River se enfrenta a Chacarita por la Superliga

River 0-0 Chacarita

River Plate, urgido por un triunfo, chocará hoy ante un frágil Chacarita en el estadio Monumental, en un partido correspondiente a la 18va. fecha de la Superliga.

El encuentro, que se celebrará en el barrio de Núñez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comenzará a las 19.15, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y la transmisión de TNT Sports.

River Plate (19 puntos) arrastra tres partidos sin victorias (2-2 vs. Godoy Cruz; 1-0 vs. Lanús y 1-0 vs. Vélez Sarsfield) y suma apenas cinco triunfos en el certamen, posicionándose 21ro. sobre 28 equipos participantes.

Además, los dirigidos por Marcelo Gallardo están a 24 puntos del primero que es Boca Juniors (43 unidades), a 9 de la clasificación a la Copa Libertadores con 15 equipos a superar para lograr un cupo para esa competencia de 2019.

La realidad de Chacarita (12) es aún peor, ya que ocupa el 26to. puesto en la tabla de posiciones, actualmente es el último en los promedios (0.705) por la permanencia y de continuar así jugará la próxima temporada en la Primera B Nacional.