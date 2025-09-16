Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto: los números de hoy

Espectáculos |EXCLUSIVO

Quién es Micah Palace: el joven nacido en una “casa argentina” en EE.UU. que llegó a la final de “America ‘s Got Talent” con un canto de cancha

Es furor por su spanglish y en diálogo con EL DIA dijo que “soñaba con llevar la cultura argentina al escenario mundial”

María Virginia Bruno

María Virginia Bruno
vbruno@eldia.com

16 de Septiembre de 2025 | 04:03
Edición impresa

Aunque literalmente nació en Estados Unidos, Micah Palace no duda en asegurar que él nació “en una casa argentina” y que, por lo tanto, es argentino. Hijo de una familia de inmigrantes que comenzaron su historia entre Rosario y Tucumán antes de instalarse en Los Ángeles, se crió en Connecticut abrazado por una identidad mestiza que lleva con orgullo. Cantando en spanglish, mezclando géneros que van desde el tango, la salsa y el reggaetón hasta el pop y el hip hop, este joven de 23 años brilla con luz propia en “America ‘s Got Talent” (AGT).

En su última audición, vista por millones en todo el mundo, las banderas argentinas flameaban junto a las estadounidenses mientras sonaba el canto universal de cancha: “olé, olé, olé, olé...”. La performance, hipnótica y enérgica, terminó con una ovación de pie y el ansiado Golden Buzzer por parte de Simon Cowell, quien no dudó en enviarlo directamente a la final.

Micah se tiró al piso, quebrado en llanto. En ese momento, dice en diálogo con EL DIA, sintió que Dios le estaba hablando, que le estaba cumpliendo el sueño más grande de su corta pero ascendente carrera musical.

“¡Wow, fue muy emocionante!”, cuenta desde Estados Unidos. “Día por día estoy dando gracias a Dios por las oportunidades que me ha dado. Es todo una sorpresa…”, cuenta sobre todo lo que está viviendo debido a las repercusiones de sus performances y las reacciones en internet.

La canción con la que deslumbró al jurado se llama “Rodeo”, y representa una síntesis de su identidad musical y cultural. La mezcla de géneros con un canto de cancha argento fue, según él, una apuesta nacida desde el corazón.

“Yo quería hacer una canción para todo el mundo, una canción que se pueda cantar en la cancha, como los ‘olés’, pero que también sea una canción de pop. Lo loco es que la última cosa que puse en la canción fueron los olés. Así que terminó siendo una canción mundial, puede ser para la Copa, pero también es una canción repiola, recopada”, dice, como un argentino más.

LE PUEDE INTERESAR

Vuelve el ciclo Teatro x la Identidad La Plata

LE PUEDE INTERESAR

La peor noticia: Mirtha, denunciada por despido ilegal y fraude

Y estando tan cerca de donde se disputará el próximo campeonato internacional, tiene el objetivo en la mira: “Eso sería un sueño bien cumplido para mí, che. Eso sería súper genial.”.

CRUZAR UN PUENTE

La historia de Micah está teñida de tradiciones, afectos y sabores bien argentinos. Aunque su crianza fue norteamericana, el alma de su hogar siempre fue latina.

“Mi familia es de Argentina. Mis abuelos nacieron en Rosario, y después se mudaron a Tucumán, donde nacieron mis tíos. Después todos se fueron a Los Ángeles, donde nació mi mamá”, cuenta.

Ese entorno marcó sus gustos, su arte, su manera de vivir. “Obviamente siempre estoy tomando el matecito, mi mamá siempre hacía tortilla de papa, y mi abuela (que ya no está) hacía las mejores empanadas del mundo. Nadie puede decirme otra cosa... Y la milanesa… ah, todo (...)”. ¿Un día especial para Micah? “Escuchando tango, comiendo asado, tomando mate con un vasito de vino y jugando fútbol con amigos”. Eso representa Argentina para él.

Pero no todo fue fácil, admite. El cruce cultural dejó huellas en su infancia y adolescencia. “Obviamente sentí un choque cultural. En la escuela o en las casas de mis amigos, el cariño se vivía diferente. Yo sentía que cruzaba un puente cada vez que salía de casa”, reflexiona.

