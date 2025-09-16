Seoane entiende la bronca de los hinchas

El Presupuesto de Milei, con foco en jubilados, salud y educación: "Lo peor ya pasó"
El juvenil acepta la impaciencia de la gente. “Tenemos que entender el contexto y tomarlo con responsabilidad”, expresó el mediocampista, que cree en la chance de ir a ganarle a Riestra
A pesar de que la mayoría de las críticas de los hinchas triperos apuntan a la mitad de la cancha, Mateo Seoane fue uno de los pocos futbolistas que analizó la derrota frente a Unión, la cual atribuyó a errores propios y a la desesperación luego del gol de Cristian Tarragona para señalar el 2 a 1.
“Nos hicieron el segundo gol, a partir de ahí entramos en una desesperación y nos costó volver a acomodarnos. Después vino el tercero y se complicó cada vez más. Una lástima porque el segundo tiempo lo arrancamos bien, lo empatamos y si seguíamos así lo podríamos haber ganado”, explicó el volante central, que generó la jugada del empate de Marcelo Torres en una de sus escasas apariciones en el juego albiazul.
A la hora de buscar explicaciones a la derrota, el volante que llegó desde Vélez manifestó que el equipo tuvo “situaciones” pero no pudieron concretar y agregó que “el primer gol de Unión fue una situación desde un córner nuestro. Marcamos mal fue un gol de contra y el segundo gol fue una jugada de pelota parada en la que Tarragona quedó ahí solo. El tercer gol fue más de la desesperación y el nerviosismo de querer ir a buscarlo pero no se si fue un resultado justo”.
Acerca de la falta de juego del equipo, Seoane dijo que “en el primer tiempo el partido fue más de disputa, de muchas pelotas en las cuales los dos equipos salteábamos líneas, donde hubo muchas segundas jugadas. Salvo dos o tres veces, cuando nos vinculamos y pudimos hacer buenas jugadas, fue un partido de mucho juego directo a los delanteros. En el segundo tiempo se abrió un poco más, mejoramos en el juego, pero no nos alcanzó”.
Los hinchas triperos expresaron su descontento por el resultado y el rendimiento del equipo de Orfila. Las críticas fueron palpables, con insultos a la CD y silbidos para los futbolistas. Y Seoane entiende las reacciones: “Obvio, pasa en todos los clubes. La impaciencia en el fútbol argentino sucede en todos lados, no solo en Gimnasia. Tenemos que entender el contexto, donde estamos, y tomarlo con responsabilidad tanto en la pelea de abajo como en la de arriba. Contra Unión necesitábamos ganar y no se nos dio, así que hay que entender a la gente y seguir mejorando”.
Para finalizar, se mostró esperanzado en lograr un buen resultado el viernes frente a Riestra, que lleva más de un año invicto de local. “Ahora hay que ir a ganar en cancha de Riestra. Sabemos que es un partido difícil pero tenemos que seguir mejorando y buscar los tres puntos el viernes”, concluyó el volante.
Sin tiempo para lamentos, el plantel tripero retomó ayer los entrenamientos en Abasto. Hubo regenerativo para los titulares ante Unión y fútbol para los que no jugaron yo disputaron menos minutos. De los jugadores que presentan molestias musculares, (Briasco, Torres y Suso) el armenio es quien está en duda. Además, Orfila deberá buscar al reemplazante de Garayalde y no se descarta algún otro cambio.
