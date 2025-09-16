Quién es Micah Palace: el joven nacido en una “casa argentina” en EE.UU. que llegó a la final de “America ‘s Got Talent” con un canto de cancha

"Disco rayado": dura crítica de Kicillof a Milei, que dijo que "la economía está mucho peor"
"Disco rayado": dura crítica de Kicillof a Milei, que dijo que "la economía está mucho peor"
Riesgo Karina: los principales portales del mundo apuntan contra la hermana de Milei
Murió Robert Redford a los 89 años: dolor por el actor que se transformó en leyenda de Hollywood
Ferias francas: cruce entre la queja vecinal y puesteros que resisten
VIDEO.- Pelea de trapitos en 1 y 60: golpearon a efectivos policiales y hay un detenido
¡Milagro de Dios!: la "peor vereda" de La Plata empieza a tener cambios y sorprendió a vecinos
¿Se adelanta el festejo por el Día de la Primavera en La Plata?
El accidente de Thiago Medina: qué pasó esa noche y la teoría de una pelea previa con Daniela Celis
Gimnasia y la autocrítica: Seoane entiende la bronca de los hinchas
VIDEO. A dos meses del incendio: diagonal 77 y 48 sigue en reconstrucción
VIDEO.- El insólito caso del "defecador serial" que hace sus necesidades en la puerta de las viviendas: un barrio en vilo
VIDEO. Juraron los nuevos magistrados de La Plata: quiénes son y qué funciones asumirán
"En llamas": las tropas israelíes avanzan para tomar la ciudad de Gaza
Atentado a Wall Street en 1920: explosión en el corazón financiero, muertes y el primer coche bomba en EEUU
Por qué este jueves no habrá clases en las escuelas primarias bonaerenses
VIDEO. En las redes: imágenes de Lamine Yamal y Nicki Nicole súper enamorados
VIDEO. La China Suárez mostró como sus hijos empiezan a adaptarse con el idioma turco
En octubre, se viene otra suba en los micros: a cuánto se va el boleto en La Plata
Una innovadora terapia para regenerar huesos avanza en el país
¿Tu hijo juega en Roblox? Casos de acoso infantil encienden las alarmas
No pudo despedir a su hija en pandemia: absuelven a los funcionarios acusados
Vecinos en vilo: qué se sabe de los combates a tiros entre bandas motorizadas en La Plata
Cerveza saludable: buscan desarrollar una versión con beneficios para la salud
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Es furor por su spanglish y en diálogo con EL DIA dijo que “soñaba con llevar la cultura argentina al escenario mundial”
María Virginia Bruno
vbruno@eldia.com
Aunque literalmente nació en Estados Unidos, Micah Palace no duda en asegurar que él nació “en una casa argentina” y que, por lo tanto, es argentino. Hijo de una familia de inmigrantes que comenzaron su historia entre Rosario y Tucumán antes de instalarse en Los Ángeles, se crió en Connecticut abrazado por una identidad mestiza que lleva con orgullo. Cantando en spanglish, mezclando géneros que van desde el tango, la salsa y el reggaetón hasta el pop y el hip hop, este joven de 23 años brilla con luz propia en “America ‘s Got Talent” (AGT).
En su última audición, vista por millones en todo el mundo, las banderas argentinas flameaban junto a las estadounidenses mientras sonaba el canto universal de cancha: “olé, olé, olé, olé...”. La performance, hipnótica y enérgica, terminó con una ovación de pie y el ansiado Golden Buzzer por parte de Simon Cowell, quien no dudó en enviarlo directamente a la final.
Micah se tiró al piso, quebrado en llanto. En ese momento, dice en diálogo con EL DIA, sintió que Dios le estaba hablando, que le estaba cumpliendo el sueño más grande de su corta pero ascendente carrera musical.
“¡Wow, fue muy emocionante!”, cuenta desde Estados Unidos. “Día por día estoy dando gracias a Dios por las oportunidades que me ha dado. Es todo una sorpresa…”, cuenta sobre todo lo que está viviendo debido a las repercusiones de sus performances y las reacciones en internet.
La canción con la que deslumbró al jurado se llama “Rodeo”, y representa una síntesis de su identidad musical y cultural. La mezcla de géneros con un canto de cancha argento fue, según él, una apuesta nacida desde el corazón.
“Yo quería hacer una canción para todo el mundo, una canción que se pueda cantar en la cancha, como los ‘olés’, pero que también sea una canción de pop. Lo loco es que la última cosa que puse en la canción fueron los olés. Así que terminó siendo una canción mundial, puede ser para la Copa, pero también es una canción repiola, recopada”, dice, como un argentino más.
LE PUEDE INTERESAR
Vuelve el ciclo Teatro x la Identidad La Plata
LE PUEDE INTERESAR
La peor noticia: Mirtha, denunciada por despido ilegal y fraude
Y estando tan cerca de donde se disputará el próximo campeonato internacional, tiene el objetivo en la mira: “Eso sería un sueño bien cumplido para mí, che. Eso sería súper genial.”.
La historia de Micah está teñida de tradiciones, afectos y sabores bien argentinos. Aunque su crianza fue norteamericana, el alma de su hogar siempre fue latina.
“Mi familia es de Argentina. Mis abuelos nacieron en Rosario, y después se mudaron a Tucumán, donde nacieron mis tíos. Después todos se fueron a Los Ángeles, donde nació mi mamá”, cuenta.
Ese entorno marcó sus gustos, su arte, su manera de vivir. “Obviamente siempre estoy tomando el matecito, mi mamá siempre hacía tortilla de papa, y mi abuela (que ya no está) hacía las mejores empanadas del mundo. Nadie puede decirme otra cosa... Y la milanesa… ah, todo (...)”. ¿Un día especial para Micah? “Escuchando tango, comiendo asado, tomando mate con un vasito de vino y jugando fútbol con amigos”. Eso representa Argentina para él.
Pero no todo fue fácil, admite. El cruce cultural dejó huellas en su infancia y adolescencia. “Obviamente sentí un choque cultural. En la escuela o en las casas de mis amigos, el cariño se vivía diferente. Yo sentía que cruzaba un puente cada vez que salía de casa”, reflexiona.
Micah arrancó su carrera artística compartiendo música en redes y plataformas. Pero hubo un momento que lo marcó especialmente: “Un día estaba en el gimnasio, y un hombre me dijo: ‘me encanta la música que hacés. Mi esposa es mexicana y la entiende, y yo también como gringo’. En ese momento me di cuenta que esto era lo mío”. Entendió que con el spanglish podía unir esos puentes que tanto había padecido en su infancia.
“‘America’s Got Talent’ me dio la oportunidad de contar mi historia al mundo”
Hoy define su estilo como una fusión: “Mezclo pop, salsa, reggaetón, hip hop, tango, merengue. Todo en spanglish. Es algo diferente”. Entre sus influencias menciona a Bad Bunny, Drake y, especialmente, a Pitbull: “Si no conocen a ese perrito fenomenal, búsquenlo en Instagram. Es súper piola ese perrito”, bromea.
Después del boom de “America ‘s Got Talent”, Micah ya piensa en lo que sigue. “AGT me dio un empuje muy grande. Me dio la oportunidad de contar mi historia al mundo”.
Mientras disfruta de su paso por uno de los realities de talento más longevos de la tevé (va por su 20ma. temporada), Micah tiene varias canciones listas para lanzar y sueña con colaboraciones. “Siempre fue mi sueño llevar la cultura argentina al escenario mundial”, dice, y comparte los nombres de los artistas con los que le gustaría colaborar, entre los que destaca especialmente a Bizarrap.
“Voy a regresar para visitar a mi familia, pero también quiero hacer un show enorme. Vamos a tener una fiesta, baby, y los invito a todos. Espero verlos ahí”, cierra su promesa de vuelta al país de la mano de una invitación.
Las finales de “America’s Got Talent” (NBC) comenzarán la semana próxima.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí