Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto: los números de hoy

Deportes |Los volantes centrales son los más cuestionados

Seoane entiende la bronca de los hinchas

El juvenil acepta la impaciencia de la gente. “Tenemos que entender el contexto y tomarlo con responsabilidad”, expresó el mediocampista, que cree en la chance de ir a ganarle a Riestra

Seoane entiende la bronca de los hinchas

Mateo Seoane apuntó a errores propios como causa de la derrota/X

16 de Septiembre de 2025 | 04:02
Edición impresa

A pesar de que la mayoría de las críticas de los hinchas triperos apuntan a la mitad de la cancha, Mateo Seoane fue uno de los pocos futbolistas que analizó la derrota frente a Unión, la cual atribuyó a errores propios y a la desesperación luego del gol de Cristian Tarragona para señalar el 2 a 1.

“Nos hicieron el segundo gol, a partir de ahí entramos en una desesperación y nos costó volver a acomodarnos. Después vino el tercero y se complicó cada vez más. Una lástima porque el segundo tiempo lo arrancamos bien, lo empatamos y si seguíamos así lo podríamos haber ganado”, explicó el volante central, que generó la jugada del empate de Marcelo Torres en una de sus escasas apariciones en el juego albiazul.

A la hora de buscar explicaciones a la derrota, el volante que llegó desde Vélez manifestó que el equipo tuvo “situaciones” pero no pudieron concretar y agregó que “el primer gol de Unión fue una situación desde un córner nuestro. Marcamos mal fue un gol de contra y el segundo gol fue una jugada de pelota parada en la que Tarragona quedó ahí solo. El tercer gol fue más de la desesperación y el nerviosismo de querer ir a buscarlo pero no se si fue un resultado justo”.

Acerca de la falta de juego del equipo, Seoane dijo que “en el primer tiempo el partido fue más de disputa, de muchas pelotas en las cuales los dos equipos salteábamos líneas, donde hubo muchas segundas jugadas. Salvo dos o tres veces, cuando nos vinculamos y pudimos hacer buenas jugadas, fue un partido de mucho juego directo a los delanteros. En el segundo tiempo se abrió un poco más, mejoramos en el juego, pero no nos alcanzó”.

Los hinchas triperos expresaron su descontento por el resultado y el rendimiento del equipo de Orfila. Las críticas fueron palpables, con insultos a la CD y silbidos para los futbolistas. Y Seoane entiende las reacciones: “Obvio, pasa en todos los clubes. La impaciencia en el fútbol argentino sucede en todos lados, no solo en Gimnasia. Tenemos que entender el contexto, donde estamos, y tomarlo con responsabilidad tanto en la pelea de abajo como en la de arriba. Contra Unión necesitábamos ganar y no se nos dio, así que hay que entender a la gente y seguir mejorando”.

Para finalizar, se mostró esperanzado en lograr un buen resultado el viernes frente a Riestra, que lleva más de un año invicto de local. “Ahora hay que ir a ganar en cancha de Riestra. Sabemos que es un partido difícil pero tenemos que seguir mejorando y buscar los tres puntos el viernes”, concluyó el volante.

LE PUEDE INTERESAR

River ultima detalles para recibir a Palmeiras

LE PUEDE INTERESAR

Palacios, otro que deberá pedir disculpas en Boca

El Lobo volvió al trabajo

Sin tiempo para lamentos, el plantel tripero retomó ayer los entrenamientos en Abasto. Hubo regenerativo para los titulares ante Unión y fútbol para los que no jugaron yo disputaron menos minutos. De los jugadores que presentan molestias musculares, (Briasco, Torres y Suso) el armenio es quien está en duda. Además, Orfila deberá buscar al reemplazante de Garayalde y no se descarta algún otro cambio.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La Reserva de Zaniratto recibe al Canalla

Preocupa la deuda con los empleados

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

El Presupuesto de Milei, con foco en jubilados, salud y educación: "Lo peor ya pasó"

Brasil, una frontera esquiva para el León

Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata

Emprende el viaje hacia Río con dos bajas

Por qué este jueves no habrá clases en las escuelas primarias bonaerenses

VIDEO. A dos meses del incendio: diagonal 77 y 48 sigue en reconstrucción

Una innovadora terapia para regenerar huesos avanza en el país

VIDEO. Entraron de madrugada y a los golpes para saquear
Últimas noticias de Deportes

Brasil, una frontera esquiva para el León

River ultima detalles para recibir a Palmeiras

Palacios, otro que deberá pedir disculpas en Boca

Vélez y Racing abren la serie de cuartos de final
Espectáculos
El accidente de Thiago Medina: qué pasó esa noche y la teoría de una pelea previa con Daniela Celis
Andres Veiel director de “Riefenstahl”: “No se puede separar la ideología de la estética”
Micah Palace: “Soñaba con llevar la cultura argentina al escenario mundial”
Vuelve el ciclo Teatro x la Identidad La Plata
La peor noticia: Mirtha, denunciada por despido ilegal y fraude
La Ciudad
Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto: los números de hoy
VIDEO. A dos meses del incendio: diagonal 77 y 48 sigue en reconstrucción
En octubre, se viene otra suba en los micros: a cuánto se va el boleto en La Plata
Ferias francas: cruce entre la queja vecinal y puesteros que resisten
Últimos días del invierno con altas temperaturas y amenaza de lluvias
Policiales
Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata
No pudo despedir a su hija en pandemia: absuelven a los funcionarios acusados
Vecinos en vilo: qué se sabe de los combates a tiros entre bandas motorizadas en La Plata
“Quieta o te disparo”: feroz robo a una motociclista
VIDEO. Entraron de madrugada y a los golpes para saquear
Política y Economía
"Disco rayado": dura crítica de Kicillof a Milei, que dijo que "la economía está mucho peor"
El Presupuesto de Milei, con foco en jubilados, salud y educación: "Lo peor ya pasó"
Dólar bajo presión: el mayorista a sólo $6 del techo de la banda
La oposición va contra dos vetos en Diputados
Apareció la plata, pero el reparto de ATN para pocos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla