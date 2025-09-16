Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto: los números de hoy

Política y Economía |Intensa actividad

Reuniones en la Rosada y el juramento del nuevo ministro

Reuniones en la Rosada y el juramento del nuevo ministro
16 de Septiembre de 2025 | 03:00
Edición impresa

El presidente Javier Milei encabezó ayer la segunda reunión de la mesa política nacional tras el revés en las legislativas bonaerenses; puso en funciones al nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, y cerró la jornada con la grabación de la cadena nacional. El mandatario llegó a Casa Rosada a las 8.50 y esperó la llegada de cada uno de sus seis funcionarios que conforman la mesa.

A las 9.30, en el despacho presidencial se dieron cita durante dos horas la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el asesor Santiago Caputo. Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se incorporó a las 10.30 porque tenía un turno médico.

En ese ámbito se volvieron a discutir los principales lineamientos de la gestión y los detalles de la estrategia camino a las elecciones legislativas del 26 de octubre, en la que el Gobierno espera no incurrir en los errores que llevaron a que Fuerza Patria fuera el espacio ganador en el distrito más grande del país.

El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, ingresó a Casa de Gobierno a las 9.22, a la espera de su jura, que tuvo lugar pasadas las 11.30 en una breve ceremonia el Salón Norte, en presencia de sus familiares y amigos.

El Poder Ejecutivo había instrumentado antes la creación del Ministerio del Interior través del decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 658/2025 publicado en el Boletín Oficial, y con el decreto 672/2025 designó a Catalán al frente de la cartera.

En una declaración a la prensa, al término de la jura, Catalán expresó que se trata de “una decisión del Presidente de jerarquizar el diálogo con los gobernadores y las provincias, y vamos a poner todo el esfuerzo para tener una relación más fluida e ir corrigiendo las cosas que haya que corregir”.

LE PUEDE INTERESAR

Bajan acciones y bonos y el riesgo país, camino a los 1.200 puntos básicos

LE PUEDE INTERESAR

Frente de gobernadores difunde sus “principios”

El “súper lunes” del Gobierno incluyó al mediodía en Casa Rosada otra reunión de la mesa política bonaerense que el Presidente no integra y que está encabezada por su hermana, Karina. La integran también Sebastián Pareja, Cristian Ritondo, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Diego Valenzuela, Ramón Lanús, Maximiliano Bondarenko; Santiago Caputo, quien de todos modos no participó hoy, y José Luis Espert.

En esta reunión se definió avanzar con una agenda de actividades en la Provincia sobre la idea de un mensaje central, que será “El esfuerzo vale la pena”, después de haber usado la consigna “Kirchnerismo Nunca Más”, según trascendió.

La dinámica de esta mesa seguirá siendo semanal y los dirigentes bonaerenses volverán a reunirse el martes de la semana próxima.

En tanto, “el jueves habrá reunión con el Presidente para cerrar la línea discursiva, que buscará conectar con la gente explicando por qué atravesamos esta realidad y hacia dónde vamos”, comentó una fuente oficial.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

El Presupuesto de Milei, con foco en jubilados, salud y educación: "Lo peor ya pasó"

Brasil, una frontera esquiva para el León

Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata

Emprende el viaje hacia Río con dos bajas

Por qué este jueves no habrá clases en las escuelas primarias bonaerenses

VIDEO. A dos meses del incendio: diagonal 77 y 48 sigue en reconstrucción

Una innovadora terapia para regenerar huesos avanza en el país

VIDEO. Entraron de madrugada y a los golpes para saquear
Últimas noticias de Política y Economía

"Disco rayado": dura crítica de Kicillof a Milei, que dijo que "la economía está mucho peor"

El Presupuesto de Milei, con foco en jubilados, salud y educación: "Lo peor ya pasó"

Dólar bajo presión: el mayorista a sólo $6 del techo de la banda

La oposición va contra dos vetos en Diputados
Deportes
Brasil, una frontera esquiva para el León
Seoane entiende la bronca de los hinchas
River ultima detalles para recibir a Palmeiras
Palacios, otro que deberá pedir disculpas en Boca
Vélez y Racing abren la serie de cuartos de final
Policiales
Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata
No pudo despedir a su hija en pandemia: absuelven a los funcionarios acusados
Vecinos en vilo: qué se sabe de los combates a tiros entre bandas motorizadas en La Plata
“Quieta o te disparo”: feroz robo a una motociclista
VIDEO. Entraron de madrugada y a los golpes para saquear
Información General
Atentado a Wall Street en 1920: explosión en el corazón financiero, muertes y el primer coche bomba en EEUU
Cerveza saludable: buscan desarrollar una versión con beneficios para la salud
¿Tu hijo juega en Roblox? Casos de acoso infantil encienden las alarmas
Una innovadora terapia para regenerar huesos avanza en el país
Videojuegos que entrenan el cerebro: una nueva opción contra la demencia
Espectáculos
El accidente de Thiago Medina: qué pasó esa noche y la teoría de una pelea previa con Daniela Celis
Andres Veiel director de “Riefenstahl”: “No se puede separar la ideología de la estética”
Micah Palace: “Soñaba con llevar la cultura argentina al escenario mundial”
Vuelve el ciclo Teatro x la Identidad La Plata
La peor noticia: Mirtha, denunciada por despido ilegal y fraude

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla