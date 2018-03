“Este punto va a ser importante, si ahora le ganamos a Banfield”

El golero abiazul, figura ante Temperley, ahora apuesta todo por los tres puntos en el Bosque contra el Taladro

| Publicado en Edición Impresa

Por WALTER EPÍSCOPO

wepiscopo@eldia.com

La bronca en el vestuario de Gimnasia fue unánime tras el partido con Temperley, por que cuando parecía que los tres puntos se iban para el Bosque, a poco del final llegó el empate local. Pero a la hora de la autocrítica, está claro que si la igualdad no había llegado antes fue por mala puntería de los hombres de Celeste, y también por algunas intervenciones oportunas y espectaculares de Alexis Martin Arias.

En los últimos encuentros, el golero Tripero parece haber recobrado el muy buen nivel que tiempo atrás había mostrado, y que en el semestre pasado no tuvo. En la noche en el “Alfredo Beranger”, fue responsable de haber evitado prácticamente hasta el final el empate local. Pero esto poco le importa a Martín Arias que no pudo evitar su dolor por la victoria que se escapó. “La verdad que me quedo amargado, sentía que nos llevábamos los tres puntos”, comentó el hombre nacido en la ciudad de Pellegrini.

“Para que este punto sirva, ahora tenemos que ganarle de local a Banfield”, agregó el arquero mens sana de 25 años, que analizó lo sucedido frente al Gasolero, con este medio.

PALABRAS CON BRONCA

- ¿Qué sensación queda después de un partido así que parecía que lo ganaban?

- La verdad que la sensación es de mucha bronca. Me parece que a esa altura del partido cuando nos empatan, lo teníamos casi controlado, y en una situación fortuita para ellos, el jugador define rápido, me agarra caminando y se encuentran con el empate. Es una lástima...

- Igualmente en el segundo tiempo Temperley llegó con bastante peligro. ¿Sentís que en ningún partido de la era Sava te habían llegado tanto?

- El rival obviamente también juega... La desesperación de ellos de querer empatarlo creo que nos llevó a nosotros a replegarnos unos metros, y sí, por ahí nos fuimos unos metros para atrás. Pero como te dije antes, la sensación amarga nos queda porque teníamos el partido casi controlado en esos últimos minutos. Faltaba muy poco, sentíamos que los tres puntos eran nuestros.

Prefiero no tocar una pelota pero que el equipo gane. Igual agradezco las felicitaciones”

-Por ahí duele por que faltaba poco, pero Temperley tuvo chances de haberlo empatado antes.

- Sí, seguro. Por eso decía que en los últimos minutos estaba casi controlado. Después en el transcurso del segundo tiempo ellos tuvieron situaciones de gol donde por ahí merecieron el empate.

- ¿Por qué te parece que les llegaron tanto? Resultó raro por que en los partidos anteriores desde que llegó Sava no había ocurrido.

- Creo también que fue virtud del rival. Ellos quedaron casi mano a mano atrás y lanzaron jugadores hacia adelante, y obviamente que si encima ponen un delantero más, nosotros tenemos que poner un defensor atrás.

A PENSAR EN BANFIELD

- ¿Se puede hacer un balance del partido más allá del resultado?

- Creo que por momentos dominamos nosotros, por momentos dominaron ellos. Siempre hay cosas para mejorar, ahora tenemos la posibilidad en la semana de analizar todo, de mirar las cosas bien, correguir los errores que se cometieron y después tratar de ganar el viernes con Banfield.

- ¿Esperaban que se diera así el partido? ¿Salió como lo planearon?

- Creo que obviamente uno siempre planea ganar. Ibamos ganando 1 a 0, después situaciones de juego hacen retrasarnos un poco, que lógicamente no es lo ideal. Tendremos que trabajar en eso y la próxima vez trataremos de defender un poco más arriba.

- ¿Creés que estos dos puntos que pierden en el final, los pueden llegar a lamentar en la lucha por meterse en la pelea por entrar a la Copa Sudamericana?

- Sí, la verdad que sí. Sabíamos que era fundamental para poder acercarnos, ganarle a Temperley. Habían empatado muchos equipos de arriba y era el momento ideal para acercarse. Pero bueno, nos quedamos con que rescatamos un empate de visitante, no perdimos y este punto va a ser importante, si ahora le ganamos a Banfield de local.

- Tras el partido al analizar tu buena actuación, Sava dijo que cree que tal vez no estés mucho tiempo más en Gimnasia por que tenés nivel de Selección y para jugar en Europa.

- (Sonríe) Bueno, le agradezco los elogios. Uno siempre trata de responderle al equipo, nada más. Y te digo la verdad, me quedo amargado, no me quedo contento porque haya tenido alguna buena atajada. Yo quería ganar. Quedarme con los tres puntos. Me quedo conforme con mi actuación, pero sinceramente prefiero no agarrar ni una y ganar... Prefiero que no me pateen o no agarrar ninguna pelota y quedarme con los tres puntos.