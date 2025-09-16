Renuevan la web de la VTV para “optimizar” el servicio

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires actualizó la página web de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) “con una navegación optimizada, nuevos servicios digitales y un sistema en detrimento del fraude”.

Según se anunció, en la página https://vtv.gba.gob.ar/ se incorporó un servicio digital de atención personalizada, optimizando la gestión de consultas y turnos.

Asimismo, se explicó que la actualización, que facilita el acceso a turnos, historial de verificaciones, vencimientos y toda la información necesaria en un sólo perfil -entre otras cosas-, tiene como objetivo proveer herramientas para realizar denuncias anónimas y combatir las estafas.

En caso de desencadenarse un intento de estafa, a través de la web se podrán realizar denuncias y seguir el estado de las mismas.

Es así que, la cartera de Transporte, intenta mitigar las estafas virtuales y combatir las plantas ilegales de verificación. Es preciso destacar que, en las últimas semanas, se denunció ante la Justicia un total de 227 páginas de Verificación Técnica Vehicular ilegales en el sitio de compras e intercambio “Marketplace” de la red social Facebook.

Las plantas de la VTV de la Región suele ser motivo de quejas y reclamos de automotovislistas por las largas filas que se deben hacer y por su costo, con fuertes aumentos este año.