Con los micros y el COU en la agenda, el Concejo local retoma la actividad

El deliberativo local convocó a sesionar este jueves, luego del receso. En plena campaña, los temas pendientes
lromoli@eldia.com
El Concejo Deliberante local retomará la actividad esta semana y ya convocó a sesionar el próximo jueves, luego del receso invernal. Con la próxima sesión, el deliberativo local arranca el segundo tramo del año con una agenda de proyectos clave, en medio de la campaña electoral.
El cuerpo municipal cobrará protagonismo en esta segunda mintad de 2025, con la mirada puesta en dos temas principales: la segunda etapa de la reforma de la regulación del ordenamiento territorial y urbano de la Ciudad, y la confección de un nuevo sistema de transporte público.
La primera etapa del nuevo ordenamiento territorial de La Plata había sido sancionada por unanimidad en abril de este año. El proyecto que lideró el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, ahora primer candidato a concejal del oficialismo, delimita hasta dónde se puede construir en la Ciudad y regularizó más de un centenar de barriadas irregulares. La ordenanza creó tres zonas: una urbana, con distintos niveles de permiso de construcción y loteos según su densidad; una perirurbana, con diferentes criterios respecto de las medidas de las parcelas; y una tercera, que delimita la zona industrial y protege el área rural.
Al mismo tiempo, indicó la prohibición de cualquier construcción en áreas catalogadas como de “alto riesgo de inundación”, y otra de “riesgo medio”, con requisitos puntuales para el desarrollo de viviendas y obras de drenaje.
En esta segunda etapa, se espera que Resa proponga una iniciativa integral que regule en la Ciudad la forma en que se puede construir. Entre otras cuestiones, la nueva ordenanza fijará las alturas máximas que puede alcanzar un edificio, según su ubicación.
Otro de los proyectos importantes de debate inminente en el Concejo Deliberante local es el del nuevo pliego de los micros. Como viene publicando EL DIA, el actual sistema de transporte público se encuentra vencido desde la anterior gestión comunal y funciona mediante una prórroga que finaliza a fin de año.
Un nuevo diagrama de líneas, frecuencias y recorridos es lo que ahora deberá analizar el Departamento Ejecutivo, en el área que también está a cargo de Resa, para redistribuir los derroteros de los ramales, en función del crecimiento que tuvo la Ciudad en la última década, fundamentalmente en la periferia.
El nuevo diseño, que tendría una vigencia para los próximos 10 años, será elaborado por la secretaría de Planeamiento y elevado al Concejo Deliberante para su análisis, debate y convalidación.
También se espera que en esta etapa el deliberativo reforme el reglamento interno e instale un sistema de voto electrónico para las sesiones, un impulso del presidente del Cuerpo, Marcelo Galland.
Sobre la sesión de este jueves, ayer se desconocía el temario que convocará a los concejales nuevamente al recinto, un sumario que recién comenzaría a trascender entre hoy y el miércoles.
Entre los proyectos presentados por los bloques políticos, se conocieron el del concejal del PRO Nicolás Morzone para penalizar las pintadas políticas en la vía pública y los del radical Diego Rovella y el libertario Guillermo Bardón, pidiendo informes sobre los gastos que implica la demolición del edificio quemado el mes pasado en diagonal 77 y 48.
