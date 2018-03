Con gran emoción, Denis Dumas se despidió de Infama

Co-conducirá con Listorti un programa que se emitirá por El Nueve



La modelo y conductora Denis Dumas se despidió hoy del ciclo Infama, donde estuvo como conductora con Pía Shaw durante dos años.

Tras 700 emisiones en vivo, Denis expresó: "Cuando me propusieron hacer Infama con Pía me pareció una idea maravillosa, ella se convirtió en una gran amiga, cubrimos la noche, alfombras rojas, temas más difíciles, más fáciles, fue un regalo enorme venir a trabajar feliz, este equipo es maravilloso, los quiero con el alma, me hubiera gustado tener Infama para rato, pero tengo que trabajar en otro proyecto, a pesar de que me hubiera gustado estar acá hasta el último día, aprendí tanto...gracias de corazón".

Pía, en tanto, le manifestó: "Te voy a extrañar, demostramos que dos mujeres pueden trabajar ayudándose con lo bueno y con lo malo".

Denis co-conducirá con José María Listorti "Aún no es tarde", un programa que se emitirá desde el 23 de abril por la pantalla de El Nueve.