IPS: el 29 y 30 de septiembre pagan a los jubilados

16 de Septiembre de 2025 | 03:01 Edición impresa

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires percibirán los haberes del mes de septiembre a partir del día lunes 29 de este mes.

El cronograma de pagos es el siguiente:

Lunes 29 de septiembre: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3;

Pensiones sociales - no contributivas- con DNI terminados en 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Martes 30 de septiembre: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

El organismo previsional recordó además que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de octubre de 2025.

ANSES

Por otra parte, Anses informó que sigue el cronograma de pago de los haberes de septiembre.

Quienes cobran menos de los haberes mínimos tienen el siguiente calendario:

DNI terminados en 6: hoy.

DNI terminados en 7: mañana.

DNI terminados en 8: 18 de septiembre.

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

En tanto, las jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo empiezan a cobrar desde el lunes 22 de septiembre.