De YouTube a AGT

Micah arrancó su carrera artística compartiendo música en redes y plataformas. Pero hubo un momento que lo marcó especialmente: “Un día estaba en el gimnasio, y un hombre me dijo: ‘me encanta la música que hacés. Mi esposa es mexicana y la entiende, y yo también como gringo’. En ese momento me di cuenta que esto era lo mío”. Entendió que con el spanglish podía unir esos puentes que tanto había padecido en su infancia.

“‘America’s Got Talent’ me dio la oportunidad de contar mi historia al mundo”

Hoy define su estilo como una fusión: “Mezclo pop, salsa, reggaetón, hip hop, tango, merengue. Todo en spanglish. Es algo diferente”. Entre sus influencias menciona a Bad Bunny, Drake y, especialmente, a Pitbull: “Si no conocen a ese perrito fenomenal, búsquenlo en Instagram. Es súper piola ese perrito”, bromea.

Después del boom de “America ‘s Got Talent”, Micah ya piensa en lo que sigue. “AGT me dio un empuje muy grande. Me dio la oportunidad de contar mi historia al mundo”.

Mientras disfruta de su paso por uno de los realities de talento más longevos de la tevé (va por su 20ma. temporada), Micah tiene varias canciones listas para lanzar y sueña con colaboraciones. “Siempre fue mi sueño llevar la cultura argentina al escenario mundial”, dice, y comparte los nombres de los artistas con los que le gustaría colaborar, entre los que destaca especialmente a Bizarrap.

“Voy a regresar para visitar a mi familia, pero también quiero hacer un show enorme. Vamos a tener una fiesta, baby, y los invito a todos. Espero verlos ahí”, cierra su promesa de vuelta al país de la mano de una invitación.

Las finales de “America’s Got Talent” (NBC) comenzarán la semana próxima.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

¡Milagro de Dios!: la "peor vereda" de La Plata empieza a tener cambios y sorprendió a vecinos

Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata

Brasil, una frontera esquiva para el León

Una innovadora terapia para regenerar huesos avanza en el país

Emprende el viaje hacia Río con dos bajas

Ferias francas: cruce entre la queja vecinal y puesteros que resisten

El Presupuesto de Milei, con foco en jubilados, salud y educación: "Lo peor ya pasó"

VIDEO. Entraron de madrugada y a los golpes para saquear
Últimas noticias de Espectáculos

La salud de Thiago Medina: Alberto Cormillot explicó qué implica vivir sin bazo y advirtió sobre los cuidados indispensables

Murió el chef Ramiro Rodríguez Pardo: pionero de la cocina en la televisión y socio del Gato Dumas, tenía 87 años

VIDEO. En las redes: imágenes de Lamine Yamal y Nicki Nicole súper enamorados 

VIDEO. La China Suárez mostró como sus hijos empiezan a adaptarse con el idioma turco
La Ciudad
Entidad de médicos rechaza la consulta virtual y abre nuevo debate: "Pone en riesgo la salud del paciente"
¡Milagro de Dios!: la "peor vereda" de La Plata empieza a tener cambios y sorprendió a vecinos
¿Se adelanta el festejo por el Día de la Primavera en La Plata? 
Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto: los números de hoy
VIDEO. A dos meses del incendio: diagonal 77 y 48 sigue en reconstrucción
Deportes
Mundial de Vóley: Argentina le ganó a Corea del Sur y quedó muy cerca de la clasificación
Brasil, una frontera esquiva para el León
Gimnasia y la autocrítica: Seoane entiende la bronca de los hinchas
River ultima detalles para recibir a Palmeiras
Palacios, otro que deberá pedir disculpas en Boca
Información General
VIDEO.- El insólito caso del "defecador serial" que hace sus necesidades en la puerta de las viviendas: un barrio en vilo
Atentado a Wall Street en 1920: explosión en el corazón financiero, muertes y el primer coche bomba en EEUU
Cerveza saludable: buscan desarrollar una versión con beneficios para la salud
¿Tu hijo juega en Roblox? Casos de acoso infantil encienden las alarmas
Una innovadora terapia para regenerar huesos avanza en el país
Policiales
Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata
No pudo despedir a su hija en pandemia: absuelven a los funcionarios acusados
Vecinos en vilo: qué se sabe de los combates a tiros entre bandas motorizadas en La Plata
“Quieta o te disparo”: feroz robo a una motociclista
VIDEO. Entraron de madrugada y a los golpes para saquear

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla