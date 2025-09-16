Reuniones en la Rosada y el juramento del nuevo ministro

El Presupuesto de Milei, con foco en jubilados, salud y educación: "Lo peor ya pasó"
El Presupuesto de Milei, con foco en jubilados, salud y educación: "Lo peor ya pasó"
"Disco rayado": dura crítica de Kicillof a Milei, que dijo que "la economía está mucho peor"
VIDEO. A dos meses del incendio: diagonal 77 y 48 sigue en reconstrucción
Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata
VIDEO. Juraron los nuevos magistrados de La Plata: quiénes son y qué funciones asumirán
El accidente de Thiago Medina: qué pasó esa noche y la teoría de una pelea previa con Daniela Celis
Atentado a Wall Street en 1920: explosión en el corazón financiero, muertes y el primer coche bomba en EEUU
Por qué este jueves no habrá clases en las escuelas primarias bonaerenses
Últimos días del invierno con altas temperaturas y amenaza de lluvias
En octubre, se viene otra suba en los micros: a cuánto se va el boleto en La Plata
Una innovadora terapia para regenerar huesos avanza en el país
¿Tu hijo juega en Roblox? Casos de acoso infantil encienden las alarmas
No pudo despedir a su hija en pandemia: absuelven a los funcionarios acusados
Vecinos en vilo: qué se sabe de los combates a tiros entre bandas motorizadas en La Plata
Cerveza saludable: buscan desarrollar una versión con beneficios para la salud
Bajan acciones y bonos y el riesgo país, camino a los 1.200 puntos básicos
Gradual aumento en el país de personas que separan los residuos hogareños
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El presidente Javier Milei encabezó ayer la segunda reunión de la mesa política nacional tras el revés en las legislativas bonaerenses; puso en funciones al nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, y cerró la jornada con la grabación de la cadena nacional. El mandatario llegó a Casa Rosada a las 8.50 y esperó la llegada de cada uno de sus seis funcionarios que conforman la mesa.
A las 9.30, en el despacho presidencial se dieron cita durante dos horas la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el asesor Santiago Caputo. Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se incorporó a las 10.30 porque tenía un turno médico.
En ese ámbito se volvieron a discutir los principales lineamientos de la gestión y los detalles de la estrategia camino a las elecciones legislativas del 26 de octubre, en la que el Gobierno espera no incurrir en los errores que llevaron a que Fuerza Patria fuera el espacio ganador en el distrito más grande del país.
El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, ingresó a Casa de Gobierno a las 9.22, a la espera de su jura, que tuvo lugar pasadas las 11.30 en una breve ceremonia el Salón Norte, en presencia de sus familiares y amigos.
El Poder Ejecutivo había instrumentado antes la creación del Ministerio del Interior través del decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 658/2025 publicado en el Boletín Oficial, y con el decreto 672/2025 designó a Catalán al frente de la cartera.
En una declaración a la prensa, al término de la jura, Catalán expresó que se trata de “una decisión del Presidente de jerarquizar el diálogo con los gobernadores y las provincias, y vamos a poner todo el esfuerzo para tener una relación más fluida e ir corrigiendo las cosas que haya que corregir”.
LE PUEDE INTERESAR
Bajan acciones y bonos y el riesgo país, camino a los 1.200 puntos básicos
LE PUEDE INTERESAR
Frente de gobernadores difunde sus “principios”
El “súper lunes” del Gobierno incluyó al mediodía en Casa Rosada otra reunión de la mesa política bonaerense que el Presidente no integra y que está encabezada por su hermana, Karina. La integran también Sebastián Pareja, Cristian Ritondo, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Diego Valenzuela, Ramón Lanús, Maximiliano Bondarenko; Santiago Caputo, quien de todos modos no participó hoy, y José Luis Espert.
En esta reunión se definió avanzar con una agenda de actividades en la Provincia sobre la idea de un mensaje central, que será “El esfuerzo vale la pena”, después de haber usado la consigna “Kirchnerismo Nunca Más”, según trascendió.
La dinámica de esta mesa seguirá siendo semanal y los dirigentes bonaerenses volverán a reunirse el martes de la semana próxima.
En tanto, “el jueves habrá reunión con el Presidente para cerrar la línea discursiva, que buscará conectar con la gente explicando por qué atravesamos esta realidad y hacia dónde vamos”, comentó una fuente oficial.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí