Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto: los números de hoy

Política y Economía |El pago de deuda bajo la lupa

Bajan acciones y bonos y el riesgo país, camino a los 1.200 puntos básicos

Bajan acciones y bonos y el riesgo país, camino a los 1.200 puntos básicos
16 de Septiembre de 2025 | 02:59
Edición impresa

Acciones, ADRs argentinos en Wall Street y bonos operaron ayer con pérdidas, en una jornada en la que el riesgo país se acercó a los 1.200 puntos básicos.

El indicador que elabora el JP Morgan llegó a un nuevo máximo en casi un año en el cierre y promete continuar su escalada de la mano del negativo rendimiento de los títulos en dólares, a causa del panorama incierto sobre la capacidad de pago de la deuda ante la posible utilización de reservas en el mercado cambiario.

El S&P Merval cayó ayer 0,70% hasta los 1.747.570,60 puntos. El Merval en dólares volvió a retroceder 1,4%.

De este modo, el indicador mantuvo la racha negativa en medio de la incertidumbre política y en la previa al discurso del presidente Javier Milei, en el que hizo un repaso de gestión y presentó el Presupuesto 2026.

En un panel líder donde la mayoría de las acciones cerraron en negativo, tuvieron las mayores bajas Transener (-4,87%), Transportadora Gas del Norte (-4,86%) y Banco de Valores (-4,83%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron mayormente resultados negativos. Las máximas pérdidas fueron de Banco Macro (-2,24%), BBVA Banco Francés (-2,22%) y Grupo Financiero Galicia (-1,87%).

LE PUEDE INTERESAR

Frente de gobernadores difunde sus “principios”

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Cotizaciones

En los títulos públicos, el AL30 perdió 2,84% y el AL35 cayó 2,35%.

El riesgo país desde los 1.140 puntos básicos del cierre del ciernes pasado, se ubicó ayer en la zona de los 1.200 p.b. y alcanzó el mayor nivel en los últimos once meses (7 de octubre de 2024).

Con la tendencia alcista, el riesgo país de la Argentina escaló casi al doble del registro con el que arrancó el año (600 puntos) y está solo por debajo del de Bolivia (1.385 puntos), en el segundo lugar del podio, que lo completa Ecuador (689 puntos).

Desde Rava Bursatil analizan que en el Gobierno “existe un dilema en la política cambiaria, con la defensa del techo de la banda del dólar mayorista y respaldo del FMI, mientras se vislumbran las posibilidades de un cambio de esquema luego de las elecciones de octubre”, planteando que “esta situación genera inquietud por el impacto en las reservas y el riesgo país”.

En este marco, la operadora bursátil expuso que “el deterioro de la posición de depósitos del Tesoro y las presuntas órdenes de venta del Banco Central en el mercado cambiario provocaron una fuerte caída en los bonos soberanos, impulsada por la preocupación sobre el eventual uso de las reservas”.

En la misma línea, sostuvo que “se analiza el escenario desafiante de Argentina sin capacidad de refinanciar deuda en los mercados internacionales, dado el elevado riesgo país y los importantes vencimientos”.

El economista Gustavo Ber coincidió en que “los bonos continúan presionados, con un riesgo país en niveles demasiados elevados que reflejan crecientes preocupaciones sobre la capacidad de pago, ya que el actual contexto local podría demorar eventuales roll-over de vencimientos”

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

El Presupuesto de Milei, con foco en jubilados, salud y educación: "Lo peor ya pasó"

Brasil, una frontera esquiva para el León

Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata

Emprende el viaje hacia Río con dos bajas

Por qué este jueves no habrá clases en las escuelas primarias bonaerenses

VIDEO. A dos meses del incendio: diagonal 77 y 48 sigue en reconstrucción

Una innovadora terapia para regenerar huesos avanza en el país

VIDEO. Entraron de madrugada y a los golpes para saquear
Últimas noticias de Política y Economía

"Disco rayado": dura crítica de Kicillof a Milei, que dijo que "la economía está mucho peor"

El Presupuesto de Milei, con foco en jubilados, salud y educación: "Lo peor ya pasó"

Dólar bajo presión: el mayorista a sólo $6 del techo de la banda

La oposición va contra dos vetos en Diputados
Deportes
Brasil, una frontera esquiva para el León
Seoane entiende la bronca de los hinchas
River ultima detalles para recibir a Palmeiras
Palacios, otro que deberá pedir disculpas en Boca
Vélez y Racing abren la serie de cuartos de final
Policiales
Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata
No pudo despedir a su hija en pandemia: absuelven a los funcionarios acusados
Vecinos en vilo: qué se sabe de los combates a tiros entre bandas motorizadas en La Plata
“Quieta o te disparo”: feroz robo a una motociclista
VIDEO. Entraron de madrugada y a los golpes para saquear
Espectáculos
El accidente de Thiago Medina: qué pasó esa noche y la teoría de una pelea previa con Daniela Celis
Andres Veiel director de “Riefenstahl”: “No se puede separar la ideología de la estética”
Micah Palace: “Soñaba con llevar la cultura argentina al escenario mundial”
Vuelve el ciclo Teatro x la Identidad La Plata
La peor noticia: Mirtha, denunciada por despido ilegal y fraude
Información General
Atentado a Wall Street en 1920: explosión en el corazón financiero, muertes y el primer coche bomba en EEUU
Cerveza saludable: buscan desarrollar una versión con beneficios para la salud
¿Tu hijo juega en Roblox? Casos de acoso infantil encienden las alarmas
Una innovadora terapia para regenerar huesos avanza en el país
Videojuegos que entrenan el cerebro: una nueva opción contra la demencia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla