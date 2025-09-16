Frente de gobernadores difunde sus “principios”

El espacio Provincias Unidas (PU), que componen gobernadores de distinto signo político, presentó ayer sus “diez principios” de campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre y afirmó que el sector “piensa la Argentina desde la producción y el trabajo”.

“Argentina tiene con qué. Tiene materia prima​ y tiene talento. Lo que faltó era capacidad de organizarla. No vinimos a explicar el pasado, sino a dejarlo atrás y construir el futuro. En octubre dejamos en el olvido al kirchnerismo. Para que Argentina no vuelva a fracasar”, expresó el espacio, compuesto por los mandatarios Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Carlos Sadir (Jujuy), y Gustavo Valdés (Corrientes).

En su primer principio, Provincias Unidas señaló que “hay dos miradas: una gobierna hace décadas la Argentina y nosotros somos la otra mirada. La mirada desde el interior productivo. Una piensa a la Argentina desde lo financiero, nosotros la pensamos desde la producción y el trabajo”.

Mientras PU señaló que “para hacer realidad las reformas educativa, laboral, impositiva y previsional que Argentina necesita hacen falta votos, no vetos”.

También plantearon que “es un momento para las ideas, no para las ideologías. Es momento para un país normal, con sensibilidad social e igualdad de oportunidades para todos los argentinos”.

“Nadie discute el equilibrio fiscal, ni el orden macroeconómico. Nadie discute la necesidad de ser eficientes en el gasto, pero los países necesitan planes estratégicos para desarrollar sus ventajas comparativas y que lleguen inversiones”, advirtieron.

Como sexto principio, ponderaron un “Estado transparente, sin corrupción, eficiente en el gasto y certero en la inversión. Para que el crecimiento sea sostenible en el tiempo”.

Y concluyeron con el llamado de que “para que todo eso sea posible, necesitamos paz, orden y seguridad para todos los argentinos”.