Reuniones en la Rosada y el juramento del nuevo ministro

El presidente Javier Milei encabezó ayer la segunda reunión de la mesa política nacional tras el revés en las legislativas bonaerenses; puso en funciones al nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, y cerró la jornada con la grabación de la cadena nacional. El mandatario llegó a Casa Rosada a las 8.50 y esperó la llegada de cada uno de sus seis funcionarios que conforman la mesa.

A las 9.30, en el despacho presidencial se dieron cita durante dos horas la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el asesor Santiago Caputo. Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se incorporó a las 10.30 porque tenía un turno médico.

En ese ámbito se volvieron a discutir los principales lineamientos de la gestión y los detalles de la estrategia camino a las elecciones legislativas del 26 de octubre, en la que el Gobierno espera no incurrir en los errores que llevaron a que Fuerza Patria fuera el espacio ganador en el distrito más grande del país.

El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, ingresó a Casa de Gobierno a las 9.22, a la espera de su jura, que tuvo lugar pasadas las 11.30 en una breve ceremonia el Salón Norte, en presencia de sus familiares y amigos.

El Poder Ejecutivo había instrumentado antes la creación del Ministerio del Interior través del decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 658/2025 publicado en el Boletín Oficial, y con el decreto 672/2025 designó a Catalán al frente de la cartera.

En una declaración a la prensa, al término de la jura, Catalán expresó que se trata de “una decisión del Presidente de jerarquizar el diálogo con los gobernadores y las provincias, y vamos a poner todo el esfuerzo para tener una relación más fluida e ir corrigiendo las cosas que haya que corregir”.

El “súper lunes” del Gobierno incluyó al mediodía en Casa Rosada otra reunión de la mesa política bonaerense que el Presidente no integra y que está encabezada por su hermana, Karina. La integran también Sebastián Pareja, Cristian Ritondo, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Diego Valenzuela, Ramón Lanús, Maximiliano Bondarenko; Santiago Caputo, quien de todos modos no participó hoy, y José Luis Espert.

En esta reunión se definió avanzar con una agenda de actividades en la Provincia sobre la idea de un mensaje central, que será “El esfuerzo vale la pena”, después de haber usado la consigna “Kirchnerismo Nunca Más”, según trascendió.

La dinámica de esta mesa seguirá siendo semanal y los dirigentes bonaerenses volverán a reunirse el martes de la semana próxima.

En tanto, “el jueves habrá reunión con el Presidente para cerrar la línea discursiva, que buscará conectar con la gente explicando por qué atravesamos esta realidad y hacia dónde vamos”, comentó una fuente oficial.