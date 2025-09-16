El Presupuesto de Milei, con foco en jubilados, salud y educación: "Lo peor ya pasó"

En su primera cadena nacional tras la derrota en las elecciones bonaerenses, el presidente, Javier Milei, presentó (y envió al Congreso) el proyecto de Presupuesto 2026. Lo hizo anoche a través de un mensaje grabado en la Casa Rosada, desde donde ratificó el rumbo económico al insistir con el equilibrio fiscal y el déficit cero como principios “innegociables” de su programa. Pese a eso, hacia el final de su discurso, desgranó anuncios de alto impacto, como la asignación de $4,8 billones para las universidades nacionales y la promesa de que el año próximo el gasto en jubilaciones y en pensiones por discapacidad aumentará en términos reales un 5%; mientras que las partidas previstas para Educación crecerán en un 8% y en Salud, en un 17%, en todos los casos -según dijo- por encima de la proyección de inflación estimada para 2026.

“El 85% de este presupuesto será destinado a Educacion, Salud y jubilaciones. Eso quiere decir que la prioridad de este Gobierno es el capital humano”, dijo Milei en sereno tono electoral y con el eje puesto en aquellos sectores con los que mantiene focos de conflicto abiertos desde el inicio de su gestión.

En la misma línea, buscó distender la relación con los gobernadores cuando anunció que este será “el primer presupuesto de la historia argentina en incluir el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, para seguir recomponiendo la relación entre el Estado nacional y las provincias”.

Pese a los anuncios, Milei aclaró que el presupuesto 2026 tendrá una “regla de estabilidad fiscal”, según la cual “si los ingresos caen, o los gastos superan lo previsto, se deberán ajustar partidas para mantener el equilibrio fiscal”.

En varios párrafos del discurso que leyó desde su atril en el Salón Blanco de la Casa Rosada y apenas escoltado por dos granaderos, el jefe de Estado machacó con la meta fiscal. “El futuro de la Argentina depende fundamentalmente de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal”, sostuvo en el arranque del mensaje que duró poco más de 15 mintuos y reforzó: “Si respetamos el equilibrio fiscal, tenemos asegurado un crecimiento inimaginable luego de décadas de estancamiento. Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada”.

En ese sentido, advirtió: “No hay otro camino que el de equilibrio fiscal, el orden monetario y por ende, el orden cambiario” y ató a esa receta el crecimiento económico y la prosperidad del país, mientras aseguró que “todos los demás caminos ya se intentaron y fracasaron rotundamente”.

Por eso, el primer mandatario adelantó que “el Tesoro tendrá prohibido financiarse a través del Banco Central, porque eso implicaría emisión monetaria y el retorno al infierno inflacionario”.

En otro pasaje, el jefe de Estado enfatizó que “ningún argentino vivo experimentó jamás la Argentina que estamos construyendo”.

En clave electoral

Luego, celebró como “los grandes logros” de su gestión “la baja sostenida de la inflación, la baja de la pobreza, la baja de los impuestos y la salida del cepo”, aunque reconoció que “muchos aún no lo perciben en su realidad material”. En ese punto, subrayó que “los años más duros de afrontar fueron los primeros” y que, “pese a las turbulencias coyunturales, lo peor ya pasó”.

“El futuro de la Argentina depende de que pueblo y política se comprometan con el orden fiscal”

Acaso pensando en los potenciales votantes de cara a las elecciones nacionales de octubre, le habló directo a la población cuando después le agradeció a la gente por “el enorme apoyo que han demostrado en este primer período; ustedes son los protagonistas de este proceso, quienes han emprendido el arduo camino de crecer y abrazar las ideas de la libertad” mientras valoró como “heroico” el temple de los argentinos.

Más adelante, anticipó que “este presupuesto presenta el menor nivel de gasto a nivel nacional en relación al PBI de los últimos 30 años” y que “por primera vez desde la década del 90, el gasto nacional está por debajo del gasto de las provincias.”

Sobre las perspectivas de crecimiento para el futuro, el Presidente afirmó que “solo por haber alcanzado el equilibrio fiscal, Argentina alcanzaría una base de crecimiento del 5% anual” que podría estirar al “7 u 8%”.

Al Congreso y gobernadores

El mandatario presentó la hoja de ruta de la economía prevista para 2026 en la hora más crítica desde que asumió, tras la derrota bonaerense; la tensión con la oposición y los gobernadores por los vetos a leyes sensibles como las que otorgaban más financiamiento a las universidades, al Garrahan y a las provincias; y mientras la Justicia investiga las supuestas trama de corrupción en la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad.

En todos esos sectores hizo foco el Presidente al detallar los alcances del Presupuesto que esta vez prefirió presentar en la Rosada y no en el Parlamento, de cara a los legisladores, como hizo el año pasado. Aún cuando necesitará del apoyo opositor para aprobar el que sería el primer Presupuesto de una gestión que hasta ahora gobernó en base a prórrogas.

“Lo peor ya pasó (...), más allá del éxito de nuestra gestión, entendemos que muchos aún no lo perciban”

En ese sentido, Milei envió un mensaje a los legisladores cuando que este proyecto “busca que nuestro programa económico y reformista pueda tener un soporte legal y administrativo y pueda contar con el respaldo del Congreso”, mientras propuso que “trabajando codo a codo con los gobernadores, diputados y senadores que quieren una argentina distinta vamos a lograr las reformas de fondo”.

Otro tramo lo dedicó a los empresarios: “El superávit primario permitirá al sector público financiar al sector privado para que desarrolle obras que hacen a la infraestructura y logística del país”, dijo y añadió: “Es hora de asumir que si queremos que haya más empresas invirtiendo, tenemos que dejar de ver a los empresarios como enemigos públicos”. Y anunció que insistirá en “restituir la tan bastardeada presunción de inocencia fiscal” creando “un régimen simplificado de declaración jurada de ganancias”.

Más allá de los anuncios y la austeridad fiscal que ratificó, el mandatario no abundó en su discurso en detalles como el recorte de subsidios a la energía y el transporte, parte de su compromiso con el FMI y que redundaría en una suba de tarifas. Tampoco hizo mención a la inflación proyectada para el año entrante, que estaría en torno al 14% anual.