantes y trabajadores, advirtieron distintos usuarios.

A ello, cobra más relevancia aquellos que tienen que tomarse dos colectivos para llegar al destino y viceversa.

Además, el impacto se hace más evidente para quienes no tienen registrada la tarjeta SUBE, ya que la tarifa sin nominar es hasta un 60 por ciento más cara que la nominal.

En La Plata, los precios de los boletos son más caros que en el AMBA, por un acuerdo entre las empresas del sector y el gremio UTA, que lleva muchos años. El salario tiene un ítem denominado Premio Estímulo, que incrementa en un 10,78 por ciento el básico conformado de la UTA) con respecto al resto de las regiones. Esa diferencia es compensada en la tarifa.

De esta manera, en lo que va del año será el octavo aumento sobre las tarifas del transporte público. El aumento acumulado, que en septiembre había alcanzado un 35 por ciento, será en octubre de casi 40 por ciento.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

IPS: el 29 y 30 de septiembre pagan a los jubilados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

El Presupuesto de Milei, con foco en jubilados, salud y educación: "Lo peor ya pasó"

Brasil, una frontera esquiva para el León

Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata

Emprende el viaje hacia Río con dos bajas

VIDEO. A dos meses del incendio: diagonal 77 y 48 sigue en reconstrucción

Por qué este jueves no habrá clases en las escuelas primarias bonaerenses

Últimos días del invierno con altas temperaturas y amenaza de lluvias

Una innovadora terapia para regenerar huesos avanza en el país
Últimas noticias de La Ciudad

Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto: los números de hoy

VIDEO. A dos meses del incendio: diagonal 77 y 48 sigue en reconstrucción

Ferias francas: cruce entre la queja vecinal y puesteros que resisten

Últimos días del invierno con altas temperaturas y amenaza de lluvias
Deportes
Brasil, una frontera esquiva para el León
Seoane entiende la bronca de los hinchas
River ultima detalles para recibir a Palmeiras
Palacios, otro que deberá pedir disculpas en Boca
Vélez y Racing abren la serie de cuartos de final
Policiales
Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata
No pudo despedir a su hija en pandemia: absuelven a los funcionarios acusados
Vecinos en vilo: qué se sabe de los combates a tiros entre bandas motorizadas en La Plata
“Quieta o te disparo”: feroz robo a una motociclista
VIDEO. Entraron de madrugada y a los golpes para saquear
Espectáculos
El accidente de Thiago Medina: qué pasó esa noche y la teoría de una pelea previa con Daniela Celis
Andres Veiel director de “Riefenstahl”: “No se puede separar la ideología de la estética”
Micah Palace: “Soñaba con llevar la cultura argentina al escenario mundial”
Vuelve el ciclo Teatro x la Identidad La Plata
La peor noticia: Mirtha, denunciada por despido ilegal y fraude
Información General
Cerveza saludable: buscan desarrollar una versión con beneficios para la salud
¿Tu hijo juega en Roblox? Casos de acoso infantil encienden las alarmas
Una innovadora terapia para regenerar huesos avanza en el país
Videojuegos que entrenan el cerebro: una nueva opción contra la demencia
Los números de la suerte del martes 16 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